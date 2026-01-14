Fiscalía solicitará preclusión por la muerte de la teniente Lina Maritza Zapata tras dos décadas de investigación

La investigación sobre la muerte de Lina Maritza Zapata se reactivó tras nuevos hallazgos forenses que descartaron el suicidio. - crédito Fiscalía.

De acuerdo con información brindada por Semana, la Fiscalía General de la Nación anunció que solicitará la preclusión de la investigación por la muerte de la teniente Lina Maritza Zapata, ocurrida hace más de dos décadas en la Escuela de Cadetes General Santander. El caso estuvo vinculado al escándalo conocido como la Comunidad del Anillo, una supuesta red de prostitución al interior de la Policía.

La investigación sobre la muerte de Lina Maritza Zapata comenzó el 25 de enero de 2006, luego de que la teniente fuera hallada sin vida en uno de los dormitorios colectivos de la Escuela de Cadetes General Santander, en Bogotá. Su madre, Adiela Gómez, intentó comunicarse con ella varias veces ese día sin éxito. Finalmente, una voz extraña le informó que su hija había muerto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las primeras versiones oficiales apuntaron a un suicidio, supuestamente motivado por una depresión derivada de un desengaño amoroso. Sin embargo, la familia de la teniente rechazó esa versión, pues conocía la alegría de Lina Maritza por su inminente graduación y su entusiasmo por avanzar en su carrera policial.

Hallazgos forenses y dudas sobre la versión oficial

Un informe de Medicina Legal reveló que en la mano de Lina Maritza no había rastros de pólvora, lo que desvirtuaba la hipótesis de suicidio. Además, se reportaron lesiones que no coincidían con un disparo autoinfligido. Estas inconsistencias llevaron a la apertura de una investigación por homicidio y a nuevas preguntas sobre lo ocurrido en la escuela policial.

Los familiares denunciaron irregularidades en la gestión del caso desde el primer momento. En vez de avisar a las autoridades judiciales, los oficiales de la escuela buscaron a un experto en balística de confianza de la institución. Además, se reportó la manipulación de la escena del crimen y el cambio de ubicación de objetos personales y prendas de la teniente.

Representantes de víctimas argumentan que las pruebas forenses contradicen la versión inicial de suicidio en la muerte de la teniente. - crédito istock

La Comunidad del Anillo y la red de favores sexuales

Durante la investigación salieron a la luz testimonios que relacionaban la muerte de Zapata con sus hallazgos sobre la Comunidad del Anillo, una supuesta red de prostitución dentro de la Policía Nacional. Según versiones recogidas en el proceso, algunos oficiales ofrecían servicios sexuales de cadetes a superiores y congresistas a través de catálogos fotográficos, a cambio de dinero y regalos.

El caso derivó en la condena de dos coroneles por su participación en la red de prostitución, pero la muerte de Lina Maritza siguió sin esclarecerse. Nunca se identificó un responsable directo ni se imputaron cargos por el homicidio.

La lucha de la familia Zapata y la búsqueda de justicia

Para la familia de Lina Maritza Zapata, el caso es un reflejo de la impunidad. A pesar de la existencia de pruebas forenses y testimonios que cuestionaban la versión oficial, durante más de veinte años la investigación no arrojó resultados concretos. El abogado de las víctimas, Jesús Vergara, anunció que se opondrán a la preclusión, al considerar que existen elementos materiales probatorios suficientes para continuar la investigación y que el caso está próximo a prescribir.

Desde la representación de las víctimas se insiste en que los hechos deben ser considerados como un crimen de lesa humanidad, dada la posible existencia de una secuencia de hechos sistemáticos dentro de la institución. Se argumenta que la muerte de otros oficiales en circunstancias similares no sería una casualidad, sino parte de un contexto de violencia y encubrimiento.

La familia de Lina Maritza Zapata ha insistido durante años en la necesidad de esclarecer las circunstancias de su muerte dentro de la Escuela de Cadetes. - crédito Policía

Una audiencia decisiva

La audiencia en la que la Fiscalía presentará su solicitud de preclusión está programada para este miércoles de manera virtual. En ese espacio, el ente acusador expondrá sus razones para cerrar la investigación por la muerte de la teniente Lina Maritza Zapata. La familia y sus representantes legales anticiparon que se opondrán, reclamando el esclarecimiento de los hechos y el acceso a la justicia.

“Se realizará el día de mañana a las 2:30 p. m. Obviamente que las víctimas nos vamos a oponer porque consideramos que existen elementos materiales probatorios suficientes para continuar con una investigación; igualmente, el caso está próximo a prescribir y lamentablemente se ha dejado pasar mucho sin tomar ninguna decisión”, según Semana, señaló el abogado Jesús Vergara, como representante de víctimas.

El proceso judicial por la muerte de la teniente Lina Maritza Zapata estuvo marcado por demoras y falta de responsables. - crédito Ilustración Jesús Áviles/Infobae Colombia.

El legado de Lina Maritza Zapata

Lina Maritza Zapata Gómez nació en Marsella, Risaralda, y desde joven manifestó su vocación de servicio al ingresar a la Policía Nacional. Fue la única mujer de su región en superar las pruebas de ingreso y se distinguía por su liderazgo. Su muerte, vinculada a uno de los escándalos más graves de la institución, marcó a su familia y dejó una huella en la historia reciente de la Policía.