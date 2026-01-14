EN VIVO: en ‘La casa de los famosos Colombia’ tuvieron prueba de presupuesto y conocieron el nombre del primer expulsado

Carla Giraldo y Marcelo Cezán dieron inicio a un nuevo día en el reality show, marcando el comienzo de los intensos cuatro meses de convivencia entre los 24 famosos, que deberán ser eliminados uno a uno. En este primer día, Nicolás Arrieta ya se encuentra en la placa de eliminación y Tebi Bernal deberá expulsar a uno de sus compañeros tras ganar este poder, mientras los televidentes esperan ver cómo avanza la dinámica entre los participantes.
Las expectativas están altas, especialmente después de la primera gran pelea protagonizada por Valentino Lacerna y la DJ Marcela Reyes, debido a un conflicto de egos, y el creador de contenido explicó las razones. Aunque solo llevan un día, las primeras diferencias entre los concursantes ya son evidentes, y los ánimos en la casa parecen estar al límite.
Se informó que los participantes obtuvieron 550 puntos de los 700, pero se les advirtió que debían inflar el globo con el pie y no con la mano, cosa que no hicieron, lo que conlleva consecuencias; sin embargo, ‘el Jefe’ decidió perdonarlos esta vez, tomando la situación como una advertencia, y solo les descontó 50 puntos. Por lo tanto, solo podrán usar 500 puntos en la alacena.
Campanita compró el sobre y tiene dos puntos en su votación contra algún participante.
Los famosos tuvieron 5 minutos para elegir el mercado dentro del presupuesto. Decidieron que Alejandro Estrada y Campanita fueran los encargados de entrar a la alacena. Durante la prueba, los ánimos se caldearon cuando algunos sugirieron no comprar un sobre, ya que era la primera ronda de la competencia y esto podría afectar el futuro.
Entre risas y discusiones, incluso llegaron a pelear durante la prueba de presupuesto. En medio de esto, pidieron a Juanda que no se involucrara en el juego de los demás con el tema de la compra del sobre, pero el creador de contenido, por su parte, aclaró que si alguien quería el sobre, él lo consideraba válido, pero solo si esa persona realmente se había comprometido con la prueba.
En Estados Unidos, España, Canadá y Colombia, los seguidores pueden votar en línea para apoyar al famoso que desean que siga en el programa. Este voto es en favor de salvarlo, es un voto positivo.
Johanna Fadul ingresó al reality en conflicto con Valentino y tuvo la oportunidad de hablar con él. Ella comentó que no sabía que la iba a criticar tanto por su viaje a Israel, y que el creador de contenido la atacaría con tanta dureza.
Aunque no hablaron en profundidad, Valentino explicó: “Respondió de una manera dividida, conecté argumento con argumento”, y agregó, “Sí, es una amenaza”, al señalar que tiene mucho más para decirle, cuando ella esté preparada.
En parejas, durante toda la noche, los participantes debían inflar un enorme globo durante cinco minutos y luego rotarse entre todos los famosos. Sin embargo, cuando comenzó a desinflarse y llegó el gigantesco globo a la primera línea, lo que reducía el presupuesto, generó la intención de todos de abandonar la prueba y dejarla allí.
Alexa le expresó al más joven de la casa que lo consideraba su amigo, pero él respondió que no, y agregó que después de un viaje a México que ella hizo, junto con un comentario en redes sociales, ya no la veía de la misma manera.
Aunque la líder de esta semana afirmó que no era algo personal y que, en su opinión, “él estaba siendo grosero” con sus comentarios, la actitud de Juanse fue aplaudida por los presentadores.
Lo primero que ocurrió fue que los concursantes tuvieron algunas diferencias, y todo empezó por la elección de las camas. Por ejemplo, JuandaCaribe decidió dormir en el suelo, lo que hizo que sus compañeros comentaran que parecía un “sodoma y gomorra”.
Valentino confesó que siempre le ha caído mal Marcela Reyes, al que acusó de haberse colgado de Karina García, participante de la casa en la segunda edición. Según él, este conflicto venía de fuera del reality y también estaba relacionado con un problema con un amigo en común.
Además, admitió que era “problemático” y que había muchos otros factores involucrados, según lo que reveló a Beba y Sofía.
Marilyn Partiño compartió anécdotas sobre el personaje que creó hace 20 años, ‘Norita’, y sacó varias carcajadas a sus compañeros con sus ocurrencias, mientras los ánimos comenzaban a subir debido a las decisiones sobre los poderes.
Al inicio de la gala, Carla y Marcelo encendieron la competencia al pedirle a Tebi Bernal que tomara una decisión sobre cómo utilizar su poder de expulsión, dejándole claro que debía usarlo sí o sí. A lo largo del día, todos los participantes se acercaron a él, intentando averiguar si la decisión recaería sobre alguno de ellos.
El deportista y creador de contenido se aventuró a mencionar cuatro nombres como posibles candidatos para la expulsión: Beba, Pau, Jay y Yuli.