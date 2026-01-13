Mafe Carrascal confronta a Silva Moyano y denuncia que Bogotá sigue “sumida en basuras e inseguridad”

La representante a la Cámara por Bogotá respondió a la Alcaldía y aseguró que, tras recorridos en distintos sectores de la ciudad, persisten problemas de basuras, inseguridad y conflictos ambientales. - crédito @MafeCarrascal/X

La representante a la Cámara por Bogotá, Mafe Carrascal Rojas, respondió de manera directa al secretario general de la Alcaldía Mayor, Miguel Silva Moyano, y aseguró que la capital continúa enfrentando serios problemas de basuras, inseguridad y conflictos ambientales, pese a que desde la administración distrital se ha negado públicamente esa realidad.

El pronunciamiento de la congresista se dio a través de un video difundido en sus redes sociales, luego de que realizara recorridos por distintos puntos de la ciudad junto a integrantes del Pacto Histórico. Según Carrascal, la situación evidenciada en las calles contradice el discurso oficial del Distrito, que ha insistido en que los problemas de aseo están siendo atendidos y que algunas denuncias corresponden a imágenes antiguas o sacadas de contexto.

“La ciudad sigue sumida en basuras, en inseguridad. Esto está generando problemas y conflictos ambientales completamente lamentables”, afirmó la representante, dirigiéndose directamente a Silva Moyano.

Cuestionamientos directos a la Alcaldía de Bogotá

En su declaración, Carrascal cuestionó que desde la Secretaría General de la Alcaldía se desestime lo que, a su juicio, es una realidad visible para la ciudadanía. En tono crítico, señaló que negar la persistencia de estos problemas refleja una desconexión con las condiciones reales que viven los bogotanos.

“Señor Silva Moyano, ¿será que esto es inteligencia artificial o qué será?”, expresó, en referencia a las denuncias sobre basuras que, según el funcionario, no corresponderían a la actualidad.

La congresista también hizo énfasis en que los residuos acumulados y la percepción de inseguridad no solo afectan la imagen de la ciudad, sino que están generando impactos ambientales y sociales que requieren una respuesta más cercana y efectiva por parte del Distrito.

La representante Mafe Carrascal aseguró que, tras recorrer varios sectores de Bogotá, persisten problemas de basuras, inseguridad y afectaciones ambientales. - crédito Colprensa y @MafeCarrascal/X

Señalamientos sobre una “mirada clasista” y advertencia política

Otro de los puntos centrales del pronunciamiento fue la crítica a lo que Carrascal calificó como una actitud clasista desde la administración distrital. Según la representante, minimizar las denuncias ciudadanas evidencia una forma de gobernar alejada de los territorios.

“Lo mínimo que debería hacer el secretario general es caminar la ciudad y dejar de mirar con tanto clasismo a los bogotanos y a las bogotanas”, afirmó.

Además, la congresista advirtió que esa desconexión con la ciudadanía podría tener consecuencias políticas, al señalar que el descontento social se refleja en las urnas.

“Esa es la ciudadanía, y usted le puede salir perdiendo en las urnas”, agregó.

La congresista del Pacto Histórico señaló una desconexión entre la administración distrital y la realidad que viven los ciudadanos en las calles. - crédito Colprensa.

El contexto del cruce entre Carrascal y Silva Moyano

La respuesta de Mafe Carrascal se da tras una serie de intercambios públicos iniciados a comienzos de enero de 2026. El 10 de enero, la representante publicó un mensaje en redes sociales acompañado de tres fotografías de distintos sectores de Bogotá con acumulación de basuras, en el que cuestionaba el estado del aseo en la ciudad tras un sismo reciente.

Esa publicación generó reacción desde la Alcaldía. Miguel Silva Moyano respondió con un video en el que aseguró que las imágenes compartidas no correspondían a ese día, sino al 15 de abril, y que los puntos señalados ya habían sido atendidos oportunamente. Además, afirmó que desde esa fecha las fotografías han sido reutilizadas de manera coordinada por distintos usuarios y congresistas, lo que, según él, distorsiona la realidad de la ciudad.

En su mensaje, el secretario general reconoció que Bogotá enfrenta retos importantes en materia de aseo, debido al aumento constante en la generación de residuos, pero señaló que la administración trabaja en mejorar la operación, fortalecer la pedagogía ciudadana y aplicar sanciones cuando se incumplen las normas.

El secretario general de la Alcaldía de Bogotá defendió la gestión en materia de aseo, señaló que algunas imágenes difundidas no corresponden a la actualidad y pidió un debate público basado en hechos verificables. - crédito @MSilvaMoyano/X

Un debate sobre gestión, percepción y ciudad

El nuevo pronunciamiento de Carrascal no solo responde a las declaraciones de Silva Moyano, sino que reabre el debate sobre la gestión del aseo, la seguridad y el manejo ambiental en Bogotá. Mientras la administración distrital insiste en que se trata de un problema complejo que requiere corresponsabilidad ciudadana, desde sectores políticos y sociales se sostiene que la situación sigue siendo crítica en varias zonas de la capital.

La discusión también se enmarca en un contexto político relevante, en el que las voces del Pacto Histórico han intensificado sus críticas a la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, particularmente en temas relacionados con calidad de vida urbana y atención a los barrios más afectados.