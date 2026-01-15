Colombia

Ejército incautó más de una tonelada de marihuana en Valle del Cauca: autoridades fueron avisadas de un vehículo sospechoso

Al inspeccionar el vehículo, los efectivos encontraron un total de 273 paquetes de marihuana prensada, con un peso de 1.126 kilogramos

Incautación de marihuana en el
Incautación de marihuana en el Valle del Cauca - crédito Ejército Nacional

Los habitantes de Yumbo, en Valle del Cauca, despertaron con la noticia de una de las incautaciones de droga más significativas de los últimos meses. Las autoridades informaron que la marihuana decomisada tendría un valor superior a 6.700 millones de pesos en el circuito ilegal internacional.

Las operaciones se desarrollaron dentro del Plan de Campaña Ayacucho Plus, donde tropas de la Tercera Brigada del Ejército Nacional y la Policía Nacional actuaron en conjunto para frenar el tráfico de estupefacientes en el suroccidente colombiano.

De acuerdo con el teniente coronel Juan Fernando González Fernández, comandante Batallón de Policía Militar N.° 3 del Ejército Nacional, el hallazgo se produjo en una zona urbana del municipio, luego de que los uniformados recibieran un aviso sobre un vehículo sospechoso. Según reportó el Ejército Nacional, el conductor del automotor lo abandonó al intentar huir, lo que levantó aún más sospechas entre las autoridades.

Al inspeccionar el vehículo, los efectivos encontraron un total de 273 paquetes de marihuana prensada, con un peso de 1.126 kilogramos. Tanto el vehículo como la droga quedaron bajo custodia de la autoridad judicial correspondiente, a la espera de que continúen las investigaciones para dar con los responsables.

Las fuerzas militares subrayaron que este tipo de golpes al narcotráfico constituyen parte esencial de su estrategia para proteger la seguridad y la convivencia en la región. El Ejército aseguró que mantendrá sus esfuerzos para debilitar las estructuras criminales que financian economías ilícitas y afectan a la población del Valle del Cauca.

Vocero: Teniente Coronel Juan Fernando González Fernández, comandante Batallón de Policía Militar N.° 3 del Ejército Nacional - crédito Ejército Nacional

Intentaron huir de un operativo policial y fueron capturados con armas de fuego y marihuana

El sur de Bogotá fue escenario de una persecución policial que terminó con la incautación de 1,2 kilogramos de marihuana y un arma de fuego, tras la captura de dos hombres señalados por su presunto vínculo con el microtráfico en Ciudad Bolívar.

La Policía Metropolitana de Bogotá señaló que este operativo se inscribe en la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, que busca frenar el avance de las redes delictivas en la capital.

La acción policial se desencadenó cuando una patrulla detectó una motocicleta sospechosa en la transversal 22 con calle 69. Los ocupantes del vehículo intentaron huir, lo que desató un despliegue inmediato de varias unidades y la activación de un plan candado, según informó la institución.

Capturados con armas de fuego
Capturados con armas de fuego y marihuana en Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Durante la persecución, uno de los sospechosos dejó caer una bolsa hermética. Los uniformados revisaron su contenido y confirmaron la presencia de una sustancia vegetal que la policía identificó como marihuana.

El operativo finalizó varias cuadras más adelante, tras detener a los dos hombres. Los agentes incautaron exactamente 1.242 gramos de marihuana y un arma de fuego traumática. Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, así como por porte ilegal de armas de fuego.

Las primeras indagaciones revelaron que uno de los arrestados tenía antecedentes por delitos similares. Esta información refuerza la hipótesis de la policía sobre su participación en actividades ilegales dentro de la zona.

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó que, en lo que va de 2026, se han realizado 392 capturas y se han decomisado 12 armas de fuego en la ciudad. Las autoridades invitaron a la ciudadanía a denunciar cualquier situación sospechosa a través de los canales oficiales o en el CAI más cercano, para fortalecer la seguridad y la convivencia en Bogotá.

Teniente Coronel Jorge Arizal, Oficial de Guarnición Policía Metropolitana de Bogotá, sobre la captura de los dos hombres por porte de armas de fuego y marihuana - crédito Mebog

Las recientes incautaciones de marihuana en Yumbo y Bogotá reflejan la persistencia de las acciones coordinadas entre las fuerzas militares y la policía para enfrentar el tráfico de estupefacientes en el país. El desarrollo de estas operaciones evidencia el compromiso institucional con la protección de la seguridad ciudadana y la desarticulación de estructuras dedicadas a actividades ilícitas.

