Colombia

Diego Arnary deslumbra en la alfombra roja de ‘Anaconda’ y conquista Hollywood con su primer gran papel

El colombo-australiano Diego Arnary sorprendió en este estreno junto a grandes figuras, marcando un antes y un después en su carrera al debutar en una de las producciones más comentadas del año

Guardar
El logro del colombiano Diego
El logro del colombiano Diego Arnary en Hollywood sorprende una vez más con el talento actoral en el país - crédito Agencias de Prensa

El estreno mundial de la nueva entrega de la película Anaconda se llevó a cabo el 13 de diciembre de 2025 en el United Theatre on Broadway en Los Ángeles.

Este evento fue perfecto para el lanzamiento del colombo-australiano Diego Arnary al panorama de Hollywood, donde realiza su primer papel en una superproducción internacional.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El rotundo desempeño comercial de Anaconda ha generado proyecciones tempranas sobre una futura secuela, alentadas por la sólida recaudación y el entusiasmo del público a nivel global.

El actor colombo-australiano sorprende en
El actor colombo-australiano sorprende en Hollywood al formar parte del elenco de la producción cinematográfica - crédito Agencias de Prensa

Entre las expectativas se incluye la aparición de Ice Cube y Jennifer Lopez, integrantes originales del elenco de Anaconda estrenada en 1997, quienes también participan en la nueva entrega dirigida por Tom Gormican.

Durante la presentación, Arnary compartió la alfombra roja con el cineasta Gormican, los productores Kevin Etten, Brad Fuller y Andrew Form, el jefe de estudio Tom Rothman, así como intérpretes principales como Jack Black, Paul Rudd, Steve Zahn, Thandiwe Newton, Selton Mello y la coprotagonista Daniela Melchior.

La presencia del elenco atrajo la atención de la industria y adelantó expectativas para el lanzamiento en salas de cine. La interpretación de Arnary como Paulo supone un punto de inflexión en su carrera, situándolo en uno de los repartos más destacados del año.

El recibimiento favorable de Anaconda entre espectadores de varios países ha sido un factor central en el renovado interés por la franquicia.

Cabe mencionar que, el actor lleva años fuera de Colombia en Australia, donde se ha dedicado a perfeccionar el inglés y sus estudios en actuación. Destaca por su estatura y por tener uno de los cuerpos más tonificados en redes sociales, sirviéndole así como plataforma para el modelaje.

Su participación en la película le ha valido una serie de comentarios positivos de parte de sus seguidores, que dejaron mensajes como: “Qué buen trabajo Diego, felicidades”; “es gracioso ver como el clásico es traído a esta nueva realidad”, entre otros.

Una corta reseña del filme

La reseña publicada por Malditos Nerds en Infobae analiza la nueva película Anaconda, dirigida por Tom Gormican. El film presenta a Doug (Jack Black) y Griff (Paul Rudd), quienes viajan al Amazonas para realizar un remake ficticio del clásico de 1997, pero terminan enfrentando a una anaconda real, creada con efectos especiales poco convincentes.

La crítica destaca que la película no es un reboot sino un homenaje con elementos de parodia, en la línea de “Tropic Thunder”. El elenco incluye a Steve Zahn, Thandie Newton y Selton Mello.

El principal problema señalado es la falta de claridad en la narrativa y un guion repleto de incoherencias, que se apoya casi exclusivamente en el carisma de los protagonistas. El elemento de terror queda relegado, priorizándose la relación entre los dos amigos y su sueño de trabajar juntos.

El director busca satirizar la tendencia de reboots y secuelas en Hollywood, pero la película carece de reglas internas claras y las situaciones carecen de explicación. Pese a esto, la química entre Black y Rudd logra aportar humor y entretenimiento.

La reseña concluye que “Anaconda” es una película entretenida y breve, pero su guión no alcanza la calidad del film original de 1997. El trabajo de los protagonistas es lo más destacado.

Temas Relacionados

AnacondaDiego ArnaryJennifer LopezUnited Theatre on BroadwayTom GormicanColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO | Siga el homenaje a Yeison Jiménez hoy, 14 de enero, en el Movistar Arena: a esta hora se completó el aforo en la primera jornada de su despedida

El encuentro se lleva a cabo hoy, 14 de enero de 2026, en el Movistar Arena de la capital del país, donde miles de fanáticos buscan reunirse para hacer un homenaje en torno a lo que fue su carrera artística

EN VIVO | Siga el

Junior vs. Santa Fe: hora y dónde ver la final de ida de la Superliga de Colombia 2026

Los campeones del 2025 en la Liga BetPlay inician la temporada oficial del fútbol colombiano con la disputa del título de supercampeón

Junior vs. Santa Fe: hora

Isabel Zuleta se fue contra Alex Char por críticas a Petro tras fallido intento de traslado de cabecillas a Barranquilla: “Parece la copia de Fico”

La congresista aseguró que sus reclamos sobre la inseguridad del país están relacionados un ‘sectarismo’ de su parte y no con una realidad que viva el país

Isabel Zuleta se fue contra

Defensoría del Pueblo prende las alarmas por la salud mental: cerca de 2,5 millones de personas viven con depresión en Colombia

Los trastornos mentales se agravaron en el país después de la pandemia por el coronavirus, dejando a la vista retos para el sistema colombiano en pro de la salud mental de sus habitantes

Defensoría del Pueblo prende las

Abogado de Juan Carlos Suárez, señalado homicida de Jaime Esteban Moreno, se refirió al caso de la violenta muerte del joven: esto dijo

Ignacio Romero, abogado de Suárez, reconstruyó ante ‘Conducta Delictiva’ los hechos, su estrategia, y el difícil entorno que enfrenta cualquier acusado en un proceso marcado por la presión de la opinión pública

Abogado de Juan Carlos Suárez,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Menor que fue secuestrada en

Menor que fue secuestrada en el Catatumbo denunció que las disidencias la obligaron a grabar mensaje de terror a otros niños

Ejército sometió y desarticuló comisión de las disidencias de alias Calarcá en Chocó: tenía ambicioso plan de expansión

Polémica por supuestas amenazas de alias Naín, líder de las Acsn, contra Gustavo Petro: asegura que lo están suplantando

Caída de ‘Santiago’, uno de los máximos cabecillas del ELN, se dio gracias a una traición dentro de sus filas: cómo fue

Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: es señalado por la masacre en Maicao, La Guajira

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO | Siga el

EN VIVO | Siga el homenaje a Yeison Jiménez hoy, 14 de enero, en el Movistar Arena: a esta hora se completó el aforo en la primera jornada de su despedida

Marcela Reyes volvió a hablar sobre la millonaria apuesta que hizo con Epa Colombia y contó los detalles

Alexa Torres rompió en llanto como líder en ‘La casa de los famosos’: “No me gusta estar detrás de las personas”

Yina Calderón regresará a ‘La casa de los famosos Colombia’: esta será la labor que realizará en su participación

Yuri Buenaventura compartió la historia de cómo compuso ‘El Guerrero’, la canción preferida de Miguel Uribe Turbay

Deportes

Junior vs. Santa Fe: hora

Junior vs. Santa Fe: hora y dónde ver la final de ida de la Superliga de Colombia 2026

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 14 de enero

Fuad Char reconoce las dificultades que tendrá Junior FC en la Copa Libertadores: “Somos los equipos más pobres de Suramérica”

EN VIVO - San Lorenzo vs. Cúcuta Deportivo: siga aquí el partido amistoso de la Serie del Río de la Plata 2026, que se jugará en Uruguay

Palmeiras avanza en la contratación de Jhon Arias: esto se sabe sobre las negociaciones y la cláusula que favorece a Fluminense