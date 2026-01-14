Colombia

Estalla nueva confrontación entre Angie Rodríguez y Carlos Carrillo tras criticas a una alocución en apoyo a Petro: “La doctora me sacó del chat”

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo confirmó que lo eliminaron del chat interno de directores, luego de referirse a un mensaje de respaldo al presidente leído desde la Casa de Nariño

Guardar
Carrillo afirmó públicamente que su salida del chat fue una decisión directa de la directora del Dapre - crédito X

La confrontación entre la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, y el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, sumó un nuevo episodio tras conocerse que el funcionario fue expulsado del grupo de WhatsApp que reúne a los directores del Gobierno nacional.

El hecho ocurrió luego de un intercambio de mensajes relacionado con un pronunciamiento público de respaldo al presidente Gustavo Petro, en el contexto de recientes señalamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El propio Carrillo confirmó su salida del chat el martes 13 de enero, al señalar que fue una decisión tomada por la directora del Dapre, que administra el grupo. Según explicó, su expulsión se produjo minutos después de enviar un mensaje crítico frente a una declaración institucional leída desde Palacio.

El funcionario expresó que su
El funcionario expresó que su desacuerdo se relaciona con el uso de la institución presidencial para pronunciamientos políticos - crédito Catalina Olaya/Colprensa y Presidencia

La discusión tuvo origen en una alocución en la que varios funcionarios del Gobierno expresaron su apoyo al presidente Petro, tras los cuestionamientos provenientes desde Estados Unidos, justo antes de que se produjera una reconciliación diplomática. En ese mensaje se habló de una supuesta “persecución al presidente”, motivada por “su liderazgo mundial en la defensa de la soberanía, del multilateralismo y el apoyo a la causa palestina”, entre otros argumentos.

Según pudo establecer Caracol Radio, el mensaje fue leído por la directora del Dapre con varios funcionarios del Gobierno ubicados detrás de ella. Posteriormente, Carrillo reaccionó en el grupo de WhatsApp con un mensaje en el que escribió:se ven débiles parados detrás de una traidora”. Ese fue el último mensaje que el director de la Ungrd pudo compartir, pues, según confirmó a este medio, fue eliminado del grupo minutos después.

Al referirse a lo ocurrido, Carrillo afirmó: “Eso es una cosa realmente muy infantil. Yo creo que los chats de WhatsApp no hacen parte de los medios oficiales, pero sí, la doctora Angie me sacó del chat”.

En el mensaje institucional se
En el mensaje institucional se habló de una supuesta persecución contra el presidente y de su liderazgo en escenarios internacionales - crédito @DapreCol/X

Consultado por los medios de comunicación sobre cuándo ocurrió el retiro y las razones, el funcionario explicó que fue el mismo día de la alocución desde Palacio. En su respuesta, Carrillo manifestó su desacuerdo con la forma en que se realizó ese pronunciamiento institucional.

“El día que hizo la alocución, bueno, pues porque yo expresé mi molestia por esa alocución que hizo aquí, abusando. En mi opinión, lo que ella hace es abusar de la institución presidencial. Este palacio, esta Casa de Nariño, es de todos los colombianos. La institución representa a todos, no su agenda personal”, afirmó.

Este episodio se suma a una confrontación previa entre ambos funcionarios, originada por denuncias hechas por Carrillo sobre presuntas contrataciones de familiares de Rodríguez en el Fondo Adaptación, entidad de la cual ella es gerente encargada. Esa situación derivó en un cruce público de señalamientos dentro del Gobierno.

Carrillo también ratificó denuncias sobre
Carrillo también ratificó denuncias sobre presuntos despidos masivos en el Fondo Adaptación ocurridos a comienzos de enero - crédito Colprensa

Desde la Casa de Nariño, Carrillo también ratificó su denuncia sobre presuntos despidos masivos en el Fondo Adaptación, tema que, según explicó, tiene implicaciones directas en el funcionamiento de las entidades adscritas a la Presidencia. “Aquí esto no se trata de una queja por mis sensibilidades. Yo puedo manejar mis sensibilidades y mis dolores, pero el problema es que esto afecta el desempeño de las entidades y no le queda a un funcionario que tiene, si bien no una superioridad jerárquica, sí una facultad de tutela sobre mi trabajo”, sostuvo.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que alguno de los dos funcionarios salga de su cargo en medio de esta confrontación, Carrillo aseguró: “Yo no tengo apego por el cargo, yo eso lo he dicho mil veces”, y recordó que, en el pasado, el presidente habría solicitado la renuncia de Rodríguez, sin que esta se concretara.

Si a uno el presidente le pide la renuncia, uno se va—uno no puede convertirse en un obstáculo para el Gobierno”, señaló, al tiempo que afirmó que su intención no es afectar el proyecto gubernamental.

Temas Relacionados

Angie RodríguezCarlos CarrilloChat de WhatsAppCasa de NariñoGustavo PetroDapreUngrdFondo AdaptaciónColombia-Noticias

Más Noticias

‘Desafío Siglo XXI’: las tensiones están a flor de piel en la competencia después del box de contacto

El esperado regreso del ‘reality’ ha sorprendido a los seguidores con fuertes pruebas y nuevas peleas

‘Desafío Siglo XXI’: las tensiones

EN VIVO América de Cali vs. Once Caldas: siga aquí el partido amistoso de la Serie Colombia en el estadio Pascual Guerrero

Los Diablos Rojos jugarán su primer amistoso, mientras que el conjunto albo terminará su preparación en territorio vallecaucano de cara al inicio de la Liga BetPlay I-2026

EN VIVO América de Cali

EN VIVO - Mercado de fichajes: llegadas, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 13 de enero

América de Cali anunció al jugador con el que cerraría su periodo de traspasos, mientras que Junior sigue sin acordar los pormenores con Luis Muriel para reforzar su delantera

EN VIVO - Mercado de

Galán le salió al paso a la polémica por incremento del precio de TransMilenio: “Gobernar es tomar decisiones y asumir las consecuencias”

El alcalde de Bogotá, en sus redes sociales, defendió el incremento de 350 pesos en la tarifa del sistema masivo de transporte, frente a las duras críticas provenientes del Gobierno del presidente Gustavo Petro, que se quejó de manera pública

Galán le salió al paso

América de Cali prendió las alarmas previo al inicio de la Liga BetPlay: tres lesionados ante Once Caldas

El equipo rojo tuvo problemas con la plantilla en el duelo amistoso en el estadio Pascual Guerrero, pues las molestias físicas afectaron a dos jugadores y otro ni siquiera inició el encuentro

América de Cali prendió las
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército sometió y desarticuló comisión

Ejército sometió y desarticuló comisión de las disidencias de alias Calarcá en Chocó: tenía ambicioso plan de expansión

Polémica por supuestas amenazas de alias Naín, líder de las Acsn, contra Gustavo Petro: asegura que lo están suplantando

Caída de ‘Santiago’, uno de los máximos cabecillas del ELN, se dio gracias a una traición dentro de sus filas: cómo fue

Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: es señalado por la masacre en Maicao, La Guajira

Reportan ataque armado a una subestación de Policía en Norte de Santander: habría un uniformado herido

ENTRETENIMIENTO

‘Desafío Siglo XXI’: Gamma cosechó

‘Desafío Siglo XXI’: Gamma cosechó otra victoria y a Neos le tocó pagar arriendo

Shakira unió fuerzas con un viejo conocido y generó furor en redes sociales: “¡De vuelta!"

EN VIVO: en ‘La casa de los famosos Colombia’ tuvieron prueba de presupuesto y conocieron el nombre del primer expulsado

Exparticipante del ‘Desafío’ anunció el embarazo de su pareja tras la pérdida de un bebé: “Todavía nos cuesta creerlo”

Así fue la reacción de Marcela Reyes tras enterarse de la muerte de Yeison Jiménez dentro de ‘La casa de los famosos Colombia’

Deportes

América de Cali y Once

América de Cali y Once Caldas no se hicieron daño en el Pascual: empataron 1-1 en medio de la lluvia

EN VIVO - Mercado de fichajes: llegadas, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 13 de enero

América de Cali prendió las alarmas previo al inicio de la Liga BetPlay: tres lesionados ante Once Caldas

Jhon Arias valdría una millonada para Palmeiras: esto es lo que Wolverhampton pediría por el colombiano

Teófilo Gutiérrez reveló si sigue en Junior o se despide del club de cara a la Copa Libertadores 2026