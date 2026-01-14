Exparticipante del ‘Desafío’ anunció el embarazo de su pareja tras la pérdida de un bebé: “Todavía nos cuesta creerlo”

La publicación fue ampliamente compartida - crédito Instagram

El anuncio de un nuevo embarazo por parte de Belmer Ospina, conocido como Be por su participación en el Desafío Súper Humanos: XV Años y su regreso al Desafío 20 Años, sorprendió a los seguidores de sus redes sociales el 13 de enero de 2026.

El creador de contenido, junto a Alyson Salazar, compartió la noticia ante las más de 3 millones de personas que están atentas a sus publicaciones en su cuenta de Instagram. Cabe mencionar que la confirmación de que están a la espera de un hijo se convirtió en una revelación muy significativa, teniendo en cuenta que la pareja había anunciado la pérdida de su anterior bebé en marzo de 2025.

En la publicación realizada en Instagram, Be acompañó un carrusel de imágenes mostrando la ecografía y con un mensaje que se convirtió en la confirmación del impacto que este embarazo tiene para los dos.

“La vida nos regala una nueva oportunidad. Hoy hicimos nuestras primeras fotos de embarazo para anunciar públicamente que vamos a ser papás otra vez. Todavía nos cuesta creerlo. Les iremos mostrando cada avance, cada momento y cada emoción de este embarazo. De verdad sentimos que Dios nos volvió a bendecir y no damos por sentada esta oportunidad tan linda”, escribió Be en su perfil, logrando emocionar a aquellos que han seguido su trayectoria desde su primera aparición en el programa.

El anuncio adquirió mayor relevancia al recordar el proceso que vivieron como pareja el año anterior. Y es que el 9 de marzo de 2025 comunicaron que esperaban un niño, pero poco después, el 25 de marzo, informaron la pérdida del embarazo.

En aquel momento, la pareja confirmó que durante la segunda ecografía recibieron la noticia de que el corazón del bebé había dejado de latir. Aclararon que el médico les comentó que “es algo común que sucede en las primeras 12 semanas de embarazo”, por lo que se sintieron devastados.

Precisamente, esto quedó demostrado en el mismo mensaje de Instagram, pues la pareja recordó a aquella etapa difícil y al aprendizaje que implicó: “Hace un año estábamos viviendo una sensación muy parecida a esta. Llenos de ilusión, de sueños y de planes… pero por cosas de Dios no se nos dio. Fue un momento muy duro, de esos golpes que la vida no avisa y que cuestan muchísimo aceptar. Aun así, nunca soltamos la mano del otro. Nos apoyamos, lloramos juntos y poco a poco aprendimos a seguir adelante”, recordaron en el post, demostrando así su complicidad y cariño.

El anuncio de Be generó de inmediato reacciones en la comunidad de exparticipantes del reality, deibod a que personalidades como Anamar, Madrid, Luisa, Darlyn, Karen y Kratos, entre otros, les expresaron públicamente sus mejores deseos y mensajes de apoyo de cara a esta nueva etapa familiar.

“Mis felicidades a ustedes dos!!! Es una hermosa vida la de ser padres!!!”, “Bebé arcoíris en camino”, “MERECEN LO MEJOR 🌻 el fruto de este amo los adoro y los admiro❤️ ahora si mood tía Darlyn”, “Felicidades para los dos que bendición”, “Felicidades, será un bebé lleno de amor. Bendiciones” y “El tiempo de Dios es perfecto ❤️ felicitaciones”, dicen algunos de los mensajes de aquellos que han seguido su proceso como amigos y como seguidores en las plataformas digitales.

Cabe mencionar que cada una de las actualizaciones de los participantes del concurso en sus redes sociales es celebrada por aquellos que los acompañaron a lo largo de la competencia, así como por los televidentes del famoso programa de Caracol Televisión que los da a conocer con los colombianos.