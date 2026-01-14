Mauricio Toro denuncia ante Procuraduría a Seguridad y Policía de Bogotá por “crecimiento de la criminalidad”

@BecerraGabo/Twitter.

El candidato a la Cámara por Bogotá, Mauricio Toro, informó que radicó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra el secretario distrital de Seguridad, César Restrepo, y el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho. La actuación fue presentada este martes 13 de enero de 2026, según indicó el propio aspirante político.

De acuerdo con lo expuesto por Toro, la denuncia se fundamenta en presuntas irregularidades en la atención de denuncias ciudadanas relacionadas con hurtos y homicidios en la capital del país.

El candidato señaló que la actuación disciplinaria busca que se evalúe el comportamiento de las autoridades frente a reportes reiterados hechos por la ciudadanía.

Uno de los ejes centrales de la queja está relacionado con el caso del ciudadano Jean Claude Bossard, cuyo asesinato fue citado por Toro como ejemplo de lo que considera una falta de respuesta efectiva frente a alertas previas. Según el candidato, desde octubre de 2025 vecinos y ciudadanos habrían entregado información relevante a la Policía.

En su denuncia, Toro sostuvo que la comunidad aportó fotografías, números de placas y descripciones de una presunta banda delincuencial vinculada con varios atracos en Bogotá. A pesar de ese material, afirmó que no se habrían producido capturas, lo que motivó la presentación de la queja ante el Ministerio Público.

Al referirse a esta situación, el aspirante político manifestó: “La ciudadanía necesita saber si se trata de incompetencia o si existe corrupción para que estas bandas sigan operando”. Esta declaración fue incluida dentro de los argumentos anexados al documento radicado ante la Procuraduría.

La queja disciplinaria también incorpora referencias a una alerta emitida por la Personería de Bogotá, en la que se advierte que el hurto figura entre los delitos de mayor impacto en la ciudad. De acuerdo con los datos citados por Toro, en promedio más de 300 personas son víctimas de hurto cada día en la capital.

Asimismo, el documento señala que solo durante 2025 cerca de 117.000 ciudadanos reportaron robos en Bogotá, cifra que fue resaltada por el candidato como parte del contexto que sustenta su denuncia. Estas estadísticas fueron incluidas como insumo para solicitar una revisión disciplinaria de la actuación de las autoridades.

Para Toro, los hechos expuestos no corresponden a situaciones aisladas, sino que evidenciarían una falla estructural en la respuesta institucional frente a denuncias documentadas por la ciudadanía. En ese sentido, sostuvo que la Procuraduría debe determinar si existieron omisiones en el ejercicio de las funciones de los funcionarios denunciados.

El aspirante por el Partido Verde explicó que, junto con la queja, anexó pantallazos, registros y pruebas que, según afirmó, fueron aportadas por residentes de distintos sectores de Bogotá desde 2025. Estos elementos, indicó, permitirían establecer si las autoridades actuaron conforme a sus obligaciones.

En su comunicación pública, Toro aseguró que tanto el secretario distrital de Seguridad como el comandante de la Policía Metropolitana deberán explicar las razones de su presunta inacción frente a las denuncias recibidas. La queja solicita que se determine si hubo negligencia o incumplimiento de deberes.

El candidato también señaló que la denuncia ante la Procuraduría hace parte de un ejercicio de control ciudadano y político, el cual, según expresó, no está condicionado a la obtención de una curul en el Congreso. En ese contexto, afirmó: “No vamos a esperar a llegar al Congreso para ejercer control político”.