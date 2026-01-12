Colombia

Johan Mojica, jugador de la selección Colombia, tuvo tenso cruce con hinchas del Mallorca en España: “No me grites que no eres mi papá”

El lateral izquierdo del equipo español, que hace parte del proceso del combinado patrio que participará en la Copa del Mundo del 2026, protagonizó un álgido incidente a las afueras del estadio Son Moix, tras la derrota de su escuadra como visitante ante el Rayo Vallecano en Madrid

Un futbolista fue increpado por un grupo de aficionados descontentos con el rendimiento del equipo. En el video se vio cómo se baja del coche para dialogar, pero la conversación subió de tono rápidamente - crédito Última Hora Mallorca

La derrota de Real Mallorca ante Rayo Vallecano (2-1) como visitante, por la fecha 19 de la Liga Española 2025-2026, sacó a relucir el clima de presión que se vive en algunos clubes de LaLiga en plena lucha por evitar el descenso. Y se convirtió en uno de los hechos más comentados de la jornada en el país ibérico, cuyo protagonista es un colombiano: el lateral izquierdo Johan Mojica, que volvió a ser noticia por una fuerte reacción que quedó registrada en video.

Mojica, que hace parte del proceso de la selección Colombia rumbo a la Copa del Mundo 2026, dirigida por el entrenador argentino Néstor Lorenzo, estelarizó el domingo 11 de enero una tensa discusión con un aficionado en la salida del estadio Son Moix de la isla, en un episodio que rápidamente se viralizó y quedó registrado en diversos videos difundidos por redes sociales y el portal Última Hora Mallorca, que contó detalles de cómo se dio este instante.

El futbolista colombiano Johan Mojica
El futbolista colombiano Johan Mojica protagonizó nuevo incidente tras una derrota de su club, Mallorca, cuando tuvo un fuerte cruce con un aficionado - crédito @11johanmojica/X - @testimmallorca/X

El equipo balear perdió en su visita a Vallecas, en resultado que lo dejó con 18 puntos y apenas un punto por encima de la zona de descenso. Según informó el citado medio, que recopiló las imágenes del fuerte cruce, varios seguidores esperaron al plantel en las inmediaciones de Son Moix para expresar su malestar por la situación deportiva del club. Fue en ese momento en el que se produjo el cruce verbal entre Mojica y un aficionado, que se arrimó a increpar al plantel.

En las imágenes registradas por los presentes, se observa cómo el fanático increpó a Mojica por el rendimiento del equipo y le reclamó en tono elevado, mientras que la respuesta del futbolista fue inmediata. “No me grites, no eres mi papá”, le espetó el nacido en Cali, visiblemente molesto. “Yo nunca he irrespetado a nadie en mi carrera, yo entiendo que ustedes estén enfadados, pero esto es como en la vida, hay momentos buenos y malos”, agregó el futbolista cafetero.

El lateral Johan Mojica lucha
El lateral Johan Mojica lucha por ganarse un lugar en el equipo definitivo que llevará el seleccionador nacional Néstor Lorenzo - crédito Luisa González/REUTERS

Así fue el fuerte choque entre Johan Mojica y un fanático del Mallorca

El lateral, habitual en las convocatorias de la ‘Tricolor’ y uno de los jugadores de mayor experiencia internacional del Mallorca, defendió su profesionalismo y cuestionó la forma en que fue abordado. “Yo nunca me he reído, yo no te he gritado y puedo ser agresivo también. Yo soy un señor, nunca te he gritado, yo no soy un niño. Yo no voy a permitir que venga acá y me grite así porque usted no es mi papá. No me levantes la voz vos a mí”, sostuvo Mojica en este choque.

La situación, por fortuna, no pasó a mayores y, de acuerdo con Última Hora Mallorca, el futbolista terminó alejándose tras atender a otros seguidores, algunos de ellos en tono conciliador y otros visiblemente molestos. La escena reflejó la tensión interna que atraviesa el club y la relación cada vez más tirante entre jugadores y parte de la afición, que quedó a un punto de puestos de descenso en la liga ibérica, en la que el líder sólido es el F.C. Barcelona, con 49 unidades.

Johan Mojíca había sido noticia
Johan Mojíca había sido noticia en días pasados por aparecer con la sudadera de indumentaria del Mallorca, que es la misma con la que detuvieron a Nicolás Maduro en Venezuela - crédito RCD Mallorca

Durante el encuentro frente al Rayo, el equipo dirigido por Jagoba Arrasate mostró una reacción parcial en el primer tiempo, pero sucumbió ante los goles de Jorge de Frutos e Isi Palazón, que se reportó desde el punto penal. Pese al tanto de Vedat Muriqi, que había igualado transitoriamente el marcador, el conjunto isleño no pudo sumar a domicilio y se complicó en sus aspiraciones de mantenerse en primera, por lo que los hinchas pidieron mayor compromiso con el club.

Temas Relacionados

Johan MojicaFútbol españolMundial 2026 ColombiaFútbol colombianoMallorcaSelección ColombiaCopa del Mundo 2026Colombia-Deportes

