Alias Naín logró escapar de operativo militar contra los Pachencas en La Guajira: incautaron material de guerra

Naín Andrés Pérez Toncel, alias Naín o ‘el Bendito Menor’ - crédito redes sociales

Las operaciones militares contra estructuras armadas ilegales continúan intensificándose en distintas regiones del país, en medio de un complejo panorama de disputas territoriales, economías ilícitas y graves afectaciones a la población civil. En este contexto, las Fuerzas Militares adelantaron en las últimas horas un operativo de alto impacto en zona rural del departamento de La Guajira, específicamente en un área de difícil acceso de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde hacen presencia grupos armados ilegales.

De acuerdo con información conocida por este medio, la acción militar estaba dirigida contra integrantes del grupo armado ilegal conocido como ‘los Conquistadores de la Sierra Nevada’, también llamados ‘los Pachencas’, organización señalada por múltiples hechos de violencia en la región Caribe. El objetivo principal del operativo era ubicar y capturar a Naín Andrés Pérez Toncel, alias Naín o ‘el Bendito Menor’, considerado uno de los presuntos cabecillas de esta estructura criminal en La Guajira.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, alias Naín logró escapar del lugar minutos antes de que las tropas concretaran su captura, según confirmaron fuentes vinculadas al procedimiento. “El hombre se alcanzó a escapar, hay material incautado, no hay heridos ni de ellos ni de nosotros y el desarrollo de la operación continúa todavía”, indicó una fuente militar según El Tiempo.

Pedro Sánchez reiteró la recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permita la captura de alias Naín. - Crédito MinDefensa

Operativo en la Sierra Nevada de Santa Marta

El operativo se desarrolló en la parte alta de la Sierra Nevada, por el sector de Río Jerez, jurisdicción del municipio de Dibulla, un corredor estratégico para el movimiento de grupos armados ilegales debido a su geografía montañosa y su cercanía con rutas clave.

En la acción participaron unidades terrestres del Ejército Nacional, con el apoyo aéreo de un helicóptero, lo que permitió el ingreso a un campamento clandestino ubicado en zona montañosa. Durante el procedimiento, fue incautado material de guerra, intendencia y comunicaciones, así como víveres, elementos que evidenciarían la permanencia y capacidad logística del grupo armado en la zona.

Información preliminar conocida por El Heraldo da cuenta de que no se registraron bajas entre las tropas militares, y tampoco se ha confirmado oficialmente si hubo víctimas del lado del grupo armado ilegal, aunque no se descarta esta posibilidad, debido a que las autoridades continúan con las verificaciones en el área.

Las Fuerzas Militares ingresaron en la zona rural del departamento de La Guajira, específicamente en un área de la Sierra Nevada de Santa Marta. - crédito cortesía de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Enfrentamiento y huida de los cabecillas

Fuentes cercanas al operativo indicaron que durante la diligencia se presentó un enfrentamiento de encuentro entre las tropas militares e integrantes del frente ‘Javier Cáceres’, una de las estructuras que haría parte de los Pachencas.

En el lugar, según información conocida por El Heraldo, se encontraban alias Naín y Rosa Angélica Tarazona, alias ‘la Bebesita’, junto a más de 15 hombres armados, quienes lograron huir aprovechando la complejidad del terreno. Alias Naín ha sido señalado además como un ‘narcoinfluencer’, por su presunta actividad en redes sociales y su influencia criminal en la región.

Violencia reciente y llamado de la Defensoría

El grupo armado ilegal ‘los Conquistadores de la Sierra Nevada’ ha sido señalado por la Defensoría del Pueblo como responsable de hechos recientes de violencia en La Guajira, entre ellos la masacre ocurrida el pasado 9 de enero en el sector Altos del Parrantial, en el municipio de Maicao, donde cinco personas fueron asesinadas.

Frente a estos hechos, la Defensoría emitió un pronunciamiento público en el que exhortó a las autoridades a adelantar investigaciones eficaces. “Exhortamos a las autoridades a adelantar investigaciones eficaces que permitan esclarecer los hechos, identificar y sancionar a los responsables, así como a adoptar medidas urgentes de prevención y protección integral para la población civil”, señaló la entidad.

Asimismo, el organismo de control hizo un llamado directo a los grupos armados ilegales que operan en la región para que respeten el derecho a la vida y la integridad de la población civil.

La Defensoría del Pueblo señala responsable de hechos de violencia en La Guajira al grupo armado ilegal ‘los Conquistadores de la Sierra Nevada’. - crédito Defensoría del Pueblo

Recompensa y continuidad de la ofensiva

Hace pocos días, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, durante una reunión extraordinaria de seguridad en el municipio de Maicao, reiteró la recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permita la captura de alias Naín, quien además estaría relacionado con una presunta amenaza al presidente de la República, Gustavo Petro, difundida a través de redes sociales.

Las autoridades militares y policiales aún no han entregado un balance oficial del operativo, pero se espera que en las próximas horas se emita un reporte detallado sobre las incautaciones, posibles capturas y el estado actual de la operación, que continúa en desarrollo en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Mientras tanto, el Ejército mantiene la ofensiva contra los Pachencas en La Guajira, en un intento por debilitar su estructura criminal y reducir los niveles de violencia que afectan a comunidades rurales y urbanas del departamento.