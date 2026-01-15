Colombia

El número de la carroza que llevó a Yeison Jiménez salió ganador en la lotería, de cuál se trata

La coincidencia se dio en el sorteo de la Lotería del Huila del 13 de enero, cuando las tres últimas cifras del número ganador coincidieron con la placa del carro fúnebre que trasladó el féretro del cantante

La despedida de Yeison Jiménez
La despedida de Yeison Jiménez estuvo marcada por la coincidencia entre la lotería del Huila y la placa de la carroza fúnebre - crédito Natalia Perilla

La jornada de despedida de Yeison Jiménez estuvo marcada no solo por el dolor colectivo que provocó su partida, también por un hecho inesperado que captó la atención de miles de personas en todo el país. En medio del luto, una coincidencia numérica terminó cruzándose con el nombre del artista y abrió paso a comentarios, reacciones y especulaciones en redes sociales.

Horas antes de que se llevaran a cabo las honras fúnebres del cantante, comenzó a circular la información de que un número asociado al traslado de su féretro resultó ganador en un sorteo de lotería. La noticia se propagó rápidamente, impulsada por la conmoción nacional que aún rodeaba la muerte del intérprete de música popular y por el impacto simbólico que muchos le atribuyeron al hecho.

La coincidencia numérica vinculada al
La coincidencia numérica vinculada al funeral de Yeison Jiménez generó especulación y reacciones en redes sociales en toda Colombia - crédito X

El sorteo en cuestión fue el de la Lotería del Huila, realizado el martes 13 de enero, cuyo premio mayor correspondió al número 3586. Aunque el resultado, en términos oficiales, no tenía ninguna relación con los acontecimientos que rodearon el fallecimiento de Jiménez, lo que despertó sorpresa fue la coincidencia entre las tres últimas cifras del número ganador y la placa de la carroza fúnebre que transportó su cuerpo, 586.

Este detalle no pasó desapercibido para apostadores ni para seguidores del artista. De acuerdo con reportes de jugadores de chance en distintas regiones del país, varias personas resultaron premiadas gracias a esa combinación, lo que avivó aún más el interés por la historia. Para algunos, se trató simplemente de un golpe de suerte; para otros, de una casualidad cargada de significado por el momento en el que ocurrió.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse en redes sociales. Mientras unos compartían mensajes celebrando los premios obtenidos, otros reflexionaban sobre el simbolismo de la coincidencia y la vinculaban al legado del cantante, cuya música acompañó durante años a miles de colombianos en celebraciones, desamores y momentos difíciles. En ese cruce entre azar y memoria colectiva, el nombre de Yeison Jiménez volvió a ocupar un lugar central en la conversación pública.

El número ganador de la
El número ganador de la Lotería del Huila, 3586, compartió sus tres últimas cifras con la placa 586 del féretro de Yeison Jiménez - crédito Jovani Pérez/Infobae

El contexto no era menor. El 14 de enero se llevó a cabo el homenaje final al artista en el Movistar Arena de Bogotá, un espacio que durante toda la jornada recibió a familiares, colegas y seguidores que quisieron darle el último adiós. Desde tempranas horas, el recinto se convirtió en un punto de encuentro para quienes llegaron con flores, pancartas y mensajes de agradecimiento, dispuestos a despedirlo como él mismo lo habría querido, entre música y aplausos.

Durante el homenaje, distintos artistas subieron al escenario para interpretar canciones que marcaron la carrera de Jiménez y para recordar anécdotas que daban cuenta de su carácter, su disciplina y su cercanía con el público. El ambiente estuvo atravesado por la nostalgia, al tiempo que por la celebración de una trayectoria que dejó huella en la música popular colombiana.

En ese escenario de emociones encontradas, la coincidencia del número ganador volvió a aparecer en conversaciones informales, comentarios en transmisiones en vivo y publicaciones digitales. Para algunos asistentes, el hecho fue visto como una señal simbólica; para otros, como una simple anécdota que se sumaba a un día ya cargado de significado. Lo cierto es que la historia terminó entrelazándose con el homenaje y reforzó la sensación de que la figura del artista seguía presente, incluso en detalles inesperados.

El homenaje a Yeison Jiménez
El homenaje a Yeison Jiménez reunió a familiares, colegas y admiradores que celebraron su impacto en la música popular colombiana - crédito Daniel Ospina/Infobae Colombia

Más allá de interpretaciones personales, no existe ninguna relación causal entre el sorteo de la lotería y los hechos que rodearon la despedida de Yeison Jiménez. Sin embargo, la coincidencia se convirtió en parte del relato que acompañó sus últimos homenajes, demostrando cómo, en momentos de duelo colectivo, cualquier detalle puede adquirir una dimensión especial.

Así, entre números, recuerdos y canciones, el país vivió una jornada en la que el azar y la memoria se cruzaron de manera inesperada. El legado de Jiménez, más allá de coincidencias, permanece en su música y en la conexión que logró construir con su público, una presencia que sigue resonando incluso después de su partida.

