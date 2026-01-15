Colombia

Exmilitar asesinó a un hombre en medio de un hecho de intolerancia en Tuluá, Valle del Cauca: fue enviado a la cárcel

La decisión se tomó tras la captura en flagrancia del señalado responsable, que habría atacado a la víctima con arma de fuego y permanece bajo custodia mientras avanza el proceso penal

Departamento de Policía de Valle del Cauca entregó detalles de la captura del señalado - crédito Policía Valle

En medio de un presunto caso de intolerancia, el jueves 15 de enero se conoció que un exmilitar fue enviado a prisión tras ser señalado como el presunto responsable del crimen de un hombre de 34 años en el corregimiento de Aguaclara, en Tuluá.

El sujeto fue judicializado por el homicidio de Jairo Andrés Montoya Rodas, durante un hecho violento ocurrido el 9 de enero en el mencionado poblado del corazón del Valle del Cauca.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por las autoridades, el homicidio se produjo cuando varias personas compartían en el sector conocido como el callejón El Maná. En ese contexto, una discusión habría desencadenado que uno de los asistentes sacara un arma de fuego y disparara contra Montoya Rodas, que sufrió heridas que le causaron la muerte mientras recibía atención médica.

El hombre compartía con otras personas cuando desencadenó el hecho fatal - crédito Policía Valle

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Valle del Cauca, informó que el procesado, identificado como Edimer Vásquez Giraldo, de 47 años, fue capturado en flagrancia con el arma de fuego en la vía principal del corregimiento.

Según los resultados de la investigación, Montoya Rodas falleció cuando recibía atención médica en un centro asistencial tras el ataque armado. De acuerdo con registros judiciales, la víctima tendría antecedentes por homicidio y cumplía una medida de prisión domiciliaria al momento de los hechos.

Por su parte, la Fiscalía imputó a Vásquez Giraldo los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

Presuntamente, la víctima tenía antecedentes judiciales - crédito Policía Valle

Un juez determinó imponerle a Vásquez Giraldo medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, donde deberá permanecer mientras avanza el proceso judicial. La comunidad local de Aguaclara manifestó su consternación ante el crimen, ocurrido en un contexto de intolerancia.

En relación con la captura, la brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante de la Policía del Valle, afirmó que la pronta reacción de los uniformados, guiados por la información aportada por la comunidad, permitió la detención del implicado después de una persecución.

Rodríguez Castro reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación que amenace la vida e integridad de las personas a la línea de emergencia 123. La comunidad local de Aguaclara expresó su consternación ante el crimen, ocurrido en un contexto de intolerancia.

Homicidios en el Valle del Cauca: autoridades reportaron descenso en 36 municipios durante 2025

El Valle del Cauca registró una reducción de homicidios del 1,6% en los 36 municipios bajo jurisdicción del Departamento de Policía del Valle del Cauca entre enero y noviembre de 2025, según cifras oficiales.

Durante ese periodo se documentaron 989 asesinatos, excluyendo a las ciudades de Cali, Jamundí, Yumbo, Candelaria, La Cumbre y Vijes. El descenso de los homicidios constituye una prioridad para el Gobierno departamental y las autoridades policiales, que han implementado diversas acciones conjuntas para mejorar la seguridad.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, destacó el esfuerzo coordinado entre la fuerza pública y la administración departamental, así como el fortalecimiento de capacidades para la prevención y atención de situaciones que afectan la seguridad de los habitantes.

Homicidios se redujeron en 36 municipios del Valle del Cauca - crédito Gobernación del Valle del Cauca

Toro afirmó en declaraciones recogidas por medios locales que, aunque el departamento muestra cifras en negativo, “no alcanzamos a compensar Cali. Entonces hicimos un plan de choque, se van a hacer unas tomas ya con Ejército, Policía, en las tres comunas que más están afectadas en Cali y Palmira. Es lo que vamos a priorizar para ver si logramos de pronto equilibrar el tema de homicidios”.

Por su parte, el secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, Guillermo Londoño, señaló la necesidad de multiplicar los esfuerzos en el área metropolitana de Cali para lograr que todos los municipios sigan la tendencia de reducción de homicidios, especialmente en el último mes del año.

