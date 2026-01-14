Alcalde de Cartagena propuso que la capital colombiana sea sede del encuentro entre Petro y Trump: “Qué bueno sería”

El alcalde de Cartagena exaltó el encuentro entre ambos mandatarios que se dará en la primera semana de febrero de 2026 - crédito Colprensa/Presidencia de Colombia/Reuters

Crece la expectativa por el primer encuentro que tendrán los presidentes Donald Trump (Estados Unidos) y Gustavo Petro (Colombia) en la primera semana de febrero de 2026, luego de las tensiones entre ambos dirigentes políticos.

Aunque inicialmente se menciona que este cara a cara entre los dos mandatarios se llevará a cabo en la Casa Blanca en Washington, varios políticos no descartan la posibilidad de que esa reunión bilateral también se pueda realizar en el país sudamericano.

Dicha propuesta fue mencionada por Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, en la que propuso a la ciudad Heroica como epicentro del posible encuentro entre Petro y Trump, con el fin de que puedan dirimir sus diferencias políticas entre sí, desde sus posturas frente a la guerra en Medio Oriente hasta la captura de Nicolás Maduro.

“Qué bueno sería una agenda bilateral entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en Cartagena, la ciudad de todos los colombianos, Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad. Estamos listos“, escribió el mandatario distrital en su cuenta de X.

Esta postura contrasta con su propia posición de finales del 2025, cuando Turbay rechazó la idea del presidente colombiano que planteó la idea de que la ciudad fuera sede de conversaciones sobre la crisis entre Estados Unidos y Venezuela.

“Ofrezco Cartagena, para que encuentren los caminos para profundizar la democracia. Una democracia profunda y multicolor”, afirmó el mandatario colombiano.

En ese entonces, Turbay argumentó su preocupación sobre las implicaciones para Cartagena.

“Ojalá ese tema pueda resolverse y que Colombia ayude en lo que pueda, pero ofrecer Cartagena me parece que es una equivocación (...) no es bueno todos estos vientos de guerra que hay, sabiendo que, si pasa algo, todo ese impacto también llegaría a la ciudad de Cartagena”, expresó.