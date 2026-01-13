⁠Los mejores memes que dejó el estreno del primer capítulo de ‘La casa de los famosos Colombia 2026’

Los mejores memes de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/ Instagram

En la noche del lunes 12 de enero, el Canal RCN entrenó la esperada tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, programa de convivencia que ha logrado capturar la atención de millones en Colombia y otros países de Latinoamérica.

Sobre las 8 de la noche, Carla Giraldo y Marcelo Cezán, los presentadores del programa, dieron el paso a los 24 famosos que convivirán en la casa estudio durante un poco más de 4 meses.

En el primer capítulo la producción enseñó el nuevo diseño de la casa con cambios y novedades como el calabozo que, según se explicó, será usado para los famosos que incumplan las reglas del jefe, a esto se suma el “botón del pánico”, “la caja de Pandoja”, como las nuevas reglas que planean cambiar el rumbo del juego cada semana.

Otra de las novedades es el cambio de los nombres para los dos cuartos que pasaron de ser Agua y Fuego a Calma y Tormenta. Además, la temporada cuenta con una temática de súper héroes según se ve en las fotos en las que aparecen los famosos en el pasillo de la casa, cambios que también recibieron críticas en redes sociales.

Conforme fueron entrando los famosos uno a uno con sus respectivas presentaciones, las reacciones en redes sociales se empezaron intensificar y con ellas memes y comentarios cómicos de los internautas y sobre el nuevo aspecto que tiene el reality.

Una de las primeras publicaciones que contó con miles de reacciones fue un meme con el que un usuario cuestionó algunos problemas técnicos que tuvo en programa tan solo minutos después de estar al aire. “RCN como siempre con errores, nada nuevo”, escribió la usuaria junto a un video de la telenovela Amor Sincero en la que la cantante Marbelle es golpeada por su madre.

Con respecto a la inclusión del calabozo en la nueva temporada, varios seguidores del programa aseguraron que una de las primeras que podría ser castigada en este lugar podría ser Beba, esto debido al carácter que ha demostrado la creadora de contenido en otros programas como El Desafío de Caracol Televisión.

“Beba apenas rompa la primera regla”, escribió una cuenta en X en donde se ve a la presentadora peruana Laura Bozzo tras las rejas, imagen que se ha convertido en un meme clásico en redes sociales.

La imagen de Laura Bozzo volvió a ser usada por otro internauta como un meme para referirse al regreso del programa. “Llegando a ver el estreno de #LaCasaDeLosFamososCol3 después de decir que no me vería más ese reality:”, escribió junto a un video de la peruana en el que entra en una camilla cubierta con una sabana. “Y temporada la verdad promete”, “si soy”, “Yo que jure no verla más”, “somos”, fueron algunas de las reacciones a la publicación.

Una de las críticas más recurrentes incluso antes del inicio del programa fue al sofa animal print que tiene la sala de esta temporada y la relación que tiene con la temática de súper héroes de la temporada, pues según Carla Giraldo, esta es la “temporada de los poderes”. Ante eso, los seguidores del programa no dudaron en hacer memes al respecto. “Sigo sin entender el concepto creativo de esta temporada, si las fotos son de súper héroes, por qué los cuartos con Clama y Tormenta y el sofá es animal print”.

Otro de los momentos que más generó reacciones casi en el cierre del capítulo fue la confirmación de Marcela Reyes dentro del reality, lo que desató comentarios divididos en redes sociales. Sin embargo, la conversación se intensificó con la pelea que protagonizó Reyes con Valentino Lázaro a solo segundos de haber entrado la Dj.

Con la confirmación de Marcela se empezaron a ver memes y post como: “El botón de pánico es por si ven a Marcela Reyes partiendo puertas”, “Entra Marcela Reyes. Nicolás Arrieta: ‘qué miedo, qué peligro, no quiero terminar por alla en México’”, “Marcela, al darse cuenta de que no le dieron el poder de matar”, Aludiendo a los escándalos que han rodeado a la DJ y la reciente muerte de B King, ex de Marcela.