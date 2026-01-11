Alias Ismael cayó en operativo: estaría vinculado en el atentado mortal contra el batallón en Aguachica, Cesar

Capturado alias Ismael, presunto implicado en ataque terrorista con drones en Aguachica - crédito Montaje Infobae

En desarrollo del Plan Operacional Ayacucho Plus, tropas del Ejército Nacional capturaron a alias Ismael, señalado como uno de los presuntos responsables del ataque terrorista ocurrido el pasado 18 de diciembre de 2025 en Aguachica, Cesar.

La detención se dio durante un operativo conjunto entre el Ejército y la Policía Nacional, tras labores de inteligencia que permitieron identificar su presunta implicación en el atentado contra el Batallón de Infantería N.º 14 Capitán Antonio Ricaurte, ubicada en la vereda El Juncal.

El ataque, atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), fue ejecutado mediante drones con explosivos improvisados, dejando siete soldados muertos y 31 heridos.

Este hecho, uno de los más graves registrados contra la Fuerza Pública en la región, provocó el despliegue de acciones coordinadas para dar con los autores materiales e intelectuales.

Alias Ismael deberá responder ante la justicia por delitos relacionados con terrorismo y armas - crédