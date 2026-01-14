Colombia

Rating Colombia: ‘La reina del flow 3′ conquistó con su estreno, mientras ‘La casa de los famosos’ perdió posiciones

La producción basada en la vida de artistas urbanos, debutó la noche del 13 de enero y rápidamente se posicionó entre los programas más vistos, disputando el liderazgo de audiencia con ‘Las de siempre’, la nueva apuesta del Canal RCN

Así le fue al estreno
Así le fue al estreno de 'La reina del flow 3' - crédito captura de pantalla Caracol Televisión

Tras una larga espera, en la noche del 13 de enero Caracol Televisión estrenó su esperada producción La reina del flow 3, producción protagonizada por Carolina Ramírez y Carlos Torres.

La tercera parte, que cuenta la historia de Yeimy Montoya interpreta por Carolina, había sido esperada por miles de seguidores desde hace varios años que la producción anunció el inicio de las grabaciones.

Tras varias especulaciones sobre la trama de esta nueva parte, finalmente llegó a las pantallas del Canal Caracol a partir de las 9:30 p.m. logrando captar la atención de los televidentes, pues logró marcar un desempeño de 7,43 puntos de audiencia llevándose el tercer lugar en el ranking, según datos de Kantar Ibope Media.

El primer lugar aún lo mantiene El Desafío Siglo XXI del mismo canal, marcando una audiencia de 11,47, siendo un éxito aun después de la pausa que tuvo a finales del 2025.

'La Reina del Flow 3'
'La Reina del Flow 3' logra 7,4 puntos en su debut - crédito @caracoltv / Instagram

Por otro lado, el Canal RCN también le apostó con una nueva producción como competencia a La Reina del Flow 3: Las de siempre, una novela protagonizada por Verónica Orozco, Diana Wiswell, Viña Machado y Juliana Galvis que logró debutar con 4,73 puntos, ubicada en la sexta casilla del ranking.

Otro de los estrenos recientes del Canal RCN, La casa de los famosos Colombia en su tercera temporada, debutó en la quinta posición del ranking. Sin embargo, tras su enfrentamiento con El Desafío, descendió al octavo lugar, aunque conservó un puntaje de 4,2.

Rating, martes 13 de enero

  • Desafío: Siglo XXI (Caracol Televisión) - 11,4 puntos de audiencia
  • Noticias Caracol 7:00 p.m. (Caracol Televisión) - 8,5 puntos de audiencia
  • La reina del flow 3 (Caracol Televisión) - 7,4 puntos de audiencia
  • Noticias Caracol de las 12:30 p.m. (Caracol Televisión) - 6,6 puntos de audiencia
  • Tormenta de pasiones (Caracol Televisión) - 5,0 puntos de audiencia
  • Las de siempre (Canal RCN) - 4,7 puntos de audiencia
  • Hilos de vida (Caracol Televisión) - 4,4 puntos de audiencia
  • La casa de los famosos Colombia 3 (Canal RCN) - 4,29 puntos de audiencia
Las de siempre logró la
Las de siempre logró la sexta posición en su debut en el Canal RCN - crédito @vinamachado/ Instagram

“La Reina del Flow 3” debutó con éxito y ya está disponible en Caracol Televisión y Netflix

Durante una hora, los seguidores de la serie pudieron reencontrarse con personajes como Yeimy Montoya, Charlie Flow, Pez Coi, Irma, Vanessa Cruz, Ligia y Cris Vega, entre otros.

El episodio de estreno ofreció un resumen de las temporadas anteriores y actualizó a los televidentes sobre la situación de sus protagonistas. Charlie Flow y su hijo Erick se encuentran de gira en España, mientras que Yeimy Montoya avanza con un recorrido social por Colombia a través de su empresa.

El regreso de la serie
El regreso de la serie reunió a los personajes principales en una nueva etapa cargada de música y drama - crédito manoloalzamora / Instagram

La pareja comparte con sus seguidores que han dado la bienvenida a su segunda hija, Alma, quien inspira el más reciente proyecto musical de Charlie Flow. Por otro lado, Mike Rivera continúa cumpliendo condena en prisión, aunque mantiene su interés en la vida de los protagonistas y su deseo de venganza.

La tensión se intensifica cuando Yeimy, durante un viaje en avioneta junto a su hija, sufre un accidente y desaparece en la selva. La familia, sin información concreta sobre su paradero, espera noticias mientras Charlie Flow y Erick se muestran afectados, aunque mantienen la esperanza de que Yeimy siga con vida.

En medio de la incertidumbre, aparece Sky, una joven admiradora de Yeimy y Charlie, que sorprende con su talento en un homenaje a la artista, mientras surgen sospechas sobre la posible implicación de Mike Rivera en la desaparición.

La Reina del Flow amplía
La Reina del Flow amplía su alcance internacional con la llegada de la tercera temporada a Netflix y estrena nuevos episodios en tandas durante 2026 - crédito @caracoltvintl/Instagram

El éxito de la serie no se limita a la televisión nacional, pues “La Reina del Flow” también se ha consolidado como una de las producciones más vistas en plataformas internacionales, incluyendo Netflix. Tras el estreno en Caracol, desde el 14 de enero la plataforma de streaming ofrece la primera tanda de 19 episodios de la temporada, con la segunda parte disponible a partir del 9 de febrero de 2026 y la última tanda prevista para marzo.

