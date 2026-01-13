Medicina Legal identificó la totalidad de las víctimas del accidente aéreo en el que falleció Yeison Jiménez

Medicina Legal completó la identificación de los seis cuerpos que perdieron la vida en el accidente de la aeronave de Yeison Jiménez en Boyacá - crédito composición fotográfica

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) confirmó la identificación de los seis cuerpos recuperados tras el accidente aéreo ocurrido entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá y en el que perdió la vida el cantante Yeison Jiménez.

Luego de realizar todos los procedimientos forenses, la entidad detalló en su comunicado número 4 relacionado al hecho que los fallecidos fueron Juan Manuel Rodríguez, Oscar Alberto Marín, Fernando Torres Rojas, Waisman David Mora Bejarano, Jefferson Osorio Vásquez, y el cantante de música popular. Todos los cuerpos fueron entregados a sus familiares en coordinación con las autoridades.

De este modo, la entidad dio por concluida su labor y extendió “un mensaje de condolencias y solidaridad a los familiares de las personas fallecidas”.

Así fue el accidente

Así quedó la avioneta en la que se transportaba con destino a Medellín -crédito Suministrada a Infobae Colombia

Las autoridades informaron inicialmente que seis personas murieron el sábado 10 de enero de 2026 tras el accidente de una avioneta privada en el sector de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá. Minutos más tarde, se confirmó que entre las víctimas se encontraba el cantante Yeison Jiménez, de 34 años, que se movilizaba junto con otros miembros de su equipo.

El famoso viajaba hacia Medellín para continuar su recorrido por carretera hasta Marinilla, pues debía cantar allí junto a otros colegas como parte de las Fiestas Populares de la Vaca en la Torre, tradicionales del municipio.

Las causas del siniestro permanecen bajo investigación, con la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes que activó el protocolo pertinente para la recopilación de evidencia, según reportó Aeronáutica Civil en un comunicado. Por su parte, Fernanda Rojas, ministra de Transporte, anunció a través de la red social X el inicio de las diligencias a cargo de las autoridades competentes.

Videos difundidos por medios locales y redes sociales muestran el momento del despegue fallido de la aeronave N325FA, donde se escuchan gritos advirtiendo que “se le acabó la pista”. En otra grabación aparece la avioneta envuelta en llamas cerca de un bosque próximo al aeródromo de Paipa, un municipio de aproximadamente 30.000 habitantes.

La aeronave del artista colombiano cayó en Paipa, Boyacá, sobre las 4:10 p.m. del sábado 10 de enero de 2026 - crédito @niconino09/TikTok

Así será el homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena

La familia del cantante Yeison Jiménez confirmó que el miércoles 14 de enero de 2026 se realizará un homenaje en el Movistar Arena de Bogotá para despedir al cantante, poco después de que las autoridades entregaron su cuerpo tras el accidente aéreo que le costó la vida.

Este tributo público se está preparando mientras sus seres cercanos se encuentran en las ceremonias privadas de despedida y en medio de la conmoción generada por el siniestro, cuyas causas continúan bajo investigación.

El equipo de trabajo del artista, mediante un comunicado oficial difundido por Paola España Comunicaciones, su gerente administrativo y su representante legal, informó que este encuentro tendrá lugar en uno de los escenarios considerados fundamentales en la carrera de Jiménez.

Yeison Jiménez será despedido con un tributo especial tras el trágico accidente aéreo que conmocionó a sus fans - crédito Paola España Comunicaciones

Programado para realizarse el próximo miércoles 14 de enero y se llevará a cabo durante dos turnos consecutivos, organizadas en horarios diferenciados para facilitar la participación del público y garantizar la seguridad.

El primer turno será de 12:00 p. m. a 4:00 p. m. y el segundo, de 6:00 p. m. a 10:00 p. m. En ambos casos, el acceso estará sujeto a la capacidad máxima del recinto.

Al concluir cada uno de los turnos, el espacio será desalojado por completo antes del próximo ingreso. Esta organización busca garantizar comodidad y orden entre quienes deseen rendir su tributo.

El ingreso está habilitado únicamente para personas mayores de 16 años, siempre con acompañante. Las personas en estado de embriaguez no podrán entrar bajo ninguna circunstancia. De igual forma, confirmaron que no se venderán bebidas alcohólicas dentro del recinto y que está prohibido el acceso con alimentos, bebidas o velas, como parte de las medidas de seguridad y respeto establecidas para el evento.