Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: es señalado por la masacre en Maicao, La Guajira

Este sujeto estaría detrás del crimen contra cinco personas en el municipio guajiro, ocurrido en la noche del 9 de enero - crédito Captura de Pantalla Facebook

Las Fuerzas Militares de Colombia siguen tras las pistas de los responsables del ataque sicarial registrado en Maicao, en el departamento de La Guajira, que dejó cinco personas muertas y otras dos heridas, en un hecho ocurrido el 9 de enero de 2026.

Uno de los presuntos involucrados en este ataque contra un grupo de jóvenes que departían en una vivienda del barrio Altos Parrantal del municipio guajiro sería Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias Naín o el Bendito Menor, señalado como uno de los líderes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y vocero de paz en las negociaciones con el Gobierno colombiano.

Frente a ello, las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 500 millones de pesos para quien brinde información sobre la ubicación del líder de la organización armada, también conocida como Los Pachenca.

Este sujeto sería el responsable de la masacre contra cinco jóvenes en Maicao - crédito Fuerzas Militares de Colombia

Así mismo, las Fuerzas Militares expusieron una recompensa de 100 millones de pesos por los presuntos sujetos armados que habrían disparado contra los jóvenes en Maicao.

“Frente a la masacre ocurrida en Maicao, La Guajira, el pasado 9 de enero, donde perdieron la vida 5 personas, las Fuerzas Militares condenan este acto de violencia y reafirman su compromiso de trabajar en la búsqueda de justicia”, mencionó la institución castrense en un comunicado.

Del mismo modo, las autoridades reiteraron su compromiso para avanzar en la investigación del crimen y determinar a los responsables del hecho.

“Se están adelantando labores de investigación para esclarecer plenamente los hechos y dar con la captura de los responsables (...) acciones inmediatas como refuerzo de investigadores especializados de la Dijín y mayor despliegue del Ejército en vías y bloqueo de trochas criminales”, enfatizaron.

Las autoridades anunciaron el seguimiento a los posibles responsables de la masacre contra cinco jóvenes en Maicao - crédito FuerzasMilCol/X

Entre las víctimas mortales identificadas se encuentran Eider Cantillo (33 años), Janer Bustamante (23), Alex Mendoza (25), Jean Carlos Meza Estrada (27) y Víctor Manuel Jurado Maza (32).

Cuatro de ellos fallecieron en el sitio del ataque, y el quinto murió minutos más tarde en un centro asistencial tras recibir atención médica en estado crítico, según información recopilada por el medio local La Guajira Hoy. Los dos heridos, Francisco José Vidal De la Hoz y Duan Manuel Guerra Ponc, permanecen bajo cuidado médico.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo exigió una investigación eficaz a organismos judiciales y ministerios, reiterando la existencia de una Alerta Temprana de 2019 que señala a la zona como escenario de riesgo extremo por la presencia de organizaciones armadas como las Acsn, el ELN y el Clan del Golfo.

La masacre de cinco personas en Maicao estaría relacionada con una estrategia militar de las Acsn en la región - crédito X

Supuesto video intimidatorio de alias Naín en Maicao

Horas antes de la masacre, Pérez Toncel habría difundido videos en redes sociales donde se mostraba a un grupo de hombres fuertemente armados y vestidos con prendas de uso privativo de la fuerza pública, portando brazaletes de las Acsn.

En la grabación, lanzó un mensaje que justificaba su presencia: “Brindando la seguridad al pueblo”, mientras patrullaban las calles de Maicao y dejaban claras advertencias de “limpieza social”.

Las advertencias aparecieron acompañadas de amenazas directas a quienes el grupo tilda de “delincuentes”, así como promesas de resguardar a “los comerciantes y la gente de bien”.

Alias ‘el Bendito Menor’, identificado como Nain Pérez Toncel, difundió un video donde aparece comandando hombres armados con brazaletes de las Acsn - crédito Facebook

Pérez Toncel reforzó el discurso en mensajes posteriores, como uno de sus estados en plataformas digitales donde advirtió: “no estamos jugando”.

En otro video, un encapuchado —presuntamente él mismo— afirmaba desde un automóvil: “Patrullamos todos los rincones de La Guajira”, prometiendo represalias inmediatas contra quienes considera responsables de alterar la paz local.

En la publicación, escribió frases como “les llegó la hora”, “tienen sus horas contadas” y, tajante, agregó: “fuete para todos los malcriados”.

Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, bajo el mando de Naín, consolidan su control territorial en Magdalena y La Guajira, según informes judiciales - crédito Defensoría del Pueblo

Acsn negaron estar involucrados en la masacre de Maicao

Pese a las indagaciones de las autoridades, se conoció otro video en la que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada negaron su participación en la masacre contra cinco personas en el municipio guajiro.

En el filme publicado en las redes sociales, uno de los voceros de la estructura armada solicitó a las autoridades avanzar en la investigación para esclarecer los hechos y determinar a los verdaderos responsables.

“Eso no fue de parte de nuestra organización y mucho menos bajo las órdenes mías“, explicó.

El portavoz de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada manifestó que otras organizaciones estarían empleando su nombre para cometer delitos y se desmarcó del reciente ataque que dejó cinco fallecidos en La Guajira - crédito X

Igualmente, denunció que otras organizaciones estarían utilizando el nombre de las Acsn para cometer delitos asociados en la región, como secuestros y extorsiones.

“Hay muchas organizaciones cobrando extorsiones, secuestrando a nombre de nuestra organización y a nombre mío. Quiero dejar en claro que nosotros no vamos con ese actuar y tampoco actuamos de esa manera”, manifestó.

La intervención del dirigente incluyó un reclamo sobre la circulación de un video en redes sociales en el que supuestos integrantes del grupo asumían el control del orden público en Maicao.