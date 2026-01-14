Gobierno Petro fortalece alianzas con demócratas y republicanos en EE. UU. ante ofensiva de la oposición: ministro de Defensa empezó ‘lobby’

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, compartió con Jeanne Shaheen, que es la integrante de mayor rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado - crédito @SFRCdems/X

A la par de la visita de la senadora y exprecandidata presidencial del Centro Democrático María Fernanda Cabal, que llegó a Washington D. C. y, además de su comentado paso a la Casa Blanca sostuvo un encuentro con la representante republicana Debbie Wasserman Schultz, desde el Gobierno también adelantan ‘lobby’ para defender la administración de Gustavo Petro; todo esto en la prolongada antesala de la reunión que sostendrá el mandatario con Donald Trump.

En efecto, con la llegada del ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez a territorio norteamericano, en una presencia en la que cuenta con la compañía del embajador de Colombia, Daniel García-Peña, empezó la contraofensiva del Ejecutivo: que empezó a consolidar apoyos a la administración del jefe de Estado, con los congresistas del partido Demócratas que, de algún modo, han sido cercanos al país en sus objetivos a nivel internacional.

Balance positivo del primer encuentro del Gobierno con congresistas estadounidenses

Sánchez sostuvo un encuentro con la senadora Jeanne Shaheen, que es la integrante de más alto rango del Comité de Relaciones Exteriores de la corporación, y valoró en sus redes sociales este diálogo, en el que también estuvo la viceministra de Justicia, Marcela Tovar. Para Sánchez, quedaron positivas conclusiones, en ese trabajo de acercamiento con el Congreso estadounidense, pese a que hoy en día la mayoría la tienen los republicanos, en Senado y Cámara.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sostuvo un encuentro con la senadora Jeanne Shaheen en EE. UU. y valoró el apoyo a la administración Petro - crédito @PedroSanchezCol/X

“Senadora, fue un honor este encuentro. La relación entre Colombia y Estados Unidos es estratégica, sólida y de largo plazo. Seguiremos fortaleciendo la cooperación en seguridad, defensa y lucha contra el crimen transnacional, porque proteger la democracia y la estabilidad hemisférica es un interés común de nuestros pueblos", expresó Sánchez, en esta especie de balance de este diálogo, en el que aprovecharon para compartir percepciones de la relación binacional.

Por su parte, Shaheen también entregó su concepto de la reunión sostenida con el jefe de una de las carteras más importantes de la actual gestión. “Me alegró reunirme ayer con el Ministro de Defensa de Colombia. Enfaticé la fortaleza de larga data de la relación bilateral entre EE. UU. y Colombia, que ha sido vital para la seguridad hemisférica y de la seguridad nacional de nuestro país”, destacó la veterana parlamentaria, que recibió algunos presentes.

El ministro de Defensa Pedro Sánchez se encontró Pedro Sánchez con los congresistas Mike Rogers y Bill Hagerty, republicanos, con los que sostuvo un diálogo enfocado a revalidar las relaciones bilaterales - crédito @ColombiaEmbUSA/X

Pero, no fue el único encuentro que sostuvo Sánchez. También se juntó con Mike Rogers, representante republicano y presidente el Comité de Servicios Armados de la Cámara, con el que repasó las acciones de Colombia contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales. Rogers, que estuvo recientemente en el país, fue claro en destacar la cooperación continua y el fortalecimiento de las capacidades operativas de Colombia para obtener resultados.

Del mismo modo, el ministro de Defensa y el embajador García-Peña sostuvieron una reunión con el también senador oficialista Bill Hagerty, integrante del Comité de Apropiaciones de la corporación. Durante este diálogo, abordaron los avances concretos del país en el combate al narcotráfico y analizaron la importancia de fortalecer las capacidades para enfrentar las redes criminales transnacionales, mediante una cooperación bilateral continua entre países.

Cabe destacar que estos encuentros hacen parte, según expresó la embajada en EE. UU. en sus canales oficiales, del plan de Colombia para impulsar la coordinación con el Congreso, el Departamento de Guerra y algunos miembros de la administración de Trump, y así fortalecer la cooperación bilateral y avanzar en los esfuerzos conjuntos contra el narcotráfico y la delincuencia transnacional. Unas tareas previas al esperado desplazamiento de Petro a Washington.

La senadora María Fernanda Cabal se encontró con la representante Debbie Wasserman Schultz, del partido Republicano, con la que empezó la "cruzada por la libertad" - crédito @MariaFdaCabal/X

Por su parte, Cabal, tras su reunión con Wasserman Schultz, lanzó una clara advertencia sobre los objetivos de su presencia en la capital estadounidense. “La cruzada en defensa de la libertad continúa y a Colombia vamos a protegerla, hasta que desterremos a los izquierdópatas que quieren dejarnos sin país”, indicó la senadora de oposición, que también estuvo en un recorrido por la sede de Gobierno de Trump, a donde acudirá Petro entre el 4 y 6 de febrero.