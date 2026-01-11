“Ojalá nuestro tiempo hubiese sido más largo”, así se despidió el ‘influencer’ Camilo Cifuentes de Yeison Jiménez

Con un sentido video en redes, Camilo Cifuentes despidió al cantante de música popular - crédito Camilo Cifuentes / Instagram

El fallecimiento de Yeison Jiménez en un accidente aéreo ocurrido el 10 de enero de 2026 en una zona rural de Boyacá ha conmocionado al país.

El cantante, con 34 años y originario de Manzanares (Caldas), era considerado una de las voces más influyentes dentro de la música popular colombiana y un referente en la expansión del género más allá de los límites tradicionales.

La noticia de su muerte generó una ola de mensajes de dolor y homenajes en redes sociales. Uno de los tributos más sentidos llegó de parte del influenciador Camilo Cifuentes, que había compartido escenarios y proyectos junto al artista en los días previos.

Cifuentes, conocido por su trabajo visibilizando historias de superación, dedicó en su cuenta de Instagram unas palabras de despedida: “@yeison_jimenez Gracias por permitirme conocer un poquito de esa persona tan hermosa, ojalá nuestro tiempo hubiese sido más largo”.

Jiménez y Cifuentes ayudaron a una joven cantante a cumplir su sueño - crédito Camilo Cifuentes / Instagram

La relación entre ambos había cobrado fuerza recientemente, especialmente tras la colaboración en actividades sociales y culturales en Manizales.

El 4 de enero, durante la Feria de la ciudad, Jiménez invitó a Cifuentes a su concierto en la Carpa Olé, en un evento que marcó el cierre de la tradicional cabalgata de la edición 69. En uno de los videos difundidos, se observa a ambos compartiendo un almuerzo, momento en el que Yeison Jiménez expresa: “Vamos a preparar sorpresas para ustedes”, y destaca la labor social del influenciador.

Ese mismo día, ambos protagonizaron uno de los gestos más recordados por los seguidores del cantante: juntos sorprendieron a una joven artista que cantaba en las calles de Manizales.

En las imágenes, Cifuentes pregunta: “¿Me va a acompañar a entregar una sorpresa?”, reconociendo que el artista tenía un compromiso esa noche. Jiménez respondió con humor y complicidad: “Tranquilo, yo afán no tengo”, frase que hizo reír a quienes los acompañaban.

Yeison Jiménez y Camilo Cifuentes entregaron una moto a una seguidora que cantaba en las calles de Manizales - crédito Camilo Cifuentes / Instagram

Para no ser reconocido de inmediato, Yeison Jiménez acudió con capucha, tapabocas y gafas al encuentro. Al escuchar la interpretación de la joven, le pidió el micrófono y cantó junto a ella una de sus canciones, provocando la emoción y el reconocimiento inmediato de la artista. “Hola, bonita. ¿Cómo estás, mi amor? Mucho gusto. Vine a conocerte personalmente. Qué chimba que te guste tanto mi música”, le dijo, y procedió a abrazarla con afecto.

La sorpresa no terminó ahí. Yeison Jiménez invitó a la joven a presentarse con él en su concierto esa misma noche, una oportunidad que selló el momento como uno de los más significativos para la artista. Junto a Camilo Cifuentes, además, le hicieron entrega de una motocicleta para apoyarla en su crecimiento personal y profesional.

La muerte de Yeison Jiménez ha dejado un vacío en el ámbito cultural colombiano y entre sus seguidores. El video compartido por Cifuentes en Instagram, en el que ambos aparecen en un ambiente cercano y familiar, recibió cientos de comentarios y reacciones.

“Ese hombre tenía un corazón lindo, así como el tuyo. Fuerzas para ti en este momento”, escribió una persona en muestra de apoyo directo a Cami. Otras voces compartieron el impacto emocional. “Ay Cami, qué dolor tan inmenso, se nos fue el Jefe”, reconoció un seguidor ante la pérdida.

El artista se hizo cercano al influenciador gracias a las colaboraciones - crédito @yeison_jimenez/Instagram

El desconcierto marcó buena parte de las reacciones: “Dios mío no lo puedo creer, la vida cambia en un segundo”. El sentido de injusticia por una partida prematura también quedó presente en los mensajes. “Todavía no había afán, papito. No lo asimilo”, comentó una usuaria.

La tristeza colectiva se manifestó de forma explícita en los testimonios personales. “Hoy estoy llorando como siempre con los videos de Cami, pero hoy no es de felicidad”, concluyó una seguidora.

Los gestos de solidaridad y cariño tras su partida evidencian el impacto que tuvo su carrera no solo en la música, sino también en la vida de quienes lo conocieron y compartieron con él.