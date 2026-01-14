Usuarios de Sanitas en Tunja enfrentan largas esperas por traslado del servicio de medicamentos a Colsubsidio

Usuarios de la EPS Sanitas en Tunja enfrentan demoras de hasta 12 horas para recibir medicamentos en Colsubsidio del Centro Comercial Centro Norte - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Usuarios de la EPS Sanitas en Tunja (Boyacá) reportaron demoras de hasta 12 horas para recibir atención en el dispensario de Colsubsidio, ubicado en el centro comercial Centro Norte.

La situación se agravó en la tarde del martes 13 de enero de 2026, cuando cerca de 500 personas acudieron al lugar para reclamar sus medicamentos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La congestión se atribuye al traslado del servicio de dispensación de medicamentos de la empresa Cohan a Colsubsidio desde el 2 de enero de 2026, según informaron los usuarios, quienes recibieron la notificación por correo.

Aunque el comunicado prometía un refuerzo de personal y mejoras en las instalaciones, varias personas afirman que estos compromisos no se han materializado.

El traslado de la dispensación de medicamentos de Cohan a Colsubsidio desde el 2 de enero de 2026 provocó congestiones inesperadas en Tunja - crédito Freepik

Luz Marina, una de las afectadas, narró a Caracol Radio: “Desde las 2:00 de la tarde estuve pidiendo turno en Colsubsidio de Centro Norte y llegaron las 8:00 de la noche y nada que nos entregaban los medicamentos. A esa hora había como 60 o 70 personas, muchos de ellos adultos mayores”.

La situación resultó especialmente dura para los adultos mayores, quienes debieron permanecer de pie durante horas sin una solución pronta. Dulfay López compartió su experiencia: “Gastamos más o menos de nueve a diez horas para que nos atendieran, pero había mucha gente esperando afuera de Colsubsidio para recibir un turno y ser atendidos”.

Los usuarios coinciden en que la causa principal de los retrasos es la falta de personal suficiente, a pesar de los compromisos asumidos por la nueva dispensadora.

“Nos enviaron al correo el comunicado que a partir del 1 de enero teníamos que reclamar los medicamentos en Colsubsidio. Y ahí decían que ellos se habían comprometido a aumentar el personal, a mejorar las instalaciones y no sé qué más cosas, pero la verdad eso no se ve”, lamentó Luz Marina Rueda al medio mencionado.

Usuarios reportan que las mejoras prometidas por Colsubsidio, como el refuerzo de personal y optimización de instalaciones, aún no se han implementado - crédito Redes sociales

Actualmente, solo tres empleados atienden en cinco módulos, lo que, según los afectados, ralentiza la entrega y genera largas filas. “El problema es que se demoran muchísimo en la entrega, ya que apenas están atendiendo 3 personas en los cinco módulos que hay”, puntualizó Luz Marina.

Las reclamaciones se dirigieron a los directivos del dispensario, a quienes se les pidió reforzar el equipo de trabajo con el fin de evitar que situaciones similares se repitan en los próximos días.

Suspensión de terapias en fundación de Bucaramanga: familiares denuncian que se debe a deudas de la EPS Sanitas

La crisis en la Fundación Asopormen de Bucaramanga (Santander) dejó a casi 300 menores sin terapias esenciales. La razón: la EPS Sanitas no ha cumplido con los pagos pendientes, lo que llevó al cierre de los servicios de rehabilitación.

Las familias afectadas no han permanecido en silencio. Varias madres y padres han elevado derechos de petición y mantienen protestas frente a las instalaciones de la entidad de salud. Una de las madres narró su angustia: “El daño en los niños es muy grande”, una frase que resume la preocupación compartida por muchos.

Padres y directivos señalan falta de pago de la EPS Sanitas y anuncian protestas y acciones legales - crédito Europa Press

La suspensión de las terapias no solo afecta la rutina diaria de los menores, sino que también ha generado un retroceso en sus avances médicos. “Se afecta su proceso de rehabilitación y se genera un retroceso en sus avances”, explicó otra madre a los medios de comunicación locales.

Frente a esta situación, la Fundación Asopormen mantiene sus puertas cerradas. La institución permanece a la espera de que la EPS salde las obligaciones económicas para poder reanudar los servicios.

A pesar de la incertidumbre, los padres de familia anunciaron que no cesarán en sus reclamos. Según manifestaron en la última jornada de protestas, “seguiremos exigiendo que nuestros hijos reciban la atención médica que necesitan”. La comunidad, por ahora, espera una respuesta urgente por parte de la entidad de salud.