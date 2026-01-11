Fiscalía abrió investigación por el accidente de avioneta que dejó seis muertos, incluido al cantante Yeison Jiménez

Los cuerpos serán trasladados a Medicina Legal en Bogotá para identificación oficial - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS y X

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Boyacá y un equipo especializado del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), anunció en la noche del sábado 10 de enero, que abrió una indagación sobre el accidente de la aeronave particular, que se presentó entre Paipa y Duitama (Boyacá).

Entre los fallecidos se encuentra el cantante de música popular Yeison Jiménez, de 34 años, y varios de sus músicos.

“Luego de las primeras actividades realizadas por los organismos de rescate, las autoridades aeronáuticas y unidades de la Policía Nacional para atender la emergencia, los cuerpos de los seis ocupantes y víctimas de este evento serán trasladados a la sede de Medicina Legal en Bogotá para que, conforme a los protocolos técnicos y legales vigentes, se establezca su plena identidad”, indicó la Fiscalía.

El accidente se produjo en la vereda Romita, sobre la vía entre Paipa y Duitama, y generó un incendio tras el impacto de la aeronave. Información preliminar indica que la avioneta perdió el control segundos después de despegar del aeropuerto de Paipa, lo que provocó alarma entre los habitantes de la zona y motivó la intervención de bomberos, ambulancias y personal de rescate.

La indagación sobre el accidente deberá continuar mientras se recopilan informes técnicos de la Aeronáutica Civil, análisis del CTI y testimonios de testigos. Los cuerpos de los ocupantes serán sometidos a procedimientos forenses, lo que permitirá establecer con precisión la identidad de cada víctima y documentar las circunstancias del accidente.

Dado que la pesquisa está en sus primeras etapas y que la prioridad es recopilar toda la evidencia física y documental para esclarecer la secuencia de hechos que condujo al accidente; hasta el momento, no se han emitido pronunciamientos sobre posibles responsabilidades o causas definitivas.

Coordinación de emergencias y primeros informes

El Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate (SAR) de la Aeronáutica Civil, con sede en Bogotá, confirmó la activación de la señal de localización de emergencia (ELT) en el área del siniestro. La entidad informó que mantiene comunicación directa con la Policía Nacional y coordina la intervención de los servicios locales y del equipo SEI de Paipa para la atención de lo sucedido.

La aeronave transportaba seis ocupantes: piloto, copiloto y cuatro pasajeros, según el plan de vuelo con destino a Medellín. La Aeronáutica Civil afirmó que se activó el protocolo de investigación y que se ofrecerán actualizaciones conforme se dispongan de datos confirmados.

Testigos presenciales compartieron imágenes y videos en redes sociales, donde se observa que la avioneta se salió de la vía y perdió estabilidad antes de estrellarse. Tras impactar en tierra, el avión se prendió fuego, lo que generó alarma entre los habitantes del sector, que inmediatamente solicitaron la presencia de ambulancias y del Cuerpo de Bomberos para atender la emergencia. Algunos usuarios registraron los momentos previos al accidente, lo que ha servido como referencia inicial para las autoridades en sus labores de investigación.

Según pudo establecer El Tiempo, la avioneta pertenece a la empresa YJ Company SAS, cuyo único accionista era Yeison Jiménez. La compañía fue registrada en Bogotá en octubre de 2019. La aeronave, con matrícula N325FA, estaba destinada a vuelos privados y cubría la ruta Paipa-Medellín al momento del accidente.

El cantante de música popular se destacó como una de las figuras principales de la más reciente edición de la Feria de Manizales y tenía programada una nueva presentación en el estadio El Campín de Bogotá para el 28 de marzo de 2026. Este concierto estaba pensado como continuación del espectáculo que ofreció el 26 de julio de 2025, fecha que representó el punto máximo de popularidad para el artista oriundo de Manzanares, Caldas.