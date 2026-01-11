Video: Asistentes al concierto de Yeison Jiménez se enteraron de la muerte del cantante

El alcalde del municipio acompañado de los músicos del artista hizo el anuncio a los asistentes que esperaban ver al caldense en vivo - crédito Canal 1

La muerte de Yeison Jiménez en un accidente aéreo ocurrido en zona rural de Paipa, Boyacá dejó consternado al país. La aeronave que iba rumbo a Medellín se accidentó en la vereda Romita, ubicada sobre la vía que comunica a Paipa y Duitama, durante la tarde del sábado 10 de enero.

El cantante se dirigía a la capital antioqueña para luego emprender rumbo al municipio de Marinilla, donde tenía programado un concierto que formaba parte de las Fiestas Populares de la Vaca en la Torre, tradicionales del municipio, en la noche del sábado.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A horas del show central que tenía agendado el cantante para la noche del sábado, fue confirmada la noticia de su muerte por el alcalde Julio César Serna, que asumió la responsabilidad ante los espectadores que aguardaban por la presentación.

El último concierto de Yeison Jiménez tuvo lugar en Málaga, municipio del departamento de Santander, en la noche del 9 de enero - crédito @YeisonJiménez/Instagram

“Buenas tardes. Quiero darles la triste noticia que la avioneta en que venía Yeison Jiménez se acaba de estrellar en Boyacá y nos están diciendo que todos los ocupantes fallecieron. Estamos recibiendo esta información. Su banda, toda se encontraba en este momento aquí, se están retirando y la información que estamos recibiendo a nivel nacional, nos están confirmando el fallecimiento del cantante”, expresó profundamente afectado.

“Quiero, pues, lamentar y expresar las condolencias, por supuesto, a su familia, a sus seguidores. Como ustedes saben, teníamos programada una presentación con él, su equipo estaba aquí atrás”, manifestó.

Cabe recordar que en la noche del 9 de enero, Jiménez se presentó en el municipio de Málaga, Santander, siendo este su último concierto antes de su deceso.

Por otra parte, y mediante un comunicado, la Alcaldía de Marinilla manifestó que este suceso “enluta al país y al mundo de la música popular”. La entidad trasladó su “más sincera solidaridad y condolencias a su familia, amigos, equipo de trabajo y a todos sus seguidores, así como a los seres queridos de quienes también iban a bordo de la aeronave”.

La Alcaldía de Marinilla anunció un minuto de silencio en tributo al cantante, que iba a presentarse en el municipio el día que se produjo su fallecimiento - crédito Alcaldía de Marinilla

“En señal de respeto y homenaje, durante la jornada festiva se realizó un minuto de silencio, y a la hora en que estaba programado su show se llevará a cabo un homenaje simbólico en su memoria”, indicó la administración municipal en el comunicado.

La Alcaldía de Marinilla señaló que “este es un hecho que genera profunda tristeza y consternación. Marinilla se une al duelo nacional y eleva una oración por el descanso eterno del artista y de las demás víctimas”.

Estos eran los tripulantes de la avioneta en la que iba Yeison Jiménez en Boyacá

En la tarde del 10 de enero, fuentes de Infobae Colombia confirmaron que a bordo de una avioneta que sufrió un accidente en jurisdicción del municipio de Paipa, en Boyacá, se movilizaba el artista de música popular junto a otras cuatro personas y el piloto.

Este es el reporte de salida de la avioneta con los tripulantes:

Piloto: capitán Hernando Torres.

Tripulantes: Yeison Jimenez, Juan Manuel Rodriguez, Oscar Marin, Jefferson Osorio, Weisman Mora.

Todos los demás pasajeros de la aeronave que intentó despegar sin éxito del Aeródromo Juan José Rondón, eran personas cercanas al cantante, al punto que en más de una ocasión compartió fotografías junto a los mencionados.

“¡Compañeros de batalla! ¡Que sería de ustedes sin mí! Quién le podrían el sabor a los viajes“, fue una de las publicaciones que hizo Jiménez con fotografías en las que estaba acompañado de Óscar Marín y Jefferson Osorio, que estaban a su lado durante el accidente.

Los demás tripulantes de la avioneta eran amigos de Yeison Jiménez - crédito @YeisonJiménez/Facebook

Minutos después de que se registró la emergencia, Bomberos de Boyacá confirmaron la atención de su parte tras el llamado por la caída de una aeronave Piper Navajo PA31 de matrícula N325FA con seis ocupantes, más especificamente en la vereda Romita

“Se atiende con cinco unidades y dos móviles, lamentablemente todos los ocupantes fallecen en el sitio, se realiza control y extinción de las llamas, se encuentra a espera de actos urgente”, informó el Cuerpo de Bomberos de Boyacá.