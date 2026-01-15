Estudio reveló las principales problemáticas que preocupan a los jóvenes en Colombia, previo a las elecciones de Congreso y Presidencia

La mayoría de los jóvenes considera la democracia como el mejor sistema de representación política, aunque expresa niveles moderados de satisfacción con su funcionamiento en el país - crédito Luisa González/REUTERS

En el contexto previo a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, la participación de los jóvenes se consolida como un factor relevante dentro del escenario político nacional. En este marco, El Tiempo, junto con Cifras y Conceptos, la Fundación Corona, la London School of Economics, NextGenC y la Fundación Bolívar Davivienda, presentaron los resultados del estudio “Jóvenes en Sociedad”, una investigación que recoge la percepción de personas entre 18 y 32 años sobre democracia, gobierno, instituciones, participación política, educación, mercado laboral y problemáticas sociales.

Una de las principales conclusiones del estudio establece que los jóvenes en Colombia consideran la democracia como el mejor sistema de representación política, pese a que identifican dificultades estructurales en su funcionamiento.

De acuerdo con los resultados, el 61% de los encuestados afirmó que es muy importante vivir en un país gobernado democráticamente, mientras que un 30% se ubicó en una posición neutral frente a esta afirmación. En contraste, solo el 20% manifestó sentirse muy satisfecho con la manera como la democracia funciona en Colombia, frente a un 47% que se declaró neutral y un 32 % que indicó estar poco satisfecho.

Al profundizar en la percepción general sobre la democracia, el estudio evidenció que el 38% de los jóvenes considera que la democracia da resultados, mientras que el 33% afirmó que es el mejor sistema de gobierno. Al mismo tiempo, un 29% señaló que la democracia solo sirve a los políticos y un 26% indicó que funciona para ellos de manera directa. Otros porcentajes reflejan percepciones asociadas a la reducción de la democracia al acto de votar, así como a la idea de que participar no genera resultados.

Percepción frente al Gobierno y las instituciones

El estudio también analizó la percepción de los jóvenes frente al Gobierno nacional y distintas instituciones públicas y sociales. En relación con el presidente Gustavo Petro, los resultados muestran una distribución entre opiniones favorables, neutras y desfavorables, sin que alguna de estas posiciones concentre una mayoría absoluta. En cuanto a la calificación de la gestión del Gobierno, las respuestas se ubicaron mayoritariamente en categorías neutras y desfavorables, con variaciones respecto a mediciones realizadas en años anteriores.

En materia de confianza institucional, la Registraduría, las Fuerzas Militares y los Consejos de Juventud se ubicaron entre las entidades con mayores niveles de confianza entre los jóvenes. Les siguieron instituciones como la Defensoría del Pueblo, las organizaciones juveniles, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. En contraste, los partidos políticos, los influenciadores digitales y el Congreso de la República registraron los niveles más bajos de confianza dentro del grupo encuestado.

Asimismo, el 39% de los jóvenes manifestó estar totalmente de acuerdo con la afirmación de que el sistema político colombiano permite que personas jóvenes tengan influencia en la política, mientras que el 42% se ubicó en una posición neutral. En el ámbito local, el 36% consideró que los sistemas de gobernanza de sus ciudades permiten la incidencia juvenil en las decisiones políticas.

Participación política y elecciones de 2026

De cara a las elecciones de 2026, el estudio evidenció una intención de participación electoral mayoritaria. El 66% de los jóvenes señaló que definitivamente votará en las elecciones presidenciales, mientras que el 58% expresó la misma intención frente a las elecciones al Congreso de la República. No obstante, una proporción significativa indicó que aún no ha definido por quién votará, tanto en las elecciones legislativas como presidenciales.

En cuanto a la participación ciudadana, el 79% de los encuestados afirmó no haber participado en espacios de participación promovidos por el gobierno nacional o local durante el último año, y el 93% indicó no haber impulsado iniciativas ciudadanas independientes. Frente a los Consejos de Juventud, el 34% consideró que son muy efectivos, mientras que el 48% se ubicó en una posición neutra; y entre quienes conocen estos espacios, el 80% señaló que podrían tener un impacto positivo en su futuro.

Los jóvenes identificaron como principales obstáculos para participar en actividades cívicas y de gobierno local la falta de información sobre cómo participar, la desconfianza en el gobierno local, la falta de tiempo o recursos y la percepción de que su voz no tiene incidencia.

Principales problemáticas

Los resultados del estudio muestran que los jóvenes se sienten más informados y vinculados con los temas nacionales que con los asuntos locales. El 36% manifestó tener un buen entendimiento de los temas políticos importantes que enfrenta el país, frente a un 31% que expresó lo mismo respecto a su ciudad.

Entre las problemáticas que más afectan a los jóvenes se destacan las demoras en la atención en salud (51%), la inseguridad en las calles (49%) y la falta de empleo (44%). A estas les siguen la falta de acceso a la educación superior, los hechos de corrupción que no son sancionados, la desigualdad, la pobreza y los problemas de salud mental. También se mencionan, en menores proporciones, el incremento de la violencia, la falta de oportunidades para emprender y los problemas medioambientales.

Ficha técnica

El estudio “Jóvenes en Sociedad” se realizó mediante 3.221 encuestas presenciales en hogares, distribuidas en 46 municipios del país, representativas de un universo estimado de 10.215.279 jóvenes entre 18 y 32 años. El trabajo de campo se desarrolló entre el 15 de noviembre y el 22 de diciembre de 2025.

El diseño muestral fue probabilístico, por etapas y estratificado, con calibración por región, tamaño poblacional, grupos etarios y sexo. El margen de error máximo observado fue del 3%, con un nivel de confianza del 95%.