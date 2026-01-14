Isabel Zuleta se fue contra Alex Char por críticas a Petro tras fallido intento de traslado de cabecillas a Barranquilla: “Parece la copia de Fico”

La senadora Isabel Zuleta comparó a Alejandro Char con Fico Gutiérrez - crédito Colprensa

La senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, se despachó en la mañana del miércoles 14 de enero contra el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, después de las críticas expresadas contra el presidente Gustavo Petro.

Y es que el Gobierno nacional designó el traslado de al menos 40 cabecillas de bandas criminales, entre ellas Los Pepes y Los Costeños, a la capital del Atlántico, lo que generó el rechazo inmediato del mandatario distrital.

Sin embargo, tras el fallido traslado, la senadora cuestionó a Char por, supuestamente, usar un lenguaje sectario, además de difundir supuestas mentiras sobre las negociaciones con bandas criminales.

“Alcalde Char usted parece la copia de Fico, se les sale la ciudad de las manos ¿O ya se le olvidó que Barranquilla estaba entre las ciudades más peligrosas del mundo? el Gobierno del presidente Gustavo Petro a través de La Paz Urbana logra la reducción de homicidios y eso parece que a usted le molesta. La Paz urbana se construye con diálogo, deje el sectarismo político y cuide la vida de los barranquilleros”, señaló la congresista.

Isabel Zuleta se despachó contra el alcalde de Barranquilla - crédito X

Y es que el alcalde de Barranquilla ha sido objeto de ataques por parte del Gobierno y sectores afines a Gustavo Petro, después de que rechazara el traslado de los reclusos a pocos días del Carnaval, mientras la ciudad se prepara para recibir a miles de visitantes.

Alejandro Char advirtió en su momento sobre el posible impacto que tendría la reciente llegada de al menos 40 cabecillas de bandas criminales a cárceles de la región, trasladados por decisión del Gobierno nacional.

El mandatario barranquillero fue contundente al atribuir la responsabilidad de cualquier alteración del orden público al Ejecutivo de Gustavo Petro. “Lo que ocurra en la ciudad debido a esos traslados será responsabilidad del mal manejo de la llamada ‘Paz Urbana’ que no tiene ni marco jurídico que lo respalde”, escribió Char en su cuenta oficial, señalando directamente a la administración central.

Alejandro Char se expresó en las redes sociales sobre el retorno a cárceles de Barranquillas de capos de estructuras criminales - crédito @AlejandroChar/X

La decisión de enviar a “Digno”, “Castor”, el “Negro Ober” y otros 40 delincuentes a la capital del Atlántico fue recibida con fuertes críticas desde el despacho local. “¡Increíble el actuar del Gobierno nacional! En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales a cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a estos criminales, ignorando también el dolor de nuestra gente”, expresó el alcalde de Barranquilla a través de la red social X.

Las declaraciones de Char se producen en un momento en que la ciudad enfrenta desafíos importantes en materia de seguridad. El alcalde recordó que Barranquilla ha invertido más de 150.000 millones de pesos para reducir la criminalidad y la extorsión, insistiendo en que la llegada de estos reclusos contradice los esfuerzos locales.

“Mientras aquí hemos hecho inversiones en seguridad por más de 150.000 millones de pesos, con el esfuerzo de nuestra gente, para dar resultados importantes en la disminución de la criminalidad y extorsión, ¿así es como nos respalda el Gobierno nacional?”, cuestionó el funcionario.

Esta fue la reacción del presidente Gustavo Petro al mensaje del alcalde de Barranquilla, Álex Char, que cuestionó medida de trasladar a capos a cárceles de Barranquilla - crédito @petrogustavo/X

En respuesta, el presidente Gustavo Petro defendió la gestión nacional y destacó una caída significativa en la tasa de homicidios en la capital del Atlántico. Según el jefe de Estado, la reducción se logró “a través de un proceso de paz entre bandas que estaban desangrando la ciudad”. Petro subrayó en la red social X: “No se le olvide señor alcalde Char, que es mi gobierno el que ha logrado bajar la tasa de homicidios de Barranquilla a la mitad”.

La polémica se intensificó porque, según Char, la administración nacional no consideró el sufrimiento de las víctimas locales al tomar la decisión. El alcalde lamentó que no se haya tenido en cuenta a las personas afectadas por la extorsión, a las madres que han perdido a sus hijos o a los comerciantes obligados a cerrar sus negocios por la violencia.