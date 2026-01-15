Ciudadano costarricense buscado por la Interpol fue capturado en el norte de Bogotá: lo buscaban por estafa

Migración ciudadano costarricense capturado en Bogotá que era buscado por la Interpol - crédito Migración Colombia

La detención de un ciudadano costarricense con circular roja de Interpol en el sector de Chapinero, al norte de Bogotá, marcó un nuevo avance en la lucha contra delitos transnacionales en Colombia. El hombre, de 46 años, era requerido en su país de origen por un delito de estafa relacionado con la función pública y permanecía en territorio colombiano desde el 2019.

Durante una serie de inspecciones en alojamientos del área, agentes de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia lograron identificar al extranjero, que, según informaron las autoridades, se encontraba en condición irregular tras el vencimiento de su visa. La alerta internacional facilitó su ubicación, y posteriormente, fue puesto a disposición de Interpol Colombia, que llevará adelante los trámites judiciales pertinentes.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, afirmó a los medios que “la presencia institucional en hoteles, zonas turísticas y espacios de alta afluencia nos ha permitido obtener resultados concretos”. Esta estrategia, explicó la funcionaria, responde al fortalecimiento de los controles migratorios, especialmente durante la temporada alta de viajeros, cuando aumenta el flujo de personas en zonas estratégicas del país.

Las autoridades recalcaron que el operativo se inscribe en un contexto de cooperación interinstitucional e internacional, con el objetivo claro de evitar que Colombia se convierta en refugio para personas buscadas por la justicia fuera de sus fronteras. Migración Colombia anunció que mantendrá y reforzará estos controles en todo el territorio nacional, priorizando sectores turísticos y hoteleros.

Agentes de Migración Colombia y la Interpol notifican a un ciudadano extranjero sobre una circular roja en su contra. El hombre es requerido por las autoridades de Costa Rica por el presunto delito de estafa - crédito Migración Colombia

El caso pone en el centro de la agenda la importancia de los sistemas de alerta y la colaboración entre países para enfrentar la criminalidad que trasciende límites geográficos. Según Migración Colombia, la articulación con otras entidades ha sido clave para “cerrar cualquier posibilidad de que el país sea utilizado como refugio por personas requeridas por la justicia internacional”.

Así también lo confirmó Moisés García, director de la Regional Andina de Migración Colombia: “Mediante actividades de control y verificación al sector hotelero en la localidad de Chapinero, en la ciudad de Bogotá, y gracias a la funcionalidad operativa del sistema de información para el reporte de extranjeros Cire, tras alerta detectada de una irregularidad migratoria, fue hallado un extranjero de nacionalidad costarricense, quien luego de verificar su documentación, se establece que se encuentra en permanencia irregular en el país y sobre quien pesa una orden de captura con circular roja internacional de su país de origen por el delito de estafa con afectación a los deberes de la Función Pública”.

La reciente detención en Bogotá de Rubén Antonio Wang Lara, identificado como el “principal articulador de un millonario esquema de estafa contra el Estado de Costa Rica”, marcó un hito para las autoridades, según detalló el general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional.

Por medio de su cuenta de la red social X, espacio que detino para replicar la información de la entidad colombinaa que se encarga de todo el tema de migración en el territorio nacional, el alto oficial subrayó la magnitud del operativo: “¡Cayó el ‘cerebro’ del fraude transnacional!”.

Expertos policiales indicaron que Wang Lara ejercía un “control absoluto sobre sociedades fachada para gestionar créditos fraudulentos a nombre de terceros y trasladar indebidamente la responsabilidad económica al Instituto Nacional de Seguros (INS)”.

Director de la Policía sobre captura del extranjero en Bogotá buscado por la Interpol - crédito @DirectorPolicia/X

El abordaje fue posible gracias a la “#CooperaciónInternacional de alto nivel de la Policía Nacional con Interpol, US Marshals y Migración Colombia”, de acuerdo con el general Rincón Zambrano. Al reafirmar la postura de la fuerza pública, el director sostuvo: “Colombia no es ni será refugio para quienes pretendan evadir la justicia”. Finalmente, aseguró: “¡Somos la Policía de los colombianos!”.