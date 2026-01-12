Colombia

Congresista antitaurino se enfureció con Carlos Vives tras usar una muleta para las corridas en Manizales: “Que decepción”

Juan Carlos Losada, representante a la Cámara del Partido Liberal, cuestionó que el artista samario haya promovido este tipo de actos que, según él, contemplan el maltrato hacia los animales

El representante critico al cantante
El representante critico al cantante samario por utilizar una muleta de torero - crédito Prensa Cámara de Representantes/Captura de Pantalla Instagram

Tras su presentación en el concierto de la Feria de Manizales, el cantante colombiano Carlos Vives vuelve a estar en el centro de polémicas.

Luego de que rindiera tributo a Yeison Jiménez, el artista local que falleció en un accidente aéreo en Paipa (Boyacá), el samario fue visto con la torera española Olga Casado, una de las invitadas a las corridas de toros de la feria caldense, en la que le enseñó algunos movimientos con una muleta utilizada para esta actividad.

En un video publicado en Instagram, la matadora madrileña se mostró sorprendida por interactuar con uno de los cantantes más reconocidos en Latinoamérica y demostrar sus dotes en esta práctica.

Carlos Vives practicando con una muleta de torero de la española Olga Casado - crédito Olga Casaddo/Instagram

Qué sorpresa tan especial que un Maestro y Figura Mundial de la Música, con el que he crecido escuchando sus canciones y admiro, le haya podido enseñar hoy mi pasión por el Toreo en Colombia. Ojalá podamos compartir más momentos entre arte, música y toros por el mundo”, indicó Casado en sus redes sociales.

El filme generó todo tipo de reacciones en las plataformas digitales. Mientras que algunos manifestaron su alegría frente al encuentro entre las dos figuras públicas, otros sectores expresaron su descontento ante la promoción de estas actividades que, según ellos, implica el maltrato animal.

La matadora española agradeció a
La matadora española agradeció a Carlos Vives por compartir su afición a los toros - crédito @olgacasaddo/Instagram

Entre ellos, se destaca el representante a la Cámara del Partido Liberal, Juan Carlos Losada, también reconocido como defensor de los animales, en la que manifestó su frustración ante lo que considera como una promoción de esta actividad de tortura por parte del cantante colombiano.

En su cuenta de X, el parlamentario del Partido Liberal calificó de ‘vergüenza’ que exalte las actividades taurinas, aun cuando el país ha promovido la Ley No Más Ole (Ley 2385 de 2024), una normativa que contempla la prohibición de las corridas de toros y otras actividades similares, pese a que la ley contempla tres años de transición donde se pueden realizar estos eventos en lugares de tradición.

Carlos, el mundo te admira por tu música que es verdadero arte! El toreo, por el contrario, no es más que tortura. Hacer apología a la brutalidad y a la violencia es una vergüenza. Qué decepción #NoMásOlé”, escribió Losada en una publicación de X.

El congresista liberal calificó de
El congresista liberal calificó de vergüenza que el artista nacional esté practicando este tipo de actividad - crédito @JuanKarloslos/X

A su vez, la senadora Esmeralda Hernández (Pacto Histórico), autora de la iniciativa mencionada, replicó lo expresado por la Plataforma Alto, una organización defensora de los animales, que también mostraron su inconformidad con Carlos Vives y lo invitaron a conocer los lineamientos que establece la ley antitaurina.

“Nuestro repudio total a la promoción de las aberrantes corridas de toros por parte del cantante Carlos Vives. Las figuras públicas tienen una responsabilidad social ineludible: no normalizar ni legitimar la crueldad y violencia hacia los animales, sino contribuir a una cultura de respeto, empatía y protección de todas las formas de vida. No todo vale”, mencionaron.

Por el momento, Carlos Vives no se ha pronunciado frente a las críticas del sector animalista.

La organización defensora de los
La organización defensora de los animales repudió la actitud del cantante colombiano frente a su postura por las corridas de toros - crédito @PlataformaALTO/X

Otras críticas contra las corridas de toros en Manizales

Aunque las jornadas taurinas en Manizales cumplieron con las disposiciones expuestas por el Gobierno nacional, según el decreto que regularía este tipo de actividades en el país, durante los tres años de transición hasta que la ley haya quedado en vigor, varios sectores se mostraron en desacuerdo ante la continuidad de estas prácticas en la capital del departamento de Caldas.

Camilo Romero, exgobernador de Nariño y hoy precandidato presidencial, lanzó sus críticas contra el alcalde de Manizales, Jorge Rojas, al permitir que durante la feria local se permitieran la realización de los eventos taurinos en la Plaza La Monumental.

Incluso, el exmandatario nariñense cuestionó que el alcalde manizalita haya, según él, ignorado las disposiciones de la Ley No Más Olé debido a su afinidad con la tauromaquia.

Camilo Romero cuestionó al alcalde de Manizales por las corridas de toros - crédito @camiloromero/Instagram

Al mal ejemplo de Eder, el alcalde de Cali, ahora se suma el alcalde de aquí, de Manizales, Jorge Rojas, declarado amante de la tauromaquia, es decir, de la tortura y del maltrato animal. Y va a ser ahora, en este 2026, lo mismo que hizo en el 2025 en las ferias de Manizales, patrocinar este espectáculo de tortura, de muerte y de maltrato animal”, mencionó.

A su vez, Romero denunció que el alcalde Rojas estaría detrás de las múltiples demandas que ha tenido la normativa sancionada por el Gobierno de Gustavo Petro.

Fue tan prepotente que incluso delante de toreros españoles llegó a decir que no se iba a dejar opacar de unos pocos (...) señor alcalde, no somos pocos en Colombia ni en Manizales. Aquí hay unas mayorías que se han pronunciado en contra del maltrato animal. En ese sentido, usted ha sido un gran derrotado”, expresó.

