Colombia

Ciudadano costarricense buscado por la Interpol fue capturado en el norte de Bogotá: lo buscaban por estafa

Durante una serie de inspecciones en alojamientos del área, agentes de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia lograron identificar al extranjero, que, según informaron las autoridades, se encontraba en condición irregular tras el vencimiento de su visa

Guardar
Migración ciudadano costarricense capturado en
Migración ciudadano costarricense capturado en Bogotá que era buscado por la Interpol - crédito Migración Colombia

La detención de un ciudadano costarricense con circular roja de Interpol en el sector de Chapinero, al norte de Bogotá, marcó un nuevo avance en la lucha contra delitos transnacionales en Colombia. El hombre, de 46 años, era requerido en su país de origen por un delito de estafa relacionado con la función pública y permanecía en territorio colombiano desde el 2019.

Durante una serie de inspecciones en alojamientos del área, agentes de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia lograron identificar al extranjero, que, según informaron las autoridades, se encontraba en condición irregular tras el vencimiento de su visa. La alerta internacional facilitó su ubicación, y posteriormente, fue puesto a disposición de Interpol Colombia, que llevará adelante los trámites judiciales pertinentes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, afirmó a los medios que “la presencia institucional en hoteles, zonas turísticas y espacios de alta afluencia nos ha permitido obtener resultados concretos”. Esta estrategia, explicó la funcionaria, responde al fortalecimiento de los controles migratorios, especialmente durante la temporada alta de viajeros, cuando aumenta el flujo de personas en zonas estratégicas del país.

Las autoridades recalcaron que el operativo se inscribe en un contexto de cooperación interinstitucional e internacional, con el objetivo claro de evitar que Colombia se convierta en refugio para personas buscadas por la justicia fuera de sus fronteras. Migración Colombia anunció que mantendrá y reforzará estos controles en todo el territorio nacional, priorizando sectores turísticos y hoteleros.

Agentes de Migración Colombia y la Interpol notifican a un ciudadano extranjero sobre una circular roja en su contra. El hombre es requerido por las autoridades de Costa Rica por el presunto delito de estafa - crédito Migración Colombia

El caso pone en el centro de la agenda la importancia de los sistemas de alerta y la colaboración entre países para enfrentar la criminalidad que trasciende límites geográficos. Según Migración Colombia, la articulación con otras entidades ha sido clave para “cerrar cualquier posibilidad de que el país sea utilizado como refugio por personas requeridas por la justicia internacional”.

Así también lo confirmó Moisés García, director de la Regional Andina de Migración Colombia: “Mediante actividades de control y verificación al sector hotelero en la localidad de Chapinero, en la ciudad de Bogotá, y gracias a la funcionalidad operativa del sistema de información para el reporte de extranjeros Cire, tras alerta detectada de una irregularidad migratoria, fue hallado un extranjero de nacionalidad costarricense, quien luego de verificar su documentación, se establece que se encuentra en permanencia irregular en el país y sobre quien pesa una orden de captura con circular roja internacional de su país de origen por el delito de estafa con afectación a los deberes de la Función Pública”.

La reciente detención en Bogotá de Rubén Antonio Wang Lara, identificado como el “principal articulador de un millonario esquema de estafa contra el Estado de Costa Rica”, marcó un hito para las autoridades, según detalló el general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional.

Por medio de su cuenta de la red social X, espacio que detino para replicar la información de la entidad colombinaa que se encarga de todo el tema de migración en el territorio nacional, el alto oficial subrayó la magnitud del operativo: “¡Cayó el ‘cerebro’ del fraude transnacional!”.

Expertos policiales indicaron que Wang Lara ejercía un “control absoluto sobre sociedades fachada para gestionar créditos fraudulentos a nombre de terceros y trasladar indebidamente la responsabilidad económica al Instituto Nacional de Seguros (INS)”.

Director de la Policía sobre
Director de la Policía sobre captura del extranjero en Bogotá buscado por la Interpol - crédito @DirectorPolicia/X

El abordaje fue posible gracias a la “#CooperaciónInternacional de alto nivel de la Policía Nacional con Interpol, US Marshals y Migración Colombia”, de acuerdo con el general Rincón Zambrano. Al reafirmar la postura de la fuerza pública, el director sostuvo: “Colombia no es ni será refugio para quienes pretendan evadir la justicia”. Finalmente, aseguró: “¡Somos la Policía de los colombianos!”.

