Ejército destruyó sembradío de hoja de coca en zona rural de Chocó: había más de 3.000 plantas

El 40% de las nuevas zonas con cultivos de coca se concentra en la región Pacífica, especialmente en Cauca y Chocó - crédito Ejército Nacional

El hallazgo y destrucción de un semillero con cerca de 3.000 plantas de coca en el corregimiento Alto del Oso, en San José del Palmar, revela la persistencia de los cultivos ilícitos en el departamento del Chocó.

La Brigada 15 del Ejército Nacional realizó esta operación como parte de una estrategia para debilitar las economías ilegales en la región.

Según la Séptima División del Ejército, la acción busca impactar de manera directa la cadena del narcotráfico y frenar el avance de organizaciones criminales como el ELN, grupo al que se atribuye el control del cultivo.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodoc) resaltó que el 89,5% de los cultivos de coca permanece en territorios históricamente afectados. Entre estos departamentos figuran Norte de Santander, Bolívar, Córdoba, Antioquia, Chocó, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta.

La Brigada 15 del Ejército Nacional destruye un semillero de cerca de 3.000 plantas de hoja de coca en San José del Palmar, Chocó - crédito Ejército