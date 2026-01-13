Rodrigo Londoño, máximo líder de las extintas Farc, fue denunciado ante la Corte Penal Internacional: piden su detención por crímenes de lesa humanidad

La petición sostiene que la intervención de la Corte Penal Internacional se justifica ante la inadecuada actuación de la justicia nacional colombiana en el caso Farc - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

En un nuevo capítulo del debate sobre justicia transicional en Colombia, la Corte Penal Internacional (CPI) recibió una demanda contra Rodrigo Londoño, conocido en la época del conflicto armado como alias Timochenko, que fue jefe de la secretaría de la antigua guerrilla de las Farc, por crímenes de guerra, lesa humanidad, tortura, esclavitud, esclavitud sexual, secuestros masivos y reclutamiento y uso de menores en el conflicto.

En el documento presentado por el jurista internacional Juan Carlos Portilla ante la Fiscalía de la CPI, se solicita que el tribunal emita una orden de captura contra Londoño por los delitos mencionados.

En la argumentación entregada ante el organismo internacional, Portilla resalta la asimetría existente entre el trato judicial a los comandantes del extinto grupo armado y a los integrantes de las fuerzas militares de Colombia.

“Timochenko y compañía no puede utilizar el acuerdo de La Habana (2016) como un mecanismo de excusa o defensa judicial para evadir la cárcel, porque es la única sanción que les corresponde a los máximos responsables de delitos atroces bajo el derecho internacional”, declaró el abogado en Noticias RCN.

Así mismo, Portilla señaló que la antigua secretaría de las Farc, bajo el mando de Londoño, “orquestó y dirigió de manera sistemática crímenes atroces contra civiles y fuerzas de seguridad, incluyendo tortura, secuestros masivos, esclavitud y esclavitud sexual, así como el reclutamiento de niños para la guerra”.

El litigante enfatizó su crítica a las sanciones aplicadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), diseñadas según los lineamientos del acuerdo de paz firmado en La Habana, ya que en su opinión están orientadas a evitar la privación efectiva de la libertad.

En ese sentido, pidió que la CPI asuma el capítulo de los crímenes cometidos por los líderes de las Farc y actué en consecuencia.

“Estas sanciones de servicios comunitarios que, de manera simbólica, han impuesto a Timochenko y compañía están creando un incentivo perverso para que las disidencias de las Farc, la Nueva Marquetalia de Iván Márquez, alias Mordisco, alias Calarcá y todos los comandantes del ELN, máximos responsables de delitos responsables en Colombia, tengan ese incentivo perverso de cometer crímenes, porque saben que la JEP los va a perdonar y los va a amnistiar con sanciones restaurativas, con sanciones simbólicas y de servicio comunitario”, se lee en el documento.

Ante los cuestionamientos del jurista internacional, la magistrada de la JEP Catalina Díaz defendió la labor del tribunal, argumentando el carácter equilibrado de los procedimientos hacia exguerrilleros y exintegrantes de la Fuerza Pública.

“Hemos investigado en carriles paralelos todo el tiempo a las antiguas Farc, a los mandos de las antiguas Farc y a los antiguos miembros del Ejército Nacional. Les hemos imputado responsabilidad penal a las antiguas Farc por todo el catálogo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”, aseguró la magistrada al mismo noticiero nacional.

Por el momento, Rodrigo Londoño no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre la denuncia interpuesta ante la Corte Penal Internacional.

Petro denuncia a ‘Iván Mordisco’

La denuncia del abogado Juan Carlos Portilla contra ‘Timochenko’ se suma al oficio presentado por el presidente Gustavo Petro contra Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, máximo líder de las disidencias de las Farc, ante el mismo organismo internacional.

En el documento entregado ante la CPI, el Gobierno colombiano identificó como principales víctimas a niños y adolescentes sometidos al reclutamiento forzado, así como a comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, líderes sociales, excombatientes y defensores de la paz, todos ellos afectados por los delitos cometidos bajo el mando de Iván Mordisco.

Alejandro Carranza, representante legal del mandatario, explicó en declaraciones a los medios de comunicación que esta querella no corresponde a hechos aislados, sino que refleja “un patrón prolongado de crímenes de lesa humanidad y de guerra, dirigido desde la cúspide de una organización armada”.

Además, enfatizó en que el Gobierno ha agotado los mecanismos legales internos y, ante la negativa de ‘Iván Mordisco’ a acogerse a procesos de paz, recurrieron a la justicia internacional.

“El señor ‘Iván Mordisco’ sigue desplazando, sigue secuestrando, sigue afectando estructuras protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, sigue atacando a poblaciones completas para una sola cosa y es lucrarse con el narcotráfico y esto tiene que ser conocido desde otros espectros”, advirtió Carranza en diálogo con Caracol Radio.