Temas Relacionados

Ciudadano costarricenseExtranjero capturado en BogotáCircular de InterpolEstafaMigración ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Nicolás Arrieta habría lanzado dardo a Yeferson Cossio en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Lo pongo a caminar normal”

El ‘youtuber’ bogotano no desaprovechó la oportunidad para burlarse de la condición del paisa después de su cirugía de alargamiento de piernas y que lo dejó con movilidad limitada durante un tiempo

Nicolás Arrieta habría lanzado dardo

Las ventas de carros eléctricos se dispararon en 2025 y un modelo terminó en el primer lugar: esta es la lista de más vendidos

El liderazgo del modelo chino coincidió con el mayor crecimiento anual registrado en vehículos eléctricos y un avance sostenido de los híbridos, que ya representan una porción relevante del mercado automotor nacional

Las ventas de carros eléctricos

Comisión de Disciplina abre investigación contra fiscales por retrasos en el caso que permitió la evasión de Carlos Ramón González

El proceso busca determinar si los fiscales actuaron con lentitud en las diligencias clave que habrían retrasado la captura internacional del exfuncionario, actualmente protegido en Nicaragua

Comisión de Disciplina abre investigación

Policía identifica banda responsable de hurtos y asesinatos en varias localidades de Bogotá: este es el cartel de los más buscados

La institución atribuye a los señalados la comisión de múltiples hurtos a vehículos de valores y empresarios, así como participación en dos homicidios

Policía identifica banda responsable de

Inseguridad en Bogotá: pese a denuncias y percepción de la ciudadanía, 9 de los 11 delitos de alto impacto disminuyeron en el 2025

La violencia intrafamiliar y las lesiones personales siguen siendo los delitos con tendencia al alza en la capital, luego de la presentación de resultados que hizo la Alcaldía Mayor en cabeza de Carlos Fernando Galán

Inseguridad en Bogotá: pese a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las preguntas que Lina Garrido

Las preguntas que Lina Garrido le dejó al presidente Trump, antes de la reunión bilateral con su homólogo colombiano: “Dejará petrificado a Petrico”

Diez militares heridos tras ola de ataques con drones explosivos en Chocó: también se reportó hostigamiento en Cauca

Exmiembros del Clan del Golfo se están asesinando entre ellos: uno de los criminales habría ejecutado masacre en Amalfi, Antioquia

Menor que fue secuestrada en el Catatumbo denunció que las disidencias la obligaron a grabar mensaje de terror a otros niños

Ejército sometió y desarticuló comisión de las disidencias de alias Calarcá en Chocó: tenía ambicioso plan de expansión

ENTRETENIMIENTO

Nicolás Arrieta habría lanzado dardo

Nicolás Arrieta habría lanzado dardo a Yeferson Cossio en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Lo pongo a caminar normal”

Alexa Torrex rompió en llanto en ‘La casa de los famosos Colombia 3’ tras acusaciones de sus compañeros

El Charrito Negro reconoció a Yeison Jiménez como “el segundo Rey” del despecho, durante el homenaje en Bogotá

Daniela Salazar y Simón Pulgarín vivieron momentos de pánico con accidente doméstico que tuvo su hijo: qué pasó

Karen Sevillano hizo duras críticas a Yina Calderón y provocó pelea tras su participación como jueza en ‘La casa de los famosos’: “Envidiosas”

Deportes

Este será el camino de

Este será el camino de Camila Osorio y Emiliana Arango en el cuadro principal del Australian Open

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay hoy, 15 de enero

EN VIVO - Junior vs. Santa Fe: siga aquí la final de ida de la Superliga de Colombia 2026

Junior invita a sus hinchas a la presentación de Luis Muriel en el Metropolitano: Cristobal Soria será el presentador del evento

Colombia vs. Portugal: el partido más demandado en la última fase de venta de boletas para el Mundial 2026, superando la gran final