EN VIVO: en ‘La casa de los famosos Colombia’ tuvieron prueba de presupuesto y conocieron el nombre del primer expulsado

Tras el estreno de la tercera temporada de 'La casa de los famosos Colombia', los participantes tuvieron su primera prueba de presupuesto - crédito cortesía Canal RCN

Carla Giraldo y Marcelo Cezán dieron inicio a un nuevo día en el reality show, marcando el comienzo de los intensos cuatro meses de convivencia entre los 24 famosos, que deberán ser eliminados uno a uno. En este primer día, Nicolás Arrieta ya se encuentra en la placa de eliminación y Tebi Bernal deberá expulsar a uno de sus compañeros tras ganar este poder, mientras los televidentes esperan ver cómo avanza la dinámica entre los participantes.

Las expectativas están altas, especialmente después de la primera gran pelea protagonizada por Valentino Lacerna y la DJ Marcela Reyes, debido a un conflicto de egos, y el creador de contenido explicó las razones. Aunque solo llevan un día, las primeras diferencias entre los concursantes ya son evidentes, y los ánimos en la casa parecen estar al límite.

