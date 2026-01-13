Colombia

Gustavo Petro convoca a nuevas movilizaciones y defiende el decreto de salario vital como mandato constitucional

El presidente advirtió que la oposición y los grandes oligopolios buscan bloquear sus decretos, y ordenó a la policía actuar contra la compra de votos, al tiempo que llamó a los trabajadores a defender sus derechos y no vender su voto

Gustavo Petro instó a la ciudadanía a defender en las calles el derecho al salario vital y familiar. - crédito Colprensa - Cristian Bayona).

El presidente Gustavo Petro, convocó a la ciudadanía a movilizaciones para respaldar el reciente decreto de salario vital mínimo y familiar, al que calificó como un derecho constitucional y defendió frente a las críticas de sectores políticos y empresariales. La convocatoria se difundió a través de sus redes sociales, donde el mandatario insistió en la vigencia constitucional de la medida y denunció presiones contra su implementación.

En su extenso mensaje, Petro afirmó que el decreto presidencial se fundamenta en el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, donde se ordena garantizar un salario vital y familiar. El presidente detalló: “El salario vital se saca del dato del DANE, sobre el costo de la canasta mínima vital de las familias en Colombia, cogimos el dato de la canasta familiar mínima del 2025 para no ser pobre o morir, la dividí por el promedio de trabajadores por familia, dato también del DANE, y da dos millones de pesos mensuales”. El jefe de Estado cuestionó que este mandato constitucional no se haya cumplido en más de tres décadas.

La administración calculó el monto con base en cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), estableciendo la suma en dos millones de pesos mensuales. Según Petro, este valor representa el ingreso necesario para que una familia colombiana no caiga en condición de pobreza.

Advertencias sobre presiones judiciales y compra de votos

Petro denunció que “la oligarquía y los oligopolios” buscan influir en el poder judicial para revocar el decreto. En su declaración, el presidente expresó: “Mañana empieza la oligarquía y los oligopolios, que son los dueños de la oligarquía, a buscar sus amigos en el poder judicial para derribar el decreto de salario vital y el decreto que le hace pagar impuestos a ellos, los dueños de los oligopolios, que se creen dueños de Colombia”.

El mandatario advirtió a los trabajadores sobre prácticas de compra de votos en las próximas elecciones. “Ojo, nadie de la gente trabajadora debe votar por el que da dinero por un voto, elegido, él solo hará leyes contra el pueblo y sus jefes serán los megarricos y las mafias y se chuparán todo el estado haciéndole pagar impuestos, como quería Duque y Carrasquilla, a los que trabajan, y no les permiten, a esos que trabajan, siquiera el mínimo vital de sus familias”, sostuvo el mandatario.

El presidente relacionó la compra
El presidente relacionó la compra de votos con la corrupción y la pérdida de autonomía en las decisiones ciudadanas. - crédito EFE/Leonardo Muñoz/Archivo

Argumentos frente a las críticas de inconstitucionalidad e inflación

El presidente refutó los señalamientos de que el decreto sería inconstitucional o provocaría inflación. Según su declaración: “Dicen que son inconstitucionales los decretos y no tienen razón científica alguna, dicen que generará inflación y la ciencia económica los desmiente”.

Petro argumentó que el alza de los precios de los alimentos responde a la falta de una reforma agraria y a la especulación de los grandes grupos empresariales, no al incremento del salario mínimo. En su mensaje, el jefe de Estado citó al economista David Ricardo para fundamentar su postura sobre la formación de los precios de la tierra y los alimentos.

El mandatario también sostuvo que el DANE estableció que los costos de producción bajaron en 2025. En palabras del presidente: “El DANE estableció con estadística científica que los costos al productor bajaron, en todo el año 2025, un menos 2,6%. Colombia tiene es deflación de los precios del capital constante y variable o vivo, es decir que aún con la subida del salario mínimo real en los primeros tres años de mi gobierno del 18%, los costos de producción terminaron fue bajando 2,6% en el 2025”.

Petro enfatizó la importancia de
Petro enfatizó la importancia de la transparencia electoral y de impedir prácticas ilícitas en los procesos democráticos. - crédito REUTERS/Carlos Julio Martinez

Propuesta de ley y llamado a la movilización

Petro planteó que la iniciativa de salario vital y familiar sea presentada como proyecto de ley. Señaló que esta propuesta debe ser discutida por el próximo Congreso o una eventual Asamblea Nacional Constituyente. El presidente afirmó: “Por eso mañana, con el jaguar y la espada de Bolívar, debe presentarse como proyecto de ley, para que rija, todos los decretos de los próximos presidentes un salario vital mínimo y familiar”.

El mandatario convocó a la ciudadanía con el mensaje: “¡Abejas trabajadoras: alistarse para salir a las calles!”. Dirigió su llamado especialmente a quienes se sienten afectados por la desigualdad y la falta de garantías laborales. “La lucha es por la vida, la familia y los derechos constitucionales del pueblo colombiano”, enfatizó.

Críticas a los medios y al rol de los oligopolios

En su declaración, el presidente cuestionó el papel de los medios de comunicación y su influencia en la opinión pública: “Lo que venden en los medios de comunicación de los oligopolios, es pura cháchara, ideología barata de los oligopolios sus dueños, y hay gente trabajadora que se deja engañar y los hacen odiar con los crucifijos”.

Petro también advirtió que algunas empresas indexan sus precios al salario mínimo y, según él, incurren en prácticas de especulación. “Empresas que indexen precios al porcentaje del salario mínimo, 23%, están especulando y deben ser multadas, mi deber constitucional es no permitirlo, con los precios de especulación que pueden configurar como monopolios y no el mercado libre que no dejaría especular”, afirmó.

El mandatario convocó a movilizaciones y defendió la constitucionalidad del salario vital. by yospina

Órdenes a la policía y garantías electorales

El presidente anunció directrices a la fuerza pública para combatir la compra de votos. En su mensaje declaró: “Orden a la policía: detener a los compradores de votos en todo el país por ser delincuentes, ya están comprando hasta con bitcoins, y no se dan cuenta, si la policía no detiene a los compradores de votos se hace cómplice de las mafias y rompe la constitución”.

Petro insistió en que la democracia debe protegerse a través de la transparencia electoral. “La democracia es el poder del pueblo, de la gente trabajadora o que quiere trabajar, de la gente que estudia o quiere estudiar. Ese es el verdadero progreso de Colombia”, sentenció.

