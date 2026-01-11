Capturan en Colombia a Miguel Morocho, exconcejal de Santo Domingo, buscado por tentativa de asesinato en Ecuador

Miguel Morocho, exconcejal de Santo Domingo - crédito @miguelmorochosd/X

El exconcejal del cantón Santo Domingo de los Tsáchilas, Miguel Eduardo Morocho Rodríguez, fue capturado este sábado en Colombia tras permanecer prófugo por un presunto intento de asesinato en Ecuador. La detención se produjo en Cúcuta, cuando Morocho intentaba cruzar la frontera hacia Venezuela por el puesto de control migratorio terrestre La Unidad-Puente Internacional Atanasio Girardot, ubicado en Villa del Rosario.

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó la captura a través de su cuenta en la red social X, resaltando que la detención se logró gracias a la coordinación internacional entre Ecuador y Colombia, con el apoyo de Estados Unidos.

“Gracias al intercambio de alertas entre la Subsecretaría de Migración de Ecuador y Migración Colombia, el trabajo del Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional de Ecuador y la cooperación con Estados Unidos, se dio con el paradero de este tipo”, afirmó Reimberg, destacando la eficiencia del trabajo conjunto entre países.

John Reimberg destacó que la captura de Morocho fue posible gracias a la cooperación entre Ecuador, Colombia y Estados Unidos, y afirmó que las autoridades continuarán persiguiendo a quienes intenten evadir la justicia - crédito @JohnReimberg/X

Orden de captura y antecedentes delictivos

Morocho Rodríguez tenía una orden de captura desde septiembre de 2025, emitida por la Unidad Judicial Penal de Santo Domingo de los Tsáchilas. El exconcejal es investigado por el presunto intento de asesinato de Washington Guillermo Vasco Castro, expresidente de la cooperativa de transportes Zaracay, quien fue víctima de un ataque armado el 5 de marzo de 2025 en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Las autoridades señalaron que Morocho huyó a Colombia un día antes de emitirse la boleta de localización y captura, con el objetivo de evadir a la justicia ecuatoriana. La alerta roja de Interpol activada contra él permitió reforzar la búsqueda a nivel internacional, alertando a los controles migratorios y facilitando su identificación en el puesto fronterizo.

Morocho está vinculado a un presunto intento de asesinato de un dirigente de transportes en Santo Domingo de los Tsáchilas - crédito @JohnReimberg/X

Intento de fuga y captura en la frontera

Según el ministro del Interior, Morocho Rodríguez intentó cruzar hacia Venezuela para permanecer en la impunidad. Para lograrlo, se presentó en el puesto migratorio La Unidad, en el Puente Internacional Atanasio Girardot. Sin embargo, las autoridades pudieron identificarlo antes de que concretara su salida, gracias a un operativo conjunto y a la cooperación internacional.

El operativo incluyó la Subsecretaría de Migración de Ecuador, Migración Colombia, el Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional de Ecuador y la cooperación de Estados Unidos.

Trayectoria política y contexto delictivo

Miguel Morocho fue concejal urbano de Santo Domingo de los Tsáchilas por el partido Revolución Ciudadana, lista 5, para el período 2023-2027. Su vinculación política se da bajo la bandera del movimiento liderado por Rafael Correa, expresidente de Ecuador entre 2007 y 2017.

Morocho, junto con José Ignacio Peñafiel Plúa, se encuentra procesado por el mismo caso, vinculado al ataque que resultó en la muerte de Washington Vasco Castro, dirigente de la cooperativa Zaracay. El caso continúa en etapa judicial en Ecuador, y se espera que Morocho sea expulsado de Colombia para responder ante los tribunales ecuatorianos.

Miguel Morocho fue detenido en Cúcuta mientras intentaba cruzar a Venezuela, tras permanecer prófugo desde septiembre de 2025 - crédito captura de video

Implicaciones legales y próximas acciones

Tras su captura, Morocho permanece detenido en territorio colombiano, a la espera de un proceso administrativo de expulsión hacia Ecuador. Las autoridades han reiterado que el caso sigue bajo investigación judicial, y que se continuarán los trámites legales y diplomáticos correspondientes.

El caso destaca según las autoridades, la cooperación internacional contra la delincuencia transfronteriza, y resalta la importancia de alertas internacionales como la de Interpol, que permiten ubicar y detener a prófugos de la justicia en otros países.

Para las autoridades, la captura representa un mensaje claro de que la impunidad no será tolerada, y subraya el compromiso de garantizar que los responsables respondan ante la justicia. Su captura refuerza según la institución, el mensaje de que la justicia no conoce fronteras.