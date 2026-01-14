‘Gabriela’, figura clave en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, pidió perdón a familia del senador: “Mi error fue grande”

Alias Gabriela pidió perdón por participar en el atentado contra Miguel Uribe - crédito Fiscalía

El 14 de enero de 2026, se llevó a cabo la audiencia contra Katerine Andrea Martínez, conocida como alias Gabriela o Andrea por su participación en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

Durante la diligencia, la Fiscalía General de la Nación anunció que la joven, de 19 años, que entregó el arma con la que se disparó contra el senador, había llegado a un acuerdo por sus aportes a la investigación y aceptar los cargos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y uso de menores de edad en la comisión de delitos.

Entre los beneficios, alias Gabriela obtuvo una rebaja de pena por lo que pagará 21 años de cárcel. “En este caso, no existe impedimento para la celebración del preacuerdo, puesto que, en primer lugar, si bien es cierto, de acuerdo con los elementos materiales probatorios, se ha indicado que este caso, este homicidio, sería cometido por precio o promesa remuneratoria”, afirmó la representante del ente acusador.

Luego de establecerse el acuerdo, Katerine Andrea Martínez pidió al juez la palabra para expresar su arrepentimiento por su rol en el hecho perpetrado el 7 de junio de 2025. En particular, pidió perdón a la familia del precandidato a la Presidencia por el Centro Democrático.

“Ofrezco disculpas públicas a la familia y a todos los presentes también. Mi error fue muy grande y aunque mi disculpa también lo es, yo sé que no acobijará todo el dolor que sintieron y que sienten los familiares de Miguel. Pero con todo el amor y la sinceridad del mundo, les pido disculpas a todos, porque yo también soy hija y porque también tengo mis familiares y sé que es muy doloroso”, expresó Martínez.

A la par, señaló que nunca tuvo la intención de atentar contra la vida de Uribe Turbay, pese a que sus acciones demostraron lo contrario. Recalcó que siente el peso de la culpa por su rol en el magnicidio del congresista de oposición.

“Pero, en el fondo de mi corazón, solo Dios sabe que yo nunca quise hacerle daño a Miguel. Y, pues, sin embargo, mis actos dijeron todo lo contrario, pero en realidad sí siento mucha culpabilidad y me disculpo de antemano con absolutamente todos y más que todo con su esposa y su hermana. Muchísimas gracias”, dijo.

Alias Gabriela describió cómo su negativa a participar plenamente en la operación desencadenó amenazas directas contra su vida y la de otros involucrados, y relató que al abandonar Bogotá, existían únicamente dos posibilidades: “La primera, que la guerrilla la protegiera y la segunda, que la asesinaran”, informó Semana.

En su testimonio, detalló el funcionamiento y las instrucciones del líder del atentado, Elder José Arteaga, conocido como alias el costeño. Según Martínez, alias el Costeño le aconsejó que abandonara la ciudad para evitar ser reconocida por las autoridades y recomendó el destino.

Katerine Andrea Martínez también aportó información sobre los pagos pactados por el atentado. Según la declaración que recogió el medio citado, Arteaga le prometió $10.000.000 si el senador fallecía y, en caso contrario, un pago significativamente menor: “Me pagaba 600 o 700, que era lo que pagaba por llevar el arma”.

La joven además aseguró que Elder tenía un plan para eliminar a quienes participaron en la conspiración, empleando la expresión “Me dijo que iba a quitarse la cola”, lo que, según ella, implicaba asesinar al menor de edad, el conductor y a ella misma. Tras la captura del menor implicado, alias el Costeño intensificó las presiones para que ‘Gabriela’ huyera del país, ofreciéndole incluso orientación y recursos logísticos para alcanzar ese objetivo, además de plantear la posibilidad de refugiarse en Ecuador, país que ella consideraba por la facilidad migratoria y la presencia previa de su pareja.