La hoja de vida de Angie Rodríguez fue publicada en la página de Presidencia para el cargo de gerente del Fondo Adaptación

La noticia de la renuncia de Rodríguez al Departamento Administrativo de la Presidencia fue anuncia en las redes sociales oficiales de la entidad

La hoja de vida de
La hoja de vida de Rodríguez ya se encuentra publicada oficialmente, donde se detalla el cargo y la entidad a la que se postula

Horas después de la renuncia de Angie Rodríguez al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), su hoja de vida apareció en el Portal de Aspirantes de la Presidencia para el cargo de gerente del Fondo Adaptación.

Según la información difundida en el Portal de Aspirantes de la Presidencia, la hoja de vida de Rodríguez ya se encuentra publicada oficialmente, donde se detalla el cargo y la entidad a la que se postula.

Como gerente encargada, la funcionaria formuló el 11 de diciembre de 2025 formuló una serie de advertencias sobre la administración de Carlos Carrillo al frente del Fondo de Adaptación, advertencias que fueron refutadas por el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Rodríguez indicó que bajo la dirección de Carrillo se estructuraron y contrataron diversos proyectos clave que no registraron avances en su ejecución y presentaron presuntas señales de falta de transparencia.

“La Oficina de Control Interno envía unas alertas que, en su momento, fueron omitidas. Ausencia del concepto de Minciencias para el tipo de contratación requerido por el Fondo de Adaptación; contratación directa para un solo oferente; y ausencia de documentación asociada a la presentación del proponente”, expresó la ahora exdirectora del Dapre.

Hoja de vida apareció en
Hoja de vida apareció en el portal de aspirantes de la Presidencia para el cargo de gerente del Fondo Adaptación

Angie Rodríguez advirtió además que la entidad perdió la capacidad de ejecución, mientras que incrementó la contratación de personal y cuestionó contratos de arrendamiento firmados durante la administración anterior.

Antes de que se publicara la hoja de vida de Angie Rodríguez en el portal, la funcionara confirmó su renuncia en las redes sociales oficiales del Dapre.

“Angie Lizeth Rodríguez Fajardo informa: Por iniciativa propia y de manera libre y voluntaria, presento renuncia irrevocable al cargo de Directora del Dapre y Secretaria General de la Presidencia de la República”, se lee en el comunicado.

Señaló que se va “con la frente en alto”, confirmando que sumirá como gerente en propiedad del Fondo de Adaptación.

Renuncia de Angie Rodríguez -
Renuncia de Angie Rodríguez

“Me voy con la frente en alto y con tranquilidad. Me siento orgullosa de ser una mujer humilde y popular que representó con dignidad y honestidad este alto cargo en el Estado. Asumiré un nuevo reto como Gerente en propiedad del Fondo Adaptación”, precisa el comunicado.

¿Qué es el Fondo de Adaptación?

El Fondo Adaptación es una entidad del Estado colombiano creada en 2010 con el objetivo de planificar, gestionar y ejecutar proyectos de reconstrucción y recuperación de infraestructuras afectadas por fenómenos climáticos extremos, principalmente aquellos ocasionados por el fenómeno de “La Niña”.

Según la información oficial disponible en el portal del Fondo Adaptación, esta organización responde directamente al Gobierno nacional y se financia con recursos públicos destinados a la mitigación de desastres y la adaptación al cambio climático.

En sus primeros años, el Fondo Adaptación estuvo adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En marzo de 2025, el presidente Gustavo Petro anunció la transferencia de esta entidad al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el fin de fortalecer la política de adaptación ambiental y la gestión de recursos hídricos a nivel nacional. Este cambio, comunicado en documentos oficiales, fue presentado como una estrategia para alinear las acciones de reconstrucción con los objetivos de sostenibilidad del país.

El Fondo Adaptación es una
El Fondo Adaptación es una entidad del Estado colombiano creada en 2010 con el objetivo de planificar, gestionar y ejecutar proyectos de reconstrucción y recuperación de infraestructuras afectadas por fenómenos climáticos extremos

Entre las áreas de intervención del Fondo Adaptación se encuentran educación, vivienda, salud, infraestructura vial, agua, saneamiento básico y reactivación económica.

Algunos de los proyectos emblemáticos que ejecuta esta entidad incluyen la reconstrucción de Gramalote, el reforzamiento del Jarillón de Cali, la intervención en La Mojana y las obras del Canal del Dique.

Según documentos públicos del propio Fondo, la entidad prioriza regiones vulnerables y utiliza criterios técnicos para diseñar soluciones que reduzcan los riesgos ante futuros eventos climáticos. La gestión y resultados del Fondo pueden consultarse en el sitio oficial.

