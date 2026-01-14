Se conocen más detalles del ataque sicarial contra dos funcionarios del Inpec en Neiva y en el que murió un menor de 11 años

Las autoridades reportaron un violento hecho ocurrido en la ruta 45, donde el vehículo de los funcionarios fue interceptado por sicarios en motocicleta, lo que generó la activación de equipos especializados para investigar el atentado - crédito Colprensa

Un ataque sicarial ocurrido a las 6:53 a. m. del martes 13 de enero de 2026 en Neiva, Huila, dejó un saldo trágico: el hijo menor del director de la cárcel de Neiva falleció y el subdirector del penal resultó gravemente herido.

Sicarios en motocicleta interceptaron el vehículo donde viajaban los funcionarios del Inpec, abriendo fuego en al menos seis ocasiones. Las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación ante la incertidumbre sobre el verdadero destinatario del atentado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El comandante encargado de la Policía Metropolitana de Neiva, coronel Alex Andrés Muñoz, declaró a El Tiempo que el ataque estaba dirigido contra el director y el subdirector, quienes viajaban acompañados por el menor fallecido.

Sin embargo, existe incertidumbre sobre el objetivo final del atentado. El director llevaba poco tiempo en su cargo (10 días) y no había antecedentes de amenazas. Además, se conoció que en el vehículo atacado, se encontraban tres y no dos funcionarios del Inpec: Edgar Enrique Rodríguez Muñoz, el subdirector del establecimiento, Renato Solano Osorio y un dragoneante, quien conducía el vehículo.

La hipótesis principal apunta a una posible represalia de cabecillas de organizaciones criminales que fueron trasladados recientemente desde la cárcel, aunque las indagaciones oficiales no han determinado aún el móvil definitivo.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del martes en una vía cercana al cementerio Los Olivos, donde dos personas resultaron lesionadas tras ser interceptadas por agresores en moto mientras viajaban en un automóvil oficial - crédito Redes Sociales / X

Por su parte, José Ferney Ducuara, secretario de Gobierno de Neiva, informó que equipos especializados de la Policía, el CTI de la Fiscalía y otras autoridades participan en la investigación. Hizo un llamado a la ciudadanía para suministrar información que permita avanzar en el caso, garantizando la reserva de los datos proporcionados.

La agresión tuvo lugar en la ruta 45, vía Neiva-Rivera, cerca del cementerio Los Olivos, dentro de la zona urbana.

Edgar Enrique Rodríguez Muñoz, director de la cárcel y con apenas diez días en su cargo, se desplazaba junto a su hijo de once años, el subdirector Renato Solano Osorio, coronel en retiro, y un dragoneante. Hombres armados en motocicleta interceptaron el automóvil y dispararon en repetidas ocasiones hacia el interior.

El director salió ileso. El subdirector sufrió heridas de bala en el abdomen y el tórax, mientras que el menor, hijo del director, murió poco después por una lesión en la cabeza. Ambos heridos fueron trasladados, en estado crítico, al hospital universitario Hernando Moncaleano Perdomo.

De acuerdo con el director de urgencias de este hospital, Jorge Luis Manchola, el subdirector presentó heridas en tres órganos intraabdominales, además de una perforación en el tórax.

Fue sometido a cirugía mayor torácica y abdominal, y permanece en cuidados intensivos, asistido por respiración mecánica y medicamentos para estabilizar la presión arterial. El pronóstico es reservado y las primeras veinticuatro horas son determinantes para su recuperación.

La agresión armada, ocurrida al inicio del año mientras el personal penitenciario se trasladaba, puso en evidencia fragilidades en la protección institucional y motivó el reclamo de investigación por parte de las autoridades locales - crédito Inpec

Tras el crimen, las autoridades implementaron un plan de cierre de la zona para dar con los responsables, según Semana.

El ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, afirmó que no existían amenazas previas contra el director de la cárcel. Manifestó su solidaridad con la familia y subrayó la importancia de esclarecer los hechos.

Según él relató del alcalde Germán Casagua en entrevista con Mañanas Blu, en la mañana del 14 de enero, donde confirmó que la Fiscalía había cerrado la investigación de amenazas previas contra el subdirector de la cárcel de Rivera, y que, al momento del atentado, ningún funcionario contaba con esquema de seguridad.

“Lo único que nos informa la Fiscalía es que en el 2023, en noviembre, el subdirector había instaurado una denuncia en donde expresaba unas amenazas contra su vida”, detalló el alcalde, quien luego puntualizó que dichas amenazas, aunque recientes, por el momento no se vinculan de forma directa con el ataque: “No quiere decir que esa amenaza la estemos dando por hecho como relacionada con lo ocurrido ayer. Eso es materia de investigación”.

El contexto de este crimen se enmarca en un incremento de los ataques a funcionarios del Inpec en Colombia durante los últimos años. Semana destaca que la frecuencia de estos atentados ha aumentado, mientras que identificar tanto a los autores materiales como intelectuales sigue siendo una tarea compleja.

Asimismo, durante la entrevista, Casagua profundizó sobre la naturaleza de la población carcelaria en Rivera, caracterizándola por su peligrosidad.

Una agresión imprevista expuso la fragilidad de los esquemas de seguridad. Las circunstancias del ataque, el rol de la cárcel y las incógnitas sobre la investigación ponen en jaque la gestión penitenciaria - crédito @INPEC_Colombia/X

Señaló que el centro alberga individuos capturados en extensas zonas del sur del país, entre los que figuran miembros de bandas armadas, delincuencia común y sujetos ligados a delitos como la extorsión. Remarcó el alcalde: “La cárcel de Rivera recoge personas capturadas en gran parte del sur del país. El nivel de peligrosidad de muchas de las personas que están ahí es muy delicado”.

Desde las autoridades, el mensaje es de respaldo a las víctimas y compromiso con avanzar en la investigación para capturar a los responsables. La prioridad sigue siendo brindar apoyo efectivo a las familias afectadas y responder con firmeza ante la violencia que afecta al personal penitenciario.