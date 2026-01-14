Hombre que tenía casa por cárcel fue asesinado a tiros en Cartagena: es el séptimo homicidio que ocurre en Bolívar en 2026

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación se encargó del levantamiento del cadáver - crédito Colprensa

El sector Nuevo Paraíso en Olaya Herrera, Cartagena, vivió una nueva jornada violenta en la tarde del martes 13 de enero de 2026 cuando Víctor Alejandro Herrera, de 21 años, fue asesinado por sicarios en plena vía pública.

De acuerdo con información suministrada por El Universal, la víctima, natural de la ciudad, caminaba por una calle cercana a su residencia cuando dos individuos a bordo de una motocicleta lo interceptaron y el parrillero le disparó en varias ocasiones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Herrera, según testigos consultados por el medio citado, había salido a comprar sopa para el almuerzo y transitaba con frecuencia por ese mismo sector.

El ataque ocurrió aproximadamente a la 1:30 p. m., lo que generó escenas de angustia y dolor entre los familiares que se acercaron tras conocer la noticia.

Ola de sicariatos en Cartagena: siete homicidios en enero elevan la alerta comunitaria - crédito Redes sociales

Las autoridades locales confirmaron que el joven portaba un brazalete del Inpec que acreditaba una medida de detención domiciliaria vigente por hurto desde 2025.

La Policía explicó que “al occiso le registraba medida de aseguramiento de detención domiciliaria por el delito de hurto (2025)”, y agregó que, según describieron testigos, “se encontraba caminando por vía pública, cuando es abordado por una motocicleta y el parrillero desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones”.

El cuerpo fue trasladado a la morgue de Medicina Legal en Zaragozilla para los procedimientos legales correspondientes.

Con el asesinato de Herrera, se elevó a siete el número de homicidios ejecutados bajo la modalidad de sicariato en Cartagena durante el mes de enero.

El medio detalló que la noche previa, en el corregimiento La Boquilla, fue ultimado Yoiser Gómez Sayas, de 28 años, quien tenía antecedentes por porte y tráfico de estupefacientes, hurto calificado y ocupación ilegal de un inmueble.

La violencia letal tampoco ha dado tregua en otros sectores de la ciudad. El pasado 3 de enero de 2026, en el barrio Fredonia, José Piterson Guerrero, también de 28 años, recibió varios impactos de bala y falleció después de varios días en estado crítico. Los galenos confirmaron su muerte en la mañana del lunes 12 de enero.

El hombre quien presentaba casa por cárcel recibió varios disparos - crédito archivo Colprensa

Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para esclarecer los móviles y responsables de estos crímenes.

La recurrencia de asesinatos bajo encargo, sumada a la presencia de víctimas con antecedentes judiciales, mantiene en alerta a la comunidad y a los organismos de seguridad de Cartagena.

Crimen de hombre de 28 años revive temor entre vecinos en Cartagena

La madrugada del martes 13 de enero de 2026, el corregimiento de La Boquilla en Cartagena se vio sacudido por el homicidio de Yoiser Gómez Sayas, un hombre de 28 años, quien fue atacado a tiros en la conocida calle a Estrella.

El hecho ocurrió cerca de las 12:20 a. m., generando pánico y alarma entre los vecinos que, sorprendidos por el estruendo de los disparos, buscaron refugio mientras alertaban a las autoridades.

Gómez Sayas, natural de Cartagena, falleció en el sitio tras recibir varios impactos de arma de fuego. Vestía una sudadera, suéter negro y gorra blanca.

La víctima fue identificada como Yoiser Gómez Sayas - crédito Redes sociales/Montaje Infobae

Su cuerpo quedó tendido sobre una vía sin pavimentar, en medio de una escena marcada por el miedo y la consternación de quienes presenciaron el crimen.

De acuerdo con registros oficiales, la víctima presentaba tres anotaciones judiciales: una por porte de estupefacientes y otra por hurto calificado en 2023, además de una por posesión ilegal de inmueble en 2024.

Fuentes cercanas relataron que Gómez residió un tiempo en Medellín junto a la madre de sus dos hijos, antes de regresar a Cartagena, donde finalmente ocurrió el ataque mortal. Funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal realizaron la inspección técnica del cadáver y recolectaron pruebas en la escena.

El cuerpo de Gómez fue trasladado posteriormente a la morgue de Medicina Legal, en Zaragocilla, para los procedimientos legales correspondientes.

Las autoridades continúan las indagaciones para esclarecer las circunstancias y autores de este homicidio.