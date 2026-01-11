“Comenzó con un sonido extraño”: así relató el dueño de la finca cómo ocurrió el accidente aéreo de Yeison Jiménez

El accidente aéreo en Boyacá causó la muerte del cantante Yeison Jiménez y de cinco tripulantes de su equipo artístico - crédito Montaje Infobae (SuministradaainfobaeColombia/YeisonJimenez/Instagram)

El accidente que causó la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez y de cinco tripulantes a bordo de una avioneta en Boyacá quedó registrado por quienes presenciaron el momento y por las autoridades que llegaron al lugar.

Entre los testimonios, el relato de Maximiliano Panqueva, administrador de la finca donde ocurrió el impacto, reveló detalles clave sobre los últimos minutos de la aeronave y el impacto emocional en la comunidad. Según recogió Noticias Caracol, Panqueva describió: “Comenzó con un sonido extraño y terminó con una tragedia”.

“Cayó en picada”

El sábado 10 de enero, el ambiente en la vereda Romita, entre los municipios de Paipa y Duitama, se vio alterado por el estruendo de una avioneta. Maximiliano Panqueva relató al medio citado que la aeronave descendió a baja altura, realizó un giro brusco y, tras varios golpes, cayó en picada.

Testigos y autoridades confirmaron que la aeronave cayó cerca del aeropuerto de Paipa minutos después del despegue programado hacia Medellín - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Su testimonio contribuye a la reconstrucción de los hechos: “Nosotros lo único que pudimos observar es que la avioneta venía a una baja altura. Ella hizo un giro hacia la derecha, llamémoslo así, totalmente en ‘U’. Cuando hace el giro, se siente un golpe duro, un primer estruendo y ya en adelante vienen más golpes. Ella viene como hacia el piso y nuevamente hay una aceleración que vuelve y levanta vuelo y de ahí sí ya viene en picada”, relató.

El administrador grabó un video al llegar al sitio del accidente, mostrando a la avioneta en llamas. Esas imágenes circularon rápidamente en redes sociales y medios como evidenciando la magnitud del siniestro. “Nosotros quedamos todos consternados, todos... Pues el susto es muy duro. Es una situación muy triste para todos, porque es un momento de mucha angustia, sin poder hacer abso

Este fue el video que grabó el dueño de la finca en el que impactó la aeronave siniestrada y que acabó con la vida del reconocido cantante y cinco personas más - crédito X

El accidente y las primeras respuestas

La aeronave involucrada, un Piper PA-31-310 Panther Navajo de matrícula N325FA, era propiedad de Yeison Jiménez. El vuelo partió desde el aeropuerto de Paipa con destino a Medellín, Antioquia. Según la Aerocivil, la avioneta tenía sus documentos en regla y había volado ese mismo día y el anterior. El accidente ocurrió a escasos dos kilómetros del punto de despegue, en un trayecto que normalmente tomaría poco más de un minuto.

Un testigo adicional, Mauricio Estupiñán, relató a Noticias Caracol que su camioneta fue sobrevolada a baja altura por la aeronave. “Queda uno como paralizado, pero llegamos ya ahí, y eso no fue en menos de nada que prendió. Apenas con el primer golpe, prendió (en llamas)... Un golpe y prendió, ¡pum! Estalló”, detalló Estupiñán al medio.

El administrador de la finca impactada relató el descenso brusco de la avioneta y su colisión tras un giro repentino a baja altura - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Las primeras imágenes del lugar muestran la llegada de los bomberos y los intentos de campesinos y policías por contener el fuego. El calor y el riesgo impidieron cualquier acción de rescate. “Difícil todo esto. No sabe ni dónde ni cuándo. Muy difícil, muy berraco”, expresó el testigo que presenció el accidente.

Las víctimas y la investigación oficial

En el siniestro murieron Yeison Jiménez, el capitán Fernando Torres Rojas (piloto), Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora, todos integrantes del equipo del artista

El director técnico de Investigación de Accidentes de la Aerocivil, Álvaro Bello, explicó: “La dinámica de impacto a nosotros desde el primer momento empieza a hablarnos, a revelarnos datos específicos... en la condición que queda la aeronave, nosotros podemos ya empezar a tener una línea o visualizar una línea de qué velocidad tenía, en qué actitud de vuelo venía y por qué finalmente el avión queda concentrado de la manera como ustedes lo ven”, afirmó Bello a Noticias Caracol.

Las hipótesis preliminares y el contexto aeronáutico

Un experto consultado por Infobae Colombia explicó que el despegue suele ser la fase más riesgosa en la operación de aeronaves. Booster, especialista en aviación, explicó que cuando un avión no toma altura y se estrella, suele deberse a una pérdida de sustentación o “stall”, a fallas técnicas o a problemas de combustible o pilotaje.

Esta es la aeronave en la que viajaba el artista de música popular - crédito (@YeisonJimenez/Instagram/Suministrada a Infobae)

“Cuando un avión no toma altura y se estrella, generalmente se debe a una pérdida de sustentación, que en aviación lo llamamos ‘stall’, donde el ángulo del ala respecto al aire es demasiado alto, haciendo que el aire se separe y pierda sustentación, o problemas graves como fallas de motor, falta de combustible, o errores de pilotaje, que impiden generar la potencia necesaria para ascender”, explicó el experto a este medio.

Las autoridades continúan en la zona realizando labores de investigación y recopilando evidencia para determinar las causas exactas del siniestro. Mientras tanto, la comunidad de la vereda Romita permanece conmocionada, acompañando el trabajo de la Policía, los equipos de rescate y la Aerocivil.