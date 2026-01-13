Colombia

Karina García reveló cuál es el participante de ‘La casa de los famosos Colombia 2026’ que le parece atractivo

La paisa no se conformó con solo uno de los nuevos habitantes del ‘reality’, sino que dio dos nombres que de inmediato encendieron las redes sociales con comentarios

La paisa no dudó en destacar las cualidades del jugador y cantante - crédito @johel_ramire.z/TikTok

La revelación de Karina García sobre sus preferencias entre los participantes de la nueva temporada de La casa de los famosos Colombia 3 aportó un giro inesperado en el primer análisis del reality.

El hecho se presentó durante su participación junto a Yina Calderón en el programa ¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?, la modelo paisa admitió que encontró más atractivo a un participante que al propio Altafulla, su expareja, lo cual generó reacciones inmediatas tanto en el set como entre seguidores del formato.

Juan Palau se une oficialmente
Juan Palau se une oficialmente al elenco de 'La Casa de los Famosos Colombia' - crédito Canal RCN

En una de las escenas más comentadas, Karina identificó a Juan Palau como el concursante que más llamó su atención. Mientras los participantes ingresaban a “La casa de El Jefe”, Karina elogió la presencia del artista, focalizándose en su aspecto físico y, en particular, en su boca.

Al preguntarle por el nombre del recién llegado, Yina Calderón relacionó a Palau con el exnovio de Karina, a lo que la influenciadora reaccionó: “Ay, no, pero él es superpapacito, a mí no se me parece. O sea, Andrés es lindo, pero muy diferente”.

Este intercambio fue recogido por diferentes cuentas de entretenimiento que siguen el programa del Canal RCN, desatando bromas entre los presentadores Roberto Velásquez y Néstor Parra, quienes celebraron la espontaneidad del momento.

Durante ‘La casa de los
Durante ‘La casa de los famosos Colombia’, protagonizó momentos de coqueteo con Karina García y Melissa Gate - crédito cortesía del Canal RCN

El revuelo no solo se produjo en el estudio. A través de los comentarios en el video viral, varios usuarios resaltaron el posible parecido entre Juan Palau y Altafulla, argumento que defendió Yina Calderón.

No obstante, para Karina, la diferencia resultó evidente, y dejó claro su favoritismo por el nuevo concursante.

Además de la atención mediática generada por su presencia, Juan Palau, cantante de 32 años, hizo pública su situación sentimental: mantiene una relación estable desde hace nueve años. Según destacó, su intención no pasa por el romance, sino por avanzar en el reality a través de estrategias y alianzas.

La paisa dijo que el actor tiene ventajas por encima de otros participantes - crédito @clasicosdelachampeta/TikTok

Otro nombre que surgió en la mesa de análisis fue el de Alejandro Estrada. Karina se mostró sorprendida por la escasa confianza que otros manifestaron hacia las posibilidades del actor en la competencia.

En sus declaraciones, la modelo paisa destacó: “Miren, Alejandro Estrada, yo no sé por qué casi nadie le tiene fe. Que no, que Alejandro Estrada va a ser un mueble. A mí me parece que él tiene una personalidad chévere. Es que no todo tiene que ser escándalo y polémica. Además, él tiene un arma muy grande. Es que Colombia lo quiere".

De este modo, puso en valor el carisma y la reputación de Estrada, en contraste con la opinión de Yina Calderón, quien describió al actor en términos poco favorables: “A mí, Alejandro Estrada me parece un pato, me parece un morrongo, me parece un solapado. Me parece esa gente así, como que yo no fui, como que no y que sí fueron. Entonces, yo siento, aparte de que me parece que se ve básico, se ve sin presupuesto, se ve arruinado”.

Alejandro Estrada es confirmado como
Alejandro Estrada es confirmado como nuevo participante de 'La casa de los famosos Colombia' para su tercera temporada - crédito Canal RCN

Incluso, la huilense no desaprovechó la oportunidad para recordar el audio viral de Karina donde decía que se veía económica con ciertas prendas, provocando risas entre los seguidores del formato.

La dinámica entre Karina y Yina, recordada por sus roces mediáticos anteriores, también sorprendió a la audiencia. Muchos celebraron ver a ambas compartiendo impresiones con humor, lo que revitalizó la conversación en torno a los protagonistas del reality y sus relaciones personales.

Entre los comentarios resaltan los de algunos seguidores como: “Creo que ya era hora de ver a estas dos trabajando, pero con Yina uno nunca sabe”; “Karina lanzando sus ya tradicionales Karinazos, la amo”; “Alejandro está desmejoradito, hay que reconocerlo”, entre otros.

