Jessica Cediel reaparece en redes sociales para defenderse de nuevo ante las críticas por el duelo de su papá: “Es muy personal”

La presentadora colombiana Jessica Cediel compartió una reflexión sobre el duelo y respondió a los cuestionamientos surgidos tras mostrar detalles de la despedida de su padre en redes sociales - crédito @jessicacedielnet/ Instagram

Jessica Cediel, presentadora y modelo colombiana, enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de su padre y, en medio de su proceso de duelo, decidió responder a la ola de críticas recibidas en redes sociales.

La comunicadora, acostumbrada a compartir detalles de su vida con una amplia comunidad digital, optó por hablar abiertamente sobre su experiencia personal, buscando visibilizar lo complejo y único que puede ser el duelo para cada persona.

En sus plataformas digitales, Cediel agradeció los mensajes de apoyo y expresó su posición frente a los comentarios negativos que surgieron tras la publicación de un carrusel de fotografías en las que aparecía posando junto al ataúd de su padre. “Hasta hoy tengo ganas de aparecer por aquí, gracias por el amor a mí y a mi familia… Pensé que podía hablar, pero no", dijo en un primer momento entre lágrimas.

En una segunda historia publicada en su Instagram, Cediel agradeció el amor de sus fanáticos, pero también respondió a varias críticas y burlas que ha recibido desde el funeral de su padre.

“Un duelo es una cosa muy difícil y es muy personal, y es demasiado ignorante opinar y juzgar desde la falta de conocimiento, porque cuando a usted le llega usted no lo planea, simplemente lo vive y experimenta muchos cambios en su vida, para mí ha sido un antes y un después”, afirmó la presentadora.

Cediel recalcó que la ausencia de su padre ha generado un dolor profundo, pero siente tranquilidad al saber que le dio todo su amor durante su vida. “Esa paz ha sido clave para sobrellevar la pérdida”, explicó, aunque reconoció que nada borra el impacto emocional que deja la muerte de un ser querido. Según sus palabras, este episodio marcó un antes y un después en su vida, transformando su perspectiva.

La relación de Jessica Cediel con su padre siempre fue cercana y visible en redes sociales, donde solía compartir momentos familiares. Por eso, la noticia de su fallecimiento y las imágenes publicadas generaron debate entre los usuarios. Mientras algunos criticaron la decisión de mostrar ese momento íntimo, otros la defendieron argumentando que cada persona enfrenta la pérdida de maneras diferentes.

Después de varios días de silencio, la presentadora decidió defender su postura y pedir respeto: “Es demasiado ignorante opinar y juzgar desde la falta de conocimiento”, reiteró, haciendo un llamado a la empatía y la comprensión.

Actualmente, Jessica Cediel sigue compartiendo aspectos de su día a día, mostrando su proceso de duelo junto a sus actividades profesionales y personales. Sus seguidores, atentos a cada mensaje, han acompañado a la presentadora en este momento difícil, manifestando tanto apoyo como debate en torno a su manera de afrontar la pérdida.