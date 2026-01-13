Vecinos de Yeison Jiménez recordaron la noche en la que hizo un show desde su balcón durante la pandemia

El video se viralizó luego de la inesperada partida del artista - crédito TikTok

El recuerdo de un concierto improvisado que se realizó desde la vivienda de Yeison Jiménez en Bogotá durante la cuarentena de 2020 por causa del COVID-19 volvió a ser tema de conversación en las redes sociales tras conocerse que el artista murió en un accidente aéreo el 10 de enero de 2026.

En su momento, el evento se viralizó en redes sociales y generó emociones encontradas, pues muchos celebraron la acción del artista y otros encendieron la polémica al calificarlo como un “irresponsable”. Sin embargo, después de confirmarse su fallecimiento, los seguidores no dudaron en recordar la capacidad del cantante para conmover incluso en esos difíciles momentos.

Los habitantes del conjunto residencial en Américas 68 Segunda Edición presenciaron este emocionante momento y contaron en sus cuentas de TikTok cómo pasaron la noche del show.

Y es que el cantante interpretó temas como Aventurero desde el balcón de su apartamento, y los vecinos respondieron con muestras de agradecimiento y alegría a pesar de la incertidumbre del confinamiento.

Una de las residentes que pudo disfrutar de este momento relató en redes sociales su experiencia: “Yo también fui vecina, disfruté y grité su concierto en el balcón de mi apartamento como al mejor evento que pude haber asistido, él muy agradecido porque los vecinos le enviaban trago y comida en agradecimiento y él decía que no le enviaran más que él lo hacía de corazón".

Además agregó: “Nos hizo muy felices ese día. En pandemia salía uno al supermercado a comprar lo de la semana, ese miércoles creo que nos tomamos la cerveza del mes. Gracias mi vecino por siempre. Me duele mucho tu partida”.

Si bien la mayoría de residentes celebró la iniciativa de Yeison Jiménez en el momento tan complejo que se estaba atravesando en la ciudad por causa de la pandemia, parte del público criticó a los asistentes que bajaron al parqueadero, formando una pequeña aglomeración y desafiando el aislamiento obligatorio.

Ante las críticas que surgieron en ese momento, otro usuario expresó lo siguiente: “Los que esa vez lo criticaron por hacer ese ‘escándalo’ no se imaginaban el honor que tuvieron y lo afortunados que fueron”, debido a que, desde la administración, se recibieron varias quejas y en redes sociales se hizo un llamado a la responsabilidad y a la importancia de evitar aglomeraciones en esa época.

Vecinos y seguidores del artista recordaron que, más allá de los inconvenientes ocasionados por su show improvisado, la presencia de Yeison Jiménez marcó la diferencia al proporcionar entretenimiento y unión en medio de la crisis sanitaria.

Un comentario resumió el sentimiento colectivo: “Como dice la canción, fueron bendecidos al tener ese gran artista ahí dándoles ánimo, a mí me tocó solo mirar por un balcón las calles frías y vacías. Grande Yeison Jiménez, Dios le conceda el eterno descanso a él y a los otros muchachos”, recordando además al equipo de trabajo del joven artista:

Juan Manuel Rodríguez.

Oscar Alberto Marín.

Fernando Torres Rojas.

Waisman David Mora Bejarano.

Jefferson Osorio Vásquez.

Después de la muerte, los videos de los testigos del concierto espontáneo se viralizaron y así, ese momento se consolidó como uno de los ejemplos de la cercanía entre el cantante y todos sus seguidores, que valoran su humildad y entrega en todo momento.

Cabe mencionar que el famoso señaló en varias oportunidades que su forma de interpretar sus canciones y su entrega al público eran una forma de mostrar su agradecimiento a todos aquellos que lo elevaron a la cima con cada una de las reproducciones de sus más famosos temas en las diferentes plataformas digitales.