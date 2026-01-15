Colombia

Estudio reveló las principales problemáticas que preocupan a los jóvenes en Colombia, previo a las elecciones de Congreso y Presidencia

El ejercicio de opinión aplicado en 46 municipios del país evidenció que los jóvenes mantienen inconformidades relacionadas con el desempeño de las instituciones y los mecanismos de participación política

Guardar
La mayoría de los jóvenes
La mayoría de los jóvenes considera la democracia como el mejor sistema de representación política, aunque expresa niveles moderados de satisfacción con su funcionamiento en el país - crédito Luisa González/REUTERS

En el contexto previo a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, la participación de los jóvenes se consolida como un factor relevante dentro del escenario político nacional. En este marco, El Tiempo, junto con Cifras y Conceptos, la Fundación Corona, la London School of Economics, NextGenC y la Fundación Bolívar Davivienda, presentaron los resultados del estudio “Jóvenes en Sociedad”, una investigación que recoge la percepción de personas entre 18 y 32 años sobre democracia, gobierno, instituciones, participación política, educación, mercado laboral y problemáticas sociales.

Una de las principales conclusiones del estudio establece que los jóvenes en Colombia consideran la democracia como el mejor sistema de representación política, pese a que identifican dificultades estructurales en su funcionamiento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con los resultados, el 61% de los encuestados afirmó que es muy importante vivir en un país gobernado democráticamente, mientras que un 30% se ubicó en una posición neutral frente a esta afirmación. En contraste, solo el 20% manifestó sentirse muy satisfecho con la manera como la democracia funciona en Colombia, frente a un 47% que se declaró neutral y un 32 % que indicó estar poco satisfecho.

Al profundizar en la percepción general sobre la democracia, el estudio evidenció que el 38% de los jóvenes considera que la democracia da resultados, mientras que el 33% afirmó que es el mejor sistema de gobierno. Al mismo tiempo, un 29% señaló que la democracia solo sirve a los políticos y un 26% indicó que funciona para ellos de manera directa. Otros porcentajes reflejan percepciones asociadas a la reducción de la democracia al acto de votar, así como a la idea de que participar no genera resultados.

Percepción frente al Gobierno y las instituciones

El 61 % de los
El 61 % de los encuestados señaló que es muy importante vivir en un país gobernado democráticamente - crédito Iván Valencia/AP

El estudio también analizó la percepción de los jóvenes frente al Gobierno nacional y distintas instituciones públicas y sociales. En relación con el presidente Gustavo Petro, los resultados muestran una distribución entre opiniones favorables, neutras y desfavorables, sin que alguna de estas posiciones concentre una mayoría absoluta. En cuanto a la calificación de la gestión del Gobierno, las respuestas se ubicaron mayoritariamente en categorías neutras y desfavorables, con variaciones respecto a mediciones realizadas en años anteriores.

En materia de confianza institucional, la Registraduría, las Fuerzas Militares y los Consejos de Juventud se ubicaron entre las entidades con mayores niveles de confianza entre los jóvenes. Les siguieron instituciones como la Defensoría del Pueblo, las organizaciones juveniles, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. En contraste, los partidos políticos, los influenciadores digitales y el Congreso de la República registraron los niveles más bajos de confianza dentro del grupo encuestado.

Asimismo, el 39% de los jóvenes manifestó estar totalmente de acuerdo con la afirmación de que el sistema político colombiano permite que personas jóvenes tengan influencia en la política, mientras que el 42% se ubicó en una posición neutral. En el ámbito local, el 36% consideró que los sistemas de gobernanza de sus ciudades permiten la incidencia juvenil en las decisiones políticas.

Participación política y elecciones de 2026

El 39 % considera que
El 39 % considera que el sistema político permite que los jóvenes tengan influencia en la política nacional - crédito Chepa Beltran/Europa Press

De cara a las elecciones de 2026, el estudio evidenció una intención de participación electoral mayoritaria. El 66% de los jóvenes señaló que definitivamente votará en las elecciones presidenciales, mientras que el 58% expresó la misma intención frente a las elecciones al Congreso de la República. No obstante, una proporción significativa indicó que aún no ha definido por quién votará, tanto en las elecciones legislativas como presidenciales.

En cuanto a la participación ciudadana, el 79% de los encuestados afirmó no haber participado en espacios de participación promovidos por el gobierno nacional o local durante el último año, y el 93% indicó no haber impulsado iniciativas ciudadanas independientes. Frente a los Consejos de Juventud, el 34% consideró que son muy efectivos, mientras que el 48% se ubicó en una posición neutra; y entre quienes conocen estos espacios, el 80% señaló que podrían tener un impacto positivo en su futuro.

Los jóvenes identificaron como principales obstáculos para participar en actividades cívicas y de gobierno local la falta de información sobre cómo participar, la desconfianza en el gobierno local, la falta de tiempo o recursos y la percepción de que su voz no tiene incidencia.

Principales problemáticas

Las demoras en la atención
Las demoras en la atención en salud es uno de los principales problemas que afectan a los jóvenes - crédito Colprensa

Los resultados del estudio muestran que los jóvenes se sienten más informados y vinculados con los temas nacionales que con los asuntos locales. El 36% manifestó tener un buen entendimiento de los temas políticos importantes que enfrenta el país, frente a un 31% que expresó lo mismo respecto a su ciudad.

Entre las problemáticas que más afectan a los jóvenes se destacan las demoras en la atención en salud (51%), la inseguridad en las calles (49%) y la falta de empleo (44%). A estas les siguen la falta de acceso a la educación superior, los hechos de corrupción que no son sancionados, la desigualdad, la pobreza y los problemas de salud mental. También se mencionan, en menores proporciones, el incremento de la violencia, la falta de oportunidades para emprender y los problemas medioambientales.

Ficha técnica

El estudio “Jóvenes en Sociedad” se realizó mediante 3.221 encuestas presenciales en hogares, distribuidas en 46 municipios del país, representativas de un universo estimado de 10.215.279 jóvenes entre 18 y 32 años. El trabajo de campo se desarrolló entre el 15 de noviembre y el 22 de diciembre de 2025.

El diseño muestral fue probabilístico, por etapas y estratificado, con calibración por región, tamaño poblacional, grupos etarios y sexo. El margen de error máximo observado fue del 3%, con un nivel de confianza del 95%.

Temas Relacionados

Jóvenes en ColombiaElecciones 2026DemocraciaParticipación políticaInstituciones públicasGobierno nacionalIntención de votoCifras y ConceptosColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO - San Lorenzo vs. Cúcuta Deportivo: siga aquí el partido amistoso de la Serie del Río de la Plata 2026, que se jugará en Uruguay

El cuadro motilón regresará en 2026 a la primera división del fútbol colombiano, por lo que aceptó la invitación para dos partidos amistosos de pretemporada de alto cartel en territorio uruguayo

EN VIVO - San Lorenzo

Daniel Briceño denunció pérdida de $3.100 millones por un contrato irregular de Luis Gilberto Murillo: “En la Cancillería de Petro”

Un contrato millonario entregado ‘a dedo’ por el entonces canciller para actualizar el sistema de citas de pasaportes terminó con el dinero perdido; el concejal reveló el historial de prórrogas, incumplimientos y la impunidad que rodea este caso

Daniel Briceño denunció pérdida de

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 14 de enero

En dos días se iniciará el primer semestre de la Liga BetPlay 2026, mientras que Junior y Santa Fe serán los dos primeros clubes en tener competencia oficial, con la Superliga de Colombia 2026

EN VIVO - Mercado de

Luis Alfonso propuso acoger con trabajo al equipo de Yeison Jiménez luego de su fallecimiento: “Así lo hubiera querido”

El anuncio fue hecho en medio del duelo y presentado como una forma de respaldar a técnicos y músicos que trabajaban de la mano de Yeison Jiménez

Luis Alfonso propuso acoger con

Google Cloud nombra a Angela Pinzon como su nueva gerente general en Colombia

Uno de los objetivos de este nombramiento es acelerar el desarrollo digital de las empresas en el país

Google Cloud nombra a Angela
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Exmiembros del Clan del Golfo

Exmiembros del Clan del Golfo se están asesinando entre ellos: uno de los criminales habría ejecutado masacre en Amalfi, Antioquia

Menor que fue secuestrada en el Catatumbo denunció que las disidencias la obligaron a grabar mensaje de terror a otros niños

Ejército sometió y desarticuló comisión de las disidencias de alias Calarcá en Chocó: tenía ambicioso plan de expansión

Polémica por supuestas amenazas de alias Naín, líder de las Acsn, contra Gustavo Petro: asegura que lo están suplantando

Caída de ‘Santiago’, uno de los máximos cabecillas del ELN, se dio gracias a una traición dentro de sus filas: cómo fue

ENTRETENIMIENTO

Luis Alfonso propuso acoger con

Luis Alfonso propuso acoger con trabajo al equipo de Yeison Jiménez luego de su fallecimiento: “Así lo hubiera querido”

EN VIVO | Siga el homenaje a Yeison Jiménez hoy, 14 de enero, en el Movistar Arena: colegas del artista estrenaron canción como tributo a su vida y legado

Top 10 Netflix Colombia: Las películas más populares de que no podrás dejar de ver

Yeison Jiménez y Darío Gómez: reviven videos de la estrecha relación entre los grandes artistas

Aida Victoria asistió al homenaje a Yeison Jiménez y envió sentidas palabras a su esposa: “Usted es una potra”

Deportes

EN VIVO - San Lorenzo

EN VIVO - San Lorenzo vs. Cúcuta Deportivo: siga aquí el partido amistoso de la Serie del Río de la Plata 2026, que se jugará en Uruguay

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 14 de enero

Falcao debutó y Millonarios sacó un empate de La Bombonera: empate sin goles frente a Boca Juniors

Jugador de Gremio podría convertirse en el nuevo fichaje de América de Cali, pensando en la Liga BetPlay

Así va la venta de boletería para la Superliga entre Junior y Santa Fe: falta de interés o de plata en Barranquilla