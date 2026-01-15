Colombia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, acusó al Gobierno Petro de facilitar movilidad a disidencias, por caravanas de ‘Calarcá’

El alcalde antioqueño alegó que integrantes de estructuras criminales habrían empleado recursos estatales durante traslados y habrían participado en conversaciones bajo amparo legal

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín,
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, acusó a Gustavo Petro de favorecer a las disidencias - crédito Colprensa

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, criticó las recientes acciones del Gobierno nacional tras conocerse el despliegue de caravanas de disidencias de alias Calarcá, cabecilla de las disidencias de las Farc, en varias regiones del país.

En una entrevista con Caracol Radio, el mandatario de la capital antioqueña afirmó que el Gobierno de Gustavo Petro ha dado garantías a estructuras criminales, señaló que este enfoque ha favorecido el fortalecimiento de grupos armados como el ELN, el Clan del Golfo y la disidencia de las Farc-

Una posible prueba de esto son los reportes de inteligencia militar que documentaron que jefes de las disidencias, liderados por alias Calarcá, realizaron desplazamientos entre Antioquia, el Catatumbo y Bogotá mediante caravanas, de acuerdo con una investigación periodística del medio radial.

El reporte destacó que estos movimientos involucraron vehículos asignados a la Unidad Nacional de Protección (UNP), utilizados para movilizar a líderes armados, menores de edad, armas y dinero en efectivo.

