Tomás Uribe, hijo de Álvaro Uribe, salió en defensa de Paloma Valencia tras comentario de ‘Matador’: “Para el sobrepeso hay solución”

Una reciente publicación del caricaturista colombiano Julio César González, conocido como Matador, en contra de la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, generó una fuerte controversia en varios sectores políticos y sociales del país y reavivó el debate sobre los límites del humor político en Colombia.

El turno fue para el empresario Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en la que salió en defensa de la congresista de oposición y cuestionó la postura del candidato al Senado por el Pacto Histórico.

En su cuenta de X, Uribe Moreno lanzó duras arremetidas contra Matador, al considerar que su comentario refleja sus cualidades humanas en la sociedad.

“Para el sobre peso hay solución: ejercicio, dieta, Ozempic. Para la mala condición humana, infortunadamente, pocas veces hay solución”, escribió el hijo del exmandatario colombiano en sus redes sociales.

El hecho ocurrió tras un mensaje en el que el humorista comparó una imagen de una paloma blanca con una fotografía de la senadora Paloma Valencia, acompañado de la frase: “La paloma que pides vs. la paloma que te llega”.

A esto se sumó un comentario adicional que citaba al fallecido humorista Jaime Garzón: “Como diría Jaime Garzón, Paloma Valencia no se ‘dirige’ al país. Se ‘digiere’ al país”. La publicación fue interpretada por distintos sectores como una burla basada en la apariencia física de la congresista, lo que provocó una ola de críticas por presunta discriminación y violencia política contra la mujer.