Diego Arnary deslumbra en la alfombra roja de ‘Anaconda’ y conquista Hollywood con su primer gran papel

El logro del colombiano Diego Arnary en Hollywood sorprende una vez más con el talento actoral en el país - crédito Agencias de Prensa

El estreno mundial de la nueva entrega de la película Anaconda se llevó a cabo el 13 de diciembre de 2025 en el United Theatre on Broadway en Los Ángeles.

Este evento fue perfecto para el lanzamiento del colombo-australiano Diego Arnary al panorama de Hollywood, donde realiza su primer papel en una superproducción internacional.

El rotundo desempeño comercial de Anaconda ha generado proyecciones tempranas sobre una futura secuela, alentadas por la sólida recaudación y el entusiasmo del público a nivel global.

El actor colombo-australiano sorprende en Hollywood al formar parte del elenco de la producción cinematográfica - crédito Agencias de Prensa

Entre las expectativas se incluye la aparición de Ice Cube y Jennifer Lopez, integrantes originales del elenco de Anaconda estrenada en 1997, quienes también participan en la nueva entrega dirigida por Tom Gormican.

Durante la presentación, Arnary compartió la alfombra roja con el cineasta Gormican, los productores Kevin Etten, Brad Fuller y Andrew Form, el jefe de estudio Tom Rothman, así como intérpretes principales como Jack Black, Paul Rudd, Steve Zahn, Thandiwe Newton, Selton Mello y la coprotagonista Daniela Melchior.

La presencia del elenco atrajo la atención de la industria y adelantó expectativas para el lanzamiento en salas de cine. La interpretación de Arnary como Paulo supone un punto de inflexión en su carrera, situándolo en uno de los repartos más destacados del año.

El recibimiento favorable de Anaconda entre espectadores de varios países ha sido un factor central en el renovado interés por la franquicia.

Cabe mencionar que, el actor lleva años fuera de Colombia en Australia, donde se ha dedicado a perfeccionar el inglés y sus estudios en actuación. Destaca por su estatura y por tener uno de los cuerpos más tonificados en redes sociales, sirviéndole así como plataforma para el modelaje.

Su participación en la película le ha valido una serie de comentarios positivos de parte de sus seguidores, que dejaron mensajes como: “Qué buen trabajo Diego, felicidades”; “es gracioso ver como el clásico es traído a esta nueva realidad”, entre otros.

Una corta reseña del filme

La reseña publicada por Malditos Nerds en Infobae analiza la nueva película Anaconda, dirigida por Tom Gormican. El film presenta a Doug (Jack Black) y Griff (Paul Rudd), quienes viajan al Amazonas para realizar un remake ficticio del clásico de 1997, pero terminan enfrentando a una anaconda real, creada con efectos especiales poco convincentes.

La crítica destaca que la película no es un reboot sino un homenaje con elementos de parodia, en la línea de “Tropic Thunder”. El elenco incluye a Steve Zahn, Thandie Newton y Selton Mello.

El principal problema señalado es la falta de claridad en la narrativa y un guion repleto de incoherencias, que se apoya casi exclusivamente en el carisma de los protagonistas. El elemento de terror queda relegado, priorizándose la relación entre los dos amigos y su sueño de trabajar juntos.

El director busca satirizar la tendencia de reboots y secuelas en Hollywood, pero la película carece de reglas internas claras y las situaciones carecen de explicación. Pese a esto, la química entre Black y Rudd logra aportar humor y entretenimiento.

La reseña concluye que “Anaconda” es una película entretenida y breve, pero su guión no alcanza la calidad del film original de 1997. El trabajo de los protagonistas es lo más destacado.