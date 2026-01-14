Colombia

Hombre que tenía casa por cárcel fue asesinado a tiros en Cartagena: es el séptimo homicidio que ocurre en Bolívar en 2026

Al fallecido le figuraba una medida de aseguramiento de detención domiciliaria por el delito de hurto, en 2025

Guardar
El Cuerpo Técnico de Investigación
El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación se encargó del levantamiento del cadáver - crédito Colprensa

El sector Nuevo Paraíso en Olaya Herrera, Cartagena, vivió una nueva jornada violenta en la tarde del martes 13 de enero de 2026 cuando Víctor Alejandro Herrera, de 21 años, fue asesinado por sicarios en plena vía pública.

De acuerdo con información suministrada por El Universal, la víctima, natural de la ciudad, caminaba por una calle cercana a su residencia cuando dos individuos a bordo de una motocicleta lo interceptaron y el parrillero le disparó en varias ocasiones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Herrera, según testigos consultados por el medio citado, había salido a comprar sopa para el almuerzo y transitaba con frecuencia por ese mismo sector.

El ataque ocurrió aproximadamente a la 1:30 p. m., lo que generó escenas de angustia y dolor entre los familiares que se acercaron tras conocer la noticia.

Ola de sicariatos en Cartagena:
Ola de sicariatos en Cartagena: siete homicidios en enero elevan la alerta comunitaria - crédito Redes sociales

Las autoridades locales confirmaron que el joven portaba un brazalete del Inpec que acreditaba una medida de detención domiciliaria vigente por hurto desde 2025.

La Policía explicó que “al occiso le registraba medida de aseguramiento de detención domiciliaria por el delito de hurto (2025)”, y agregó que, según describieron testigos, “se encontraba caminando por vía pública, cuando es abordado por una motocicleta y el parrillero desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones”.

El cuerpo fue trasladado a la morgue de Medicina Legal en Zaragozilla para los procedimientos legales correspondientes.

Con el asesinato de Herrera, se elevó a siete el número de homicidios ejecutados bajo la modalidad de sicariato en Cartagena durante el mes de enero.

El medio detalló que la noche previa, en el corregimiento La Boquilla, fue ultimado Yoiser Gómez Sayas, de 28 años, quien tenía antecedentes por porte y tráfico de estupefacientes, hurto calificado y ocupación ilegal de un inmueble.

La violencia letal tampoco ha dado tregua en otros sectores de la ciudad. El pasado 3 de enero de 2026, en el barrio Fredonia, José Piterson Guerrero, también de 28 años, recibió varios impactos de bala y falleció después de varios días en estado crítico. Los galenos confirmaron su muerte en la mañana del lunes 12 de enero.

El hombre quien presentaba casa
El hombre quien presentaba casa por cárcel recibió varios disparos - crédito archivo Colprensa

Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para esclarecer los móviles y responsables de estos crímenes.

La recurrencia de asesinatos bajo encargo, sumada a la presencia de víctimas con antecedentes judiciales, mantiene en alerta a la comunidad y a los organismos de seguridad de Cartagena.

Crimen de hombre de 28 años revive temor entre vecinos en Cartagena

La madrugada del martes 13 de enero de 2026, el corregimiento de La Boquilla en Cartagena se vio sacudido por el homicidio de Yoiser Gómez Sayas, un hombre de 28 años, quien fue atacado a tiros en la conocida calle a Estrella.

El hecho ocurrió cerca de las 12:20 a. m., generando pánico y alarma entre los vecinos que, sorprendidos por el estruendo de los disparos, buscaron refugio mientras alertaban a las autoridades.

Gómez Sayas, natural de Cartagena, falleció en el sitio tras recibir varios impactos de arma de fuego. Vestía una sudadera, suéter negro y gorra blanca.

La víctima fue identificada como
La víctima fue identificada como Yoiser Gómez Sayas - crédito Redes sociales/Montaje Infobae

Su cuerpo quedó tendido sobre una vía sin pavimentar, en medio de una escena marcada por el miedo y la consternación de quienes presenciaron el crimen.

De acuerdo con registros oficiales, la víctima presentaba tres anotaciones judiciales: una por porte de estupefacientes y otra por hurto calificado en 2023, además de una por posesión ilegal de inmueble en 2024.

Fuentes cercanas relataron que Gómez residió un tiempo en Medellín junto a la madre de sus dos hijos, antes de regresar a Cartagena, donde finalmente ocurrió el ataque mortal. Funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal realizaron la inspección técnica del cadáver y recolectaron pruebas en la escena.

El cuerpo de Gómez fue trasladado posteriormente a la morgue de Medicina Legal, en Zaragocilla, para los procedimientos legales correspondientes.

Las autoridades continúan las indagaciones para esclarecer las circunstancias y autores de este homicidio.

Temas Relacionados

Asesinato en CartagenaHomicidio en CartagenaCrimen en CartagenaViolencia en CartagenaInseguridad en CartagenaColombia-Noticias

Más Noticias

Novia de Epa Colombia reaccionó a la negativa de un juez de conceder la libertad a la empresaria: “Es desproporcionada”

La empresaria sufre una vez más la negativa de poder estar junto a su pequeña hija mientras termina de pagar su condena por los desmanes ocurridos en 2019 contra estaciones de Transmilenio

Novia de Epa Colombia reaccionó

Piden a la Corte Constitucional que suspenda el decreto provisional que declaró emergencia económica: “Tiene inconstitucionalidades”

El exministro de Hacienda Juan Alberto Londoño emitió una carta dirigida a la Corte en la que expuso argumentos para que se realice una revisión de constitucionalidad de la medida

Piden a la Corte Constitucional

Galán alerta que el alza del salario mínimo desajusta las finanzas de Bogotá y encarece la operación del sistema de salud: “Nos toca priorizar”

El alcalde advirtió sobre un impacto no previsto de $100.000 millones en las subredes hospitalarias y un aumento inevitable en la tarifa de Transmilenio por mayores costos laborales

Galán alerta que el alza

TransMilenio respondió a críticas por el alza del pasaje en Bogotá: “Estamos listos para tener esa conversación con el Gobierno”

Directivos del sistema y el alcalde de Bogotá justificaron la nueva tarifa del transporte, resaltando la importancia de la transparencia en la gestión de subsidios y en el financiamiento conjunto

TransMilenio respondió a críticas por

Este es el motivo por el que no fueron presentados Luis Muriel y Cristian Barrios como nuevos jugadores del Junior FC

Con la llegada de estos dos jugadores, el Tiburón cerraría su libro de traspasos para el primer semestre del 2026, en donde defenderá el título de la Liga y afrontará la Copa Libertadores

Este es el motivo por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Menor que fue secuestrada en

Menor que fue secuestrada en el Catatumbo denunció que las disidencias la obligaron a grabar mensaje de terror a otros niños

Ejército sometió y desarticuló comisión de las disidencias de alias Calarcá en Chocó: tenía ambicioso plan de expansión

Polémica por supuestas amenazas de alias Naín, líder de las Acsn, contra Gustavo Petro: asegura que lo están suplantando

Caída de ‘Santiago’, uno de los máximos cabecillas del ELN, se dio gracias a una traición dentro de sus filas: cómo fue

Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: es señalado por la masacre en Maicao, La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Novia de Epa Colombia reaccionó

Novia de Epa Colombia reaccionó a la negativa de un juez de conceder la libertad a la empresaria: “Es desproporcionada”

Ayda Valencia reveló cómo habrían sido los últimos segundos con vida de Yeison Jiménez: “Se encomendó a Dios

Maluma inicia el año con un drástico cambio de imagen y genera revuelo entre sus seguidores: así se ve ahora

EN VIVO | Homenaje a Yeison Jiménez: empiezan a ingresar al recinto los seguidores del artista para despedirlo en el escenario

Tebi Bernal, participante de ‘La casa de los famosos Colombia 3′, expulsó al primer participante de la competencia

Deportes

Este es el motivo por

Este es el motivo por el que no fueron presentados Luis Muriel y Cristian Barrios como nuevos jugadores del Junior FC

EN VIVO - San Lorenzo vs. Cúcuta Deportivo: siga aquí el partido amistoso de la Serie del Río de la Plata 2026, que se jugará en Uruguay

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 14 de enero

EN VIVO - Boca Juniors vs. Millonarios: siga aquí el partido amistoso entre Xeneize y Embajadores en la Copa Miguel Ángel Russo

Óscar Cortés vuelve al fútbol sudamericano: el tiempo que estará y el valor que pagará su nuevo equipo