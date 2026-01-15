Esta es la fecha del Día sin carro y sin moto del primer semestre de 2026 en Bogotá

Alcalde de Bogotá anunció que el Día sin carro y sin moto se realizará el 5 de febrero - crédito Redes sociales/X

Bogotá ya tiene fecha para llevar a cabo la primera jornada del Día sin carro y sin moto de 2026, una restricción que busca fomentar la movilidad sostenible, reducir la contaminación y modificar los hábitos de transporte en la ciudad.

La medida, vigente desde el 2000 tras una consulta popular celebrada el 29 de octubre de 1999, prohíbe la circulación de vehículos y motocicletas particulares el jueves 5 de febrero de 2026, en un horario comprendido entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m., de acuerdo con lo establecido por el decreto 036 de 2023 expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

La restricción, que representa una jornada de descontaminación de la ciudad en términos de CO₂, prohibirá la movilización de vehículos y motocicletas particulares, vehículos de escuelas de conducción, automotores con permiso de pico y placa solidaria, vehículos de medios de comunicación con placa amarilla, híbridos, autos a gasolina y taxis bajo restricción de pico y placa.

La normativa, que parte de las políticas distritales de movilidad ambientalmente sostenible, contempla sanciones para los que las incumplan, conforme a lo estipulado en la infracción C14 del Código Nacional de Tránsito: aquellos que transiten en horarios o zonas prohibidas deberán pagar una multa de $633.200 y enfrentarán la inmovilización del vehículo, según datos de la Secretaría de Movilidad.

El decreto incluye excepciones para el transporte público, automotores conducidos por o destinados a personas con discapacidad, vehículos de emergencia, transporte escolar en servicio activo y debidamente identificado, así como vehículos con capacidad para más de diez pasajeros.

También podrán movilizarse los vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios, los usados para control del tráfico —incluidas motocicletas y grúas de la Secretaría Distrital de Movilidad—, la caravana presidencial, y vehículos pertenecientes a la Policía Nacional, organismos de seguridad del Estado y el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal y Judicial en Bogotá, incluidos aquellos con esquemas de seguridad policial.

Así las cosas, es importante que se consideren medios de transporte alternativos para cumplir con la jornada de descontaminación de la ciudad. O de lo contrario, aprovechar el día en otras actividades que no requieran grandes desplazamientos, aun así, muy seguramente, habrá menor tráfico del habitual para movilizarse por la capital colombiana.

Parqueadero gratis para carros eléctricos en Bogotá: nueva apuesta por la movilidad sostenible

Bogotá ofrecerá un nuevo beneficio para los propietarios de carros eléctricos: podrán acceder a parqueadero gratuito mientras recargan sus vehículos en varias estaciones instaladas en la ciudad.

La iniciativa, impulsada por la Terminal de Transportes de Bogotá, aplica tanto para vehículos matriculados en la capital como para aquellos registrados en otras regiones.

Según lo anunciado en las redes sociales de la Terminal, los usuarios tendrán hasta 70 minutos sin costo en puntos como Alhambra, Modelia, Calle 97, Terminal Salitre Módulo 5 y San Andresito de la 38.

“Seguimos apostándole a una movilidad más limpia, por eso mientras recargas tu carro te damos hasta 70 minutos de transporte gratis”, comunicó la entidad.

Además del nuevo servicio de parqueo, los dueños de vehículos eléctricos disfrutan de otros incentivos: tarifa máxima del 1% en el impuesto de vehículos, exención de restricciones como el pico y placa y el Día sin carro, descuentos en Soat y revisión técnico-mecánica, y reducción del IVA al 5% para autos certificados por la Upme.

Según el portal especializado Mubon.co, la Ley 1964 fija el tope de impuesto y permite descuentos adicionales en Bogotá para autos nuevos o taxis eléctricos.

El crecimiento en la venta de carros eléctricos ha sido notorio en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, donde las restricciones de movilidad han incentivado la compra de vehículos amigables con el medio ambiente.