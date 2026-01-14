Ejército sometió y desarticuló comisión de las disidencias de alias Calarcá en Chocó: tenía ambicioso plan de expansión

El Ejército anunció la desarticulación de una comisión de disidencias de alias Calarcá - crédito Ejército

En una operación militar realizada en la vereda Guaduas, jurisdicción del municipio de Carmen de Atrato (Chocó), el Ejército Nacional logró el sometimiento a la justicia de 11 integrantes de la Comisión 34, perteneciente a la facción Calarcá del Bloque Magdalena Medio Gentil Duarte.

Entre los sometidos de esta estructura del mencionado grupo armado organizado residual se encuentran sus tres cabecillas principales, conocidos con los alias de Andrés, Jair y David.

Este resultado, que según afirmó la institución castrense, “fortalece las capacidades de despliegue operacional del Ejército Nacional”, continúa debilitando de manera significativa la credibilidad y estructura de las organizaciones criminales en el territorio chocoano.

El Ejército señaló que la presión sostenida y el desarrollo de operaciones militares por parte de las tropas del Batallón de Infantería No 12, orgánicas de la Décima Quinta Brigada, motivaron que los 11 miembros de la comisión, incluidos los cabecillas, decidieran someterse voluntariamente a la justicia.

Los integrantes, diez hombres y una mujer, expresaron su intención de acogerse al proceso correspondiente y pidieron respeto por su vida e integridad personal durante el procedimiento.

“Durante el desarrollo de la operación, las tropas mantuvieron estricto respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario DIH, garantizando la vida, integridad y dignidad de las personas sometidas, conforme a los principios y valores que rigen la actuación del Ejército Nacional”, señaló la institución en su comunicado.

La comisión del grupo armado organizado residual 34, activada en 2025 tras el desdoblamiento del frente 36, formaba parte del plan expansionista del Bloque Magdalena Medio Gentil Duarte, con intenciones criminales en los departamentos de Chocó, Risaralda y Caldas.

Los 11 miembros de la estructura criminal sometidos fueron entregados a la autoridad competente, además de elementos incautados que incluyen ocho armas largas, munición de diferentes calibres, proveedores, material de intendencia, equipos de comunicación y cartillas ideológicas. Según información oficial, esta incautación debilita la capacidad delictiva, armada, logística y doctrinal de la comisión desmantelada.

El Ejército Nacional declaró que la desarticulación de esta estructura es un paso clave en la estrategia para contrarrestar las amenazas en la región y reafirmó su compromiso con la seguridad, la legalidad y la defensa del territorio colombiano.

Las personas sometidas actualmente se adelantan los procedimientos legales establecidos, en coordinación con el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (Gahd) del Ministerio de Defensa, conforme a la normatividad vigente.

Disidencias de las Farc citan y amenazan a comerciantes, funcionarios y campesinos en Baraya, Huila

Comerciantes, funcionarios públicos y campesinos del municipio de Baraya fueron citados en las últimas semanas por el frente disidente Iván Díaz, perteneciente al bloque Jorge Suárez Briceño que lidera Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.

Según indicó Cristian Andrés Andrade Soriano, personero de Baraya, a La Nación, al menos 30 personas recibieron panfletos y llamadas telefónicas con citaciones a distintos puntos de la zona rural, bajo amenaza de represalias en caso de no asistir.

Las citaciones, firmadas por Cristian Rocha Ordóñez, alias Sergio Carvajal y Yamir Rodríguez, incluyen a personas de diferentes sectores del municipio, aunque no especifican el motivo de los llamados.

Andrade Soriano confirmó que las víctimas recibieron los mensajes de forma personalizada, con hora y lugar asignados, lo que generó inquietud entre los habitantes.

La Personería Municipal de Baraya rechazó estas intimidaciones y solicitó a las autoridades acelerar las medidas para proteger la seguridad y los derechos de la población. Mientras tanto, el comandante de la Novena Brigada del Ejército, brigadier general Cesar Augusto Suárez Giraldo, indicó que no se han reportado desplazamientos ni denuncias formales, y aseguró que la zona cuenta con presencia militar y patrullajes constantes.