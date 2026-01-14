Estalla nueva confrontación entre Angie Rodríguez y Carlos Carrillo tras criticas a una alocución en apoyo a Petro: “La doctora me sacó del chat”

Carrillo afirmó públicamente que su salida del chat fue una decisión directa de la directora del Dapre - crédito X

La confrontación entre la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, y el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, sumó un nuevo episodio tras conocerse que el funcionario fue expulsado del grupo de WhatsApp que reúne a los directores del Gobierno nacional.

El hecho ocurrió luego de un intercambio de mensajes relacionado con un pronunciamiento público de respaldo al presidente Gustavo Petro, en el contexto de recientes señalamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El propio Carrillo confirmó su salida del chat el martes 13 de enero, al señalar que fue una decisión tomada por la directora del Dapre, que administra el grupo. Según explicó, su expulsión se produjo minutos después de enviar un mensaje crítico frente a una declaración institucional leída desde Palacio.

El funcionario expresó que su desacuerdo se relaciona con el uso de la institución presidencial para pronunciamientos políticos - crédito Catalina Olaya/Colprensa y Presidencia

La discusión tuvo origen en una alocución en la que varios funcionarios del Gobierno expresaron su apoyo al presidente Petro, tras los cuestionamientos provenientes desde Estados Unidos, justo antes de que se produjera una reconciliación diplomática. En ese mensaje se habló de una supuesta “persecución al presidente”, motivada por “su liderazgo mundial en la defensa de la soberanía, del multilateralismo y el apoyo a la causa palestina”, entre otros argumentos.

Según pudo establecer Caracol Radio, el mensaje fue leído por la directora del Dapre con varios funcionarios del Gobierno ubicados detrás de ella. Posteriormente, Carrillo reaccionó en el grupo de WhatsApp con un mensaje en el que escribió: “se ven débiles parados detrás de una traidora”. Ese fue el último mensaje que el director de la Ungrd pudo compartir, pues, según confirmó a este medio, fue eliminado del grupo minutos después.

Al referirse a lo ocurrido, Carrillo afirmó: “Eso es una cosa realmente muy infantil. Yo creo que los chats de WhatsApp no hacen parte de los medios oficiales, pero sí, la doctora Angie me sacó del chat”.

En el mensaje institucional se habló de una supuesta persecución contra el presidente y de su liderazgo en escenarios internacionales - crédito @DapreCol/X

Consultado por los medios de comunicación sobre cuándo ocurrió el retiro y las razones, el funcionario explicó que fue el mismo día de la alocución desde Palacio. En su respuesta, Carrillo manifestó su desacuerdo con la forma en que se realizó ese pronunciamiento institucional.

“El día que hizo la alocución, bueno, pues porque yo expresé mi molestia por esa alocución que hizo aquí, abusando. En mi opinión, lo que ella hace es abusar de la institución presidencial. Este palacio, esta Casa de Nariño, es de todos los colombianos. La institución representa a todos, no su agenda personal”, afirmó.

Este episodio se suma a una confrontación previa entre ambos funcionarios, originada por denuncias hechas por Carrillo sobre presuntas contrataciones de familiares de Rodríguez en el Fondo Adaptación, entidad de la cual ella es gerente encargada. Esa situación derivó en un cruce público de señalamientos dentro del Gobierno.

Carrillo también ratificó denuncias sobre presuntos despidos masivos en el Fondo Adaptación ocurridos a comienzos de enero - crédito Colprensa

Desde la Casa de Nariño, Carrillo también ratificó su denuncia sobre presuntos despidos masivos en el Fondo Adaptación, tema que, según explicó, tiene implicaciones directas en el funcionamiento de las entidades adscritas a la Presidencia. “Aquí esto no se trata de una queja por mis sensibilidades. Yo puedo manejar mis sensibilidades y mis dolores, pero el problema es que esto afecta el desempeño de las entidades y no le queda a un funcionario que tiene, si bien no una superioridad jerárquica, sí una facultad de tutela sobre mi trabajo”, sostuvo.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que alguno de los dos funcionarios salga de su cargo en medio de esta confrontación, Carrillo aseguró: “Yo no tengo apego por el cargo, yo eso lo he dicho mil veces”, y recordó que, en el pasado, el presidente habría solicitado la renuncia de Rodríguez, sin que esta se concretara.

“Si a uno el presidente le pide la renuncia, uno se va—uno no puede convertirse en un obstáculo para el Gobierno”, señaló, al tiempo que afirmó que su intención no es afectar el proyecto gubernamental.