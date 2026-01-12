Se conocen los primeros videos de la Infantería de Marina patrullando y sometiendo a delincuentes en las calles de Cartagena

Debido al plan Ancla Heroica, la Infantería de Marina patrulla Cartagena - crédito Cartagenero del Alma / Facebook

El inicio de 2026 en Cartagena está marcado por la presencia visible de unidades del Batallón N.º 12 de Infantería de Marina en numerosos barrios de la ciudad.

Esta intervención responde a un plan institucional que busca fortalecer la percepción de seguridad en zonas históricamente afectadas por la criminalidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los patrullajes y acompañamientos de la Infantería se desarrollan en coordinación con la Policía Nacional, la Alcaldía de Cartagena, la Armada Nacional y la Policía Metropolitana, en lo que se considera una ofensiva articulada contra el delito.

El despliegue del Batallón 12 concentra sus esfuerzos en sectores identificados como críticos por la alta incidencia de hurtos y homicidios a mano armada.

Entre los barrios priorizados figuran Olaya Herrera, Nelson Mandela, El Pozón, La María, San Fernando, San José de los Campanos, Arroz Barato, El Bosque, Pasacaballos, Villa Hermosa, El Reposo y Santa Clara. Las autoridades han señalado que en estos puntos, el refuerzo de la fuerza pública busca disuadir el sicariato y otros delitos de alto impacto.

La Infantería de Marina ha intervenido en riñas o otras acciones de orden público - crédito Facebook

Uno de los ejes estratégicos del plan, denominado Ancla Heroica, es el patrullaje permanente tanto en tierra como en la zona insular de Cartagena, así como en los corredores marítimos que resultan vitales para el control de actividades ilegales.

De manera paralela, la presencia continua de la Infantería de Marina en los barrios priorizados responde a la solicitud expresa del Distrito, respaldada por el Ministerio de Defensa.

Datos oficiales motivaron la aceleración de esta estrategia: para diciembre, las cifras indicaban que el 82% de los hurtos en Cartagena ocurrían en vía pública y el 100% de los sicariatos se cometían con armas de fuego.

Ante este panorama, el Ministerio de Defensa aprobó la expansión del despliegue militar y dio luz verde a un plan de desarme enfocado en las comunidades más golpeadas por la violencia.

El efecto inmediato de esta presencia militar se percibe en la vida cotidiana de los habitantes. Residentes de los barrios intervenidos han manifestado sentirse más seguros, destacando que la visibilidad de los uniformados genera confianza y envía un mensaje claro a la delincuencia.

Los soldados están patrullando la ciudad desde enero de 2026 - crédito Dumek Turbay / Facebook

“Excelente, a esos manes sí los respetan”, comentó un usuario en redes sociales, mientras otro agregó: “Policía Naval Militar Infantería de Marina, lo mejor de las fuerzas armadas de Colombia”.

En redes sociales circulan videos que muestran a miembros de la Infantería de Marina realizando patrullajes, deteniendo a sospechosos, interviniendo en riñas y patrullando en motocicletas de la policía, acciones que han generado una amplia variedad de reacciones entre los cartageneros.

Algunos piden que el control se extienda a otras zonas de la ciudad: “Por el centro nada más”, mientras otros recuerdan prácticas pasadas: “Que sea como antes. Reclutaban y listo”.

El alcalde de Cartagena subrayó que este componente de seguridad es producto de un trabajo conjunto entre las autoridades locales y nacionales, y responde a la preocupación de los ciudadanos por el aumento de los delitos violentos.

Los patrullajes se realizan dentro de la ciudad como en la zona insular - crédito composición fotográfica

Además, recalcó la importancia de mantener la vigilancia en la zona insular y en los corredores marítimos, para evitar que las actividades ilegales se desplacen hacia áreas periféricas.

Los cartageneros, aunque en su mayoría aprueban el refuerzo militar, también expresan críticas y exigencias: “Es increíble que la costumbre de hacer lo que se les de la gana haya obligado a sacar a las fuerzas militares” y “Justo el año que decido pagar mis impuestos atrasados. Así sí pago lo que quieran”, reflejando tanto la esperanza como la frustración de la ciudadanía frente a la inseguridad.

La presencia de la Infantería de Marina en Cartagena representa un esfuerzo por restablecer el control y la confianza pública, en un contexto donde la seguridad es percibida como una prioridad ineludible para el bienestar de la comunidad.