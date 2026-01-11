Equipo de Yeison Jiménez despide al artista: “se va físicamente, pero su legado se queda en la música y en el corazón de su gente”

El equipo de Yeison Jiménez lamenta la pérdida del cantante y de los integrantes de su grupo, y solicita respeto por el duelo de sus familias. - crédito @yeison_jimenez/Instagram

La organización y el equipo de trabajo de Yeison Jiménez emitieron un comunicado oficial tras el fallecimiento del cantante, en el que destacan la trayectoria, el compromiso y el impacto del artista en la música popular colombiana. El texto subraya que, aunque Jiménez se va físicamente, su legado permanecerá en sus canciones y en el corazón de quienes lo siguieron.

En el documento, la organización expresó que “Hoy no solo despedimos a un artista; despedimos a un hijo, un hermano, un amigo, un ser humano lleno de sueños y valentía”. Se enfatiza que Yeison Jiménez convirtió su historia en ejemplo y esperanza para miles de personas, gracias a su perseverancia, disciplina y amor por su público.

El equipo también recordó a los integrantes que viajaban con el artista y que fallecieron en el accidente son: Jefferson Osorio, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Weisman Mora y el Capitán Fernando Torres. La organización extendió su solidaridad absoluta y sus oraciones a las familias afectadas, reconociendo la importancia de respetar el duelo y la intimidad en estos momentos.

En relación con la respuesta de los seguidores y los medios, el comunicado agradece cada mensaje de apoyo, oración y muestras de cariño que han llegado a través de redes sociales. “Les pedimos comprensión y respeto por el duelo de las familias, y por la intimidad que hoy necesitamos para despedirlo con la dignidad y el cariño que merece”, señala el texto.

Comunicado - crédito @yeison_jimenez/Instagram

Además, se resalta que el legado de Yeison Jiménez permanece en sus canciones, sus palabras y su forma de no rendirse, así como en la huella que dejó en la música regional colombiana. La organización afirmó que en las próximas horas informarán los detalles de los actos de despedida y homenajes, permitiendo que quienes deseen honrar su memoria puedan hacerlo de manera organizada.

Contexto del accidente

El accidente ocurrió el 10 de enero, cuando Yeison Jiménez viajaba en una avioneta Piper Navajo de matrícula N325FA desde Paipa, Boyacá, con destino a Medellín, acompañado de su mánager y otros miembros de su equipo. La aeronave no logró despegar y se incendió, lo que resultó en el fallecimiento de todos los ocupantes.

Las autoridades identificaron a los fallecidos y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía avanza en la recolección de pruebas. La Defensa Civil confirmó que los cuerpos fueron hallados incinerados, y el Instituto Colombiano de Medicina Legal realiza los procedimientos de identificación plena.

Tras el accidente aéreo que le costó la vida, la organización agradece a seguidores y colegas por sus mensajes de apoyo. - crédito Natalia Perilla

Trayectoria de Yeison Jiménez

Yeison Jiménez comenzó su carrera musical desde temprana edad y trabajó desde los catorce años en la central mayorista de abastos de Bogotá, Corabastos, donde pudo financiar sus primeros cinco temas. En 2013 lanzó su álbum debut “Con el corazón”, y su crecimiento profesional lo convirtió en una figura relevante de la música popular colombiana.

Antes de su fallecimiento, Jiménez contaba con más de 3,1 millones de oyentes en plataformas como Spotify y se encontraba preparando una agenda de conciertos que incluía presentaciones importantes en 2026. En julio de 2025, llenó por primera vez el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, consolidando su posición como uno de los artistas más reconocidos del género.

Corabastos también emitió un comunicado recordando al cantante: “Con inmenso dolor despedimos a un hijo de Corabastos… su legado vivirá como ejemplo de que desde aquí también nacen historias que trascienden fronteras”.

Yeison Jiménez en Corabastos - crédito @CorabastosSA/x

Reacciones de la industria y los seguidores

Las redes sociales del artista y de colegas del género se llenaron de mensajes de condolencia. Jessi Uribe, por ejemplo, señaló: “Te vas como un gigante de la música. Viva tu música y, junto a ella, tus recuerdos”, mientras otros artistas destacaron su influencia en la música regional y su ejemplo de disciplina y perseverancia.

La organización pidió mantener la dignidad y el respeto en las expresiones públicas, especialmente durante el proceso de duelo de las familias y del equipo de trabajo.