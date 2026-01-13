Se conoció al primer nominado de ‘La casa de los famosos Colombia 2026′: fue enviado directamente a la sala de eliminación

En la primera noche de 'La casa de los famosos Colombia' se conoció al primer nominado de la temporada - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/ Instagram

La nueva temporada de La casa de los famosos Colombia 2026 arrancó con cambios en la dinámica y la incorporación de poderes especiales que alteran las reglas tradicionales del reality.

Los participantes, divididos en habitaciones y equipos, recibieron la oportunidad de utilizar ventajas que pueden impactar directamente en la estrategia y la permanencia dentro de la competencia.

Los poderes llegaros tras una dinámica en la que los famosos explotaron unos globos donde encontraron los beneficios. Sin embargo, solo algunos participantes recibieron ventajas. Entre estas novedades, se destacan ocho ventajas que entregan a los habitantes la posibilidad de influir en las nominaciones y el desarrollo del juego desde los primeros días.

En este contexto, Renzo Meneses obtuvo uno de los poderes más relevantes de la jornada inaugural: la “Nominación Asesina”. Esta ventaja otorga la capacidad de enviar directamente a un concursante a la placa de nominados, sin opción de ser salvado por sus compañeros. Meneses decidió ejercer este poder sobre Nicolás Arrieta, quien quedó expuesto a la decisión del público como el primer nominado de la temporada.

“Voy a defender a mi equipo (Tormenta) a capa y espada, así que mi nominación asesina se va para Calma y el famoso es Nicolás. No es nada personal y sé que el man tiene una fanaticada fuerte y ojalá lo salven...”, dijo Renzo tras dar la primera nominación de la temporada.

La elección generó sorpresa entre los habitantes de la casa y los seguidores del programa. Meneses, integrante del grupo Tormenta, justificó su decisión por razones estratégicas, ya que Arrieta pertenece al equipo contrario, Calma. Por su parte, Arrieta reaccionó con tranquilidad y comprensión, asumiendo la nominación como parte de la dinámica de juego.

La nominación envió a Arrieta directamente a la sala de eliminación, es decir, que el público no podrá salvarlo durante la semana, sino que tendrá que someterse a las votaciones que revelaran el resultado el domingo 18 de enero, día en el que se conocerá el nombre del primer eliminado.

A medida que avance la semana, se conocerán los nombres de los otros nominados que acompañarán a Arrieta en la placa. La audiencia ya puede votar en la página oficial del reality para decidir quién permanecerá en competencia. Mientras tanto, otros poderes y ventajas seguirán entrando en juego, entre ellos el liderazgo semanal de Alexa Torrex y la distribución de habitaciones a cargo de Valentino Lázaro, configurando así el rumbo inicial de la tercera temporada.

La tercera también inició con la designación de Alexa Torrex como la primera líder de la semana. La creadora de contenido logró imponerse en la dinámica inaugural que definió el liderazgo, obteniendo así poderes especiales que influirán en las próximas decisiones del reality.

La suerte favoreció a Alexa Torrex en el juego de los globos, quien accedió al liderazgo tras descubrir la tarjeta ganadora. La noticia generó reacciones inmediatas tanto dentro de la casa como entre los seguidores del programa.

Entre los beneficios del liderazgo figuran la inmunidad absoluta durante la semana, el acceso a la habitación del poder y la capacidad de ejercer el poder de salvación, nominación e intercambio. Estas ventajas otorgan a Torrex la posibilidad de modificar el rumbo del juego.

Durante la misma gala, otros concursantes también obtuvieron poderes especiales, entre ellos Tebi Bernal, quien recibió una facultad que podría alterar la dinámica interna en los próximos días con la expulsión de uno de los famosos. En paralelo, el programa confirmó la participación de nuevos habitantes y adelantó la existencia de ocho poderes clave que estarán en juego esta temporada.

El estreno de La casa de los famosos Colombia 2026 atrajo una amplia atención, en parte por la expectativa generada en torno a los poderes otorgados a los líderes y las estrategias que podrían surgir. En el caso de Alexa Torrex, la joven manifestó su disposición a asegurar su permanencia y aprovechar los beneficios del liderazgo en las primeras decisiones de la temporada.