Carlos Carrillo reveló disputas con Angie Rodríguez y Armando Benedetti por su cercanía a políticos tradicionales: “Soy incómodo para muchos”

Carlos Carrillo reveló disputas con Angie Rodríguez y Armando Benedetti por su cercanía a políticos tradicionales - crédito Presidencia - @UNGRD/X

El 14 de enero de 2026, se confirmó la salida de Angie Rodríguez del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y su inminente incorporación al Fondo de Adaptación. En el nuevo cargo que asumirá Rodríguez deberá trabajar en coordinación con Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Carillo afirmó en diálogo con Semana que los conflictos reflejan un entorno de poco “profesionalismo” aunque, según sus palabras, la falta de confianza persiste y las disputas internas impactan el manejo de los proyectos destinados al país, colocando en el centro del debate la tensión interna en la administración del presidente Gustavo Petro.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Según relató, mantiene abiertas las puertas de su oficina a Rodríguez, pese a haber interpuesto una denuncia en su contra por acoso laboral. Sin ocultar sus reservas, enfatizó: “No hay confianza entre los dos” y subrayó que, aunque las diferencias personales sean evidentes, el propósito compartido debe ser sacar adelante las iniciativas que favorecen a los colombianos. En este contexto, Carrillo insistió en que, para él, el Gobierno no se basa en amistades personales, sino en la capacidad profesional para cumplir las tareas encomendadas.

Armando Benedetti, ministro del Interior, calificó a Carlos Carrillo de mentiroso y negó vínculos con los contratistas señalados en las denuncias - crédito Presidencia/Ungrd

El director de la Ungrd también abordó las diferencias que lo enfrentan a Armando Benedetti, ministro del Interior. Carrillo recordó la demanda por injuria y calumnia que Benedetti interpuso en su contra. Reconoció que estos enfrentamientos públicos debilitan el Ejecutivo y afectan su buen nombre, por lo que, según expresó, debió ejercer su derecho a la defensa por los señalamientos y obstáculos para realizar su trabajo. “Yo soy incómodo para muchos”, afirmó el funcionario al medio citado, aludiendo a que su permanencia en el gabinete responde a la confianza del presidente Petro en su firmeza frente a disputas internas.

En efecto, atribuyó gran parte de las fricciones con Rodríguez y Benedetti a la resistencia de sectores políticos tradicionales. Y afirmó que ciertos actores, a quienes identificó como “politiqueros”, buscan conservar cuotas de poder en las instituciones, aunque consideró que la estructura política tradicional se ha debilitado durante la administración actual.

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres aseguró que “politiqueros” buscan conservar cuotas de poder en las instituciones - crédito Ungrd/X

En un mensaje contundente, aseguró: “El pacto de silencio que existía alrededor de la corrupción en Colombia, se rompió y lo hizo con la Ungrd. Dos ministros están presos porque se rompió un pacto de impunidad que la clase política había mantenido desde siempre”.

Incluso, reconoció haber sido objeto de maniobras para desplazarlo del cargo, por lo que reiteró su disposición a continuar mientras cuente con el respaldo de la Presidencia. Tras mencionar el rol que el mandatario le asignó como “muro de contención”.

El acto infantil de Angie Rodríguez que denunció Carlos Carrillo

El acto infantil de Angie Rodríguez que denunció Carlos Carrillo - créditos Mariano Vimos y Cristian Bayona / Colprensa

Carlos Carrillo, director de la Ungrd, denunció haber sido excluido de un grupo de WhatsApp del Ejecutivo, un incidente que atribuyó a sus críticas a una rueda de prensa organizada por Angie Rodríguez. De acuerdo con su testimonio, la exdirectora del Dapre convocó al gabinete bajo el pretexto de una reunión ordinaria para, posteriormente, realizar una rueda de prensa inesperada.

“Es un canal por donde se distribuye información, un grupo bastante abundante. Yo hice un comentario, debo decirlo, mea culpa, mea máxima culpa. A mí me indignó mucho esa alocución que hizo la doctora Angie, con el gabinete atrás, me pareció un abuso de su función, eso no le queda a un director del Dapre”, sostuvo Carillo.

Y enfatizó: “Un director del Dapre debe mantener un perfil bajo, austero, por decirlo de alguna manera, y ella se paró al frente del gabinete, en medio de semejante tamaño de crisis con los Estados Unidos, no tiene ni pies ni cabeza. Llevó a todo el mundo de gancho ciego, citando una reunión, y después salió con sorpresa, es una rueda de prensa. Es un acto muy infantil, Carlos Carrillo ha sido eliminado del grupo”.