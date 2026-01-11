Colombia

Reviven video de Yeison Jiménez contándole a La Liendra que su hija presintió su muerte: “Sentí que te ibas a ir”

Sus fanáticos quedaron sorprendidos por las coincidencias de su trágico final y las anteriores “premoniciones”

Sus declaraciones volvieron a tomar fuerza tras confirmarse su muerte durante un accidente aéreo el 10 de enero de 2026 - crédito TikTok

Los seguidores de Yeison Jiménez no salen del asombro tras su repentina muerte en un accidente aéreo el 10 de enero de 2026, por lo que están reviviendo anteriores entrevistas en las que se refería a su vida familiar y las premoniciones que marcaron sus últimos años de vida.

Cabe mencionar que el reconocido artista viajaba en su avioneta junto a otras 5 personas cuando la aeronave sufrió una falla tras despegar y terminó incendiada al impactar contra el suelo, le contó a sus seguidores y allegados en varias oportunidades que experimentó diversas señales previas al siniestro y es que no solo confesó a su entorno haber soñado frecuentemente con desastres aéreos, sino que compartió el testimonio estremecedor de su hija menor, Thaliana.

De su matrimonio con Sonia Restrepo, Yeison tuvo dos hijos: Thaliana, de 7 años; y Santiago que nació en 2024. El artista también acogió como hija propia a Camila, de 15 años, que no es su hija biológica, pero que creció con él considerándolo un padre.

Si bien el cantante optó por mantener la privacidad de su familia, mencionaba a sus hijas, su pequeño y a su esposa durante entrevistas, reconociendo lo importantes que eran para él.

Las declaraciones del artista se
Las declaraciones del artista se convirtieron en tendencia tras su lamentable fallecimiento - crédito Yeison Jiménez / TikTok

Aunque en redes sociales se viralizó cuando, meses antes del accidente, Yeison confesó que había soñado en tres ocasiones con un accidente aéreo de graves consecuencias. Anteriormente ya había hablado de una “premonición” sobre su final, durante un pódcast difundido el 5 de septiembre de 2024 y que fue grabado con La Liendra.

Hija menor de Yeison Jiménez sintió su muerte

Allí relató cómo una llamada telefónica con Thaliana, su hija, que en ese momento tenía 5 años, fue para él como una inesperada advertencia.

A través de ese pódcast, Yeison detalló que un día, mientras recorría una finca ganadera, su esposa lo contactó preocupada por el llanto insistente de Thaliana. Según narró, la menor pasó al teléfono y le dijo: “Papá, es que yo no me puedo quedar sin ti”, a lo que él intentó tranquilizarla asegurando que pronto regresaría a su casa. Pero la menor continuó: “No, papá, es que tú no entiendes, es que esto es muy difícil, es que me haces mucha falta (...) Papá, yo no sé qué haría si tú no estás, porque tú a mí me tratas como si yo fuera tu reina”.

En ese relato, el artista confesó que se preocupó bastante por las palabras de su pequeña: “Digo ‘¿será que se está despidiendo de mí? ¿Será que me va a pasar algo?’”, reflexionando sobre lo que le dijo su hija en la llamada, pues consideraba que era extraño que la niña se refiriera de esa manera.

Al regresar a casa, lo primero que hizo Yeison Jiménez fue acercarse a la niña que le explicó: “Papá, es que me estabas haciendo mucha falta ayer y sentí que te ibas a ir" y continuó con su relato: “Marica, me descontroló toda la noche, me descontroló la vida, huevón. Yo decía: ‘Me voy a morir’”.

Yeison admitió que esa noche no pudo encontrar calma, dominado por la inquietud ante la posible premonición. En la misma conversación con La Liendra, recordó que nunca antes había vivido algo semejante y cuestionó si las palabras de su hija no serían una extraña despedida.

Yeison Jiménez, su esposa y
Yeison Jiménez, su esposa y sus dos hijas celebraron la llegada de su hijo varón en 2024 - crédito @yeison_jimenez/Instagram

Cómo murió Yeison Jiménez

El cantante arribó junto a su equipo al Aeropuerto de Paipa, desde donde emprendieron viaje rumbo a Medellín. El plan consistía en continuar por carretera hacia Marinilla, Antioquia, lugar en el que debía participar en un concierto.

Al parecer, la avioneta en la que se desplazaban presento fallas y terminó por estrellarse, por lo que se estalló y terminó incendiándose con todos sus ocupantes adentro.

La avioneta quedó destruida después
La avioneta quedó destruida después del impacto - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Tras conocerse estas premoniciones, los seguidores del artista reflexionaron en las redes sociales: “Él hablaba mucho de la muerte”, “Ya venía llamando a la muerte, siempre pensaba que se iba a morir”, y “Dios mío, tuvo muchas señales”. Algunos comentarios insistieron en el poder de las palabras y en cómo, tanto sueños como conversaciones familiares, parecían anunciar el fatal desenlace.

