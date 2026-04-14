Colombia

Una menor de 16 años murió en el último operativo contra ‘Iván Mordisco’: “Los exponen a la violencia”

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, aseguró que la adolescente hacía parte del anillo de seguridad del cabecilla

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Reclutamiento de menores - Colombia
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que se ha ido reduciendo el reclutamiento de menores en Colombia - crédito Icbf

En el debate de control político que se llevó a cabo el 14 de abril de 2026 en la Comisión Segunda del Senado de la República, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, entregó detalles de la última operación realizada por el Ejército Nacional contra Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, cabecilla del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc.

Según indicó el jefe de la cartera, el operativo ejecutado contra el grupo armado involucró el uso de 27 aeronaves y, en medio del ataque, falleció una menor de edad que había sido reclutada por la estructura armada y que hacía parte del anillo de seguridad del cabecilla.

“Lamentablemente, confirmamos, de acuerdo a los neutralizados ahí, que si bien es cierto cayó el círculo muy cercano de alias Mordisco, también había una menor de 16 años que hacía parte de ese círculo de seguridad de ese criminal”, precisó el ministro de Defensa.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, aseguró que los grupos armados hacen que los menores de edad reclutados pierdan su protección - crédito Luisa González/Reuters
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, aseguró que los grupos armados hacen que los menores de edad reclutados pierdan su protección - crédito Luisa González/Reuters

De acuerdo con Sánchez, el hecho de que una menor de edad hiciera parte de las filas del grupo armado pone en evidencia la “crudeza de la guerra”, la violación de los derechos humanos y los crímenes de guerra por parte de la estructura criminal.

No obstante, informó que al cierre de 2025 se evidenció una reducción de un poco más del 30% en el reclutamiento forzado de menores de edad en Colombia y, en 2026, las cifras muestran una disminución del 57%.

Ojalá no hubiera un solo menor reclutado por estos criminales, que les hacen perder su protección y los exponen a la violencia”, explicó.

Operativo contra ‘Iván Mordisco’ en Vaupés

Alias Iván Mordisco no murió en el último operativo desarrollado por el Ejército en Vaupés - crédito Mario Quintero/Reuters
Alias Iván Mordisco no murió en el último operativo desarrollado por el Ejército en Vaupés - crédito Mario Quintero/Reuters

El ministro no precisó cuándo y dónde se realizó el operativo en el que falleció la menor de edad. Sin embargo, la operación más reciente ejecutada en contra de las disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco se llevó a cabo el 25 de marzo de 2026 en una zona rural del corregimiento de Pacoa, en el departamento del Vaupés, cerca del río Apaporis y en límites con Amazonas y Guaviare.

El 29 de marzo de 2026, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses publicó un comunicado en el que informó sobre la identificación de los cuerpos que fueron enviados a sus instalaciones, correspondientes a las personas que fallecieron en el operativo.

Recibieron un total de seis cuerpos, de los cuales dos no pudieron ser identificados con huellas dactilares. Los cadáveres restantes sí fueron identificados; entre ellos no había menores de edad.

  • Orozco Viscue Ehisen Camilo (19 años)
  • Valencia Claudia Yaneth (26 años)
  • González Córdoba Angelín Andrea (18 años).
  • Rincón Becerra Yeiferson José (24 años).
Comunicado Medicina Legal - crédito Medicina Legal
Comunicado de Medicina Legal sobre la identificación de los cuerpos de las personas que murieron en el operativo del Ejército en Vaupés - crédito Medicina Legal

El Instituto se encuentra atento a recibir a los familiares para el proceso de entrega de los cuerpos y continuar las labores de identificación, con todo el rigor técnico, de los cuerpos femeninos”, indicó.

El reporte de Medicina Legal permitió confirmar que alias Iván Mordisco no murió en el ataque; sin embargo, las autoridades continúan trabajando para neutralizar al cabecilla de la guerrilla, por el que se ofrece una millonaria recompensa.

El objetivo de la campaña es que el Estado neutralice a alias ‘Mordisco’, por quien se ofrece una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos. La mejor opción es su desmovilización, al igual que la de quienes aún permanecen en estas estructuras ilegales”, indicó el jefe de la cartera en una publicación de su cuenta de X.

El ministro de Defensa enfatizó que la recompensa contra "Iván Mordisco" sigue vigente - crédito @PedroSanchezCol/X
El ministro de Defensa enfatizó que la recompensa contra "Iván Mordisco" sigue vigente - crédito @PedroSanchezCol/X

El Gobierno nacional y el Ejército han sido cuestionados por ejecutar todo tipo de operaciones ofensivas en zonas donde hay presencia de menores de edad reclutados por los grupos armados. En diciembre de 2025, la congresista Catherine Juvinao denunció que durante la administración del presidente Gustavo Petro habían muerto 54 menores de edad en bombardeos y enfrentamientos entre la fuerza pública y las estructuras criminales.

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