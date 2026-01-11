Colombia

Así fueron los últimos minutos de la avioneta en la que Yeison Jiménez falleció en Boyacá: fotógrafo captó todo

El cantante de música popular era uno de los seis ocupantes de la aeronave que se accidentó en una zona verde del municipio de Paipa

Este fue el momento del despegue de la avioneta del cantante Yeison Jiménez en Paipa, Boyacá, donde se accidentó el 10 de enero - crédito @waisman_mora/Instagram

El mundo de la música popular está de luto en Colombia, luego de conocerse el fallecimiento del cantante Yeison Jiménez, uno de los grandes exponentes y reconocidos en el territorio nacional, tras un accidente aéreo en la tarde del sábado 10 de enero en el municipio de Paipa, Boyacá.

Se conoció el último momento de la avioneta que transportaba al cantante, que salió desde Paipa con destino a Medellín, pero una aparente falla mecánica provocó que la aeronave se fuera a tierra y cayera en una zona despejada del pueblo, dejando seis personas muertas.

Por el momento, siguen las labores del Cuerpo de Bomberos para extinguir las llamas e iniciar la investigación del accidente, para conocer las causas y recuperar los restos de los fallecidos, entre ellos los del artista.

Los últimos momentos de Yeison Jiménez

Tanto seguidores como personalidades del entretenimiento, política y demás sectores, no caben de la sorpresa por la noticia de la muerte del cantante, que en el mejor momento de su carrera musical, perdió la vida a los 35 años en una zona verde del municipio de Paipa.

Previo al accidente, el fotógrafo de Yeison Jiménez grabó los últimos momentos de la aeronave en la que se transportaban, con el piloto, copiloto y cuatro pasajeros, desde Boyacá hasta Marinilla, Antioquia, donde tenía un concierto programado en los próximos días.

Así se veía la pista
Así se veía la pista del aeródromo Juan José Rondón, en Boyacá - crédito Captura de video @waisman_mora/Instagram

A través de una historia en su cuenta de Instagram, se aprecia el momento en que la avioneta, propiedad del artista, empezaba el despegue y al lado se encontraba el piloto mirando su teléfono en una grabación corta y que hacía parecer que la aeronave se encontraba en plenas condiciones.

Se trata de las únicas imágenes que se tienen del momento antes del siniestro en Paipa, donde la avioneta quedó incinerada y todos sus ocupantes fallecieron, cuyos nombres eran Yeison Jimenez, Juan Manuel Rodríguez, Oscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

Uno de los detalles en
Uno de los detalles en la grabación es que el piloto miraba el teléfono, al momento del despegue de la aeronave - crédito Captura de video @waisman_mora/Instagram

Se va un grande de la música popular

Desde temprana edad, Yeison Jiménez demostró una sensibilidad artística que terminaría definiendo su trayectoria como uno de los principales exponentes de la música popular en Colombia. Este vínculo con el arte, forjado en escenarios locales de Manzanares, Caldas, se reflejó posteriormente en un legado que no solo renovó la tradición, sino que también amplió la base de seguidores y el alcance del género tanto en el ámbito nacional como internacional.

La vocación artística de Jiménez se reveló a corta edad, cuando con solo siete años comenzó a destacarse en festivales infantiles en su pueblo natal, logrando el primer lugar durante varios años seguidos en el Festival de la Canción Infantil. Esta etapa temprana cimentó una disciplina que le sería esencial en los desafíos subsecuentes: en su adolescencia, participó en múltiples concursos de canto y a los trece años debutó como compositor.

El alcalde del municipio acompañado de los músicos del artista hizo el anuncio a los asistentes que esperaban ver al caldense en vivo - crédito Canal 1

El propio artista compartió en entrevistas que, movido por el deseo de progresar, decidió trasladarse a Bogotá, donde enfrentó la dualidad de impulsar su carrera artística mientras trabajaba por varios años en la Central de Abastos.

En la etapa más madura de su carrera, el impacto del artista resultó fundamental para modificar la percepción de la música popular. Su enfoque, centrado en historias personales y situaciones cotidianas, abrió nuevas puertas y permitió que el género traspasara los límites convencionales, logrando presencia en espacios y audiencias que hasta entonces le eran ajenas.

Además, supo diversificar su actividad profesional y desarrolló una faceta empresarial que le otorgó una posición integral dentro de la industria del entretenimiento. Este recorrido permitió que la propuesta de Yeison Jiménez sirviera de puente generacional, asegurando la vigencia y expansión de la música popular colombiana y reafirmando su lugar como referente del repertorio latinoamericano.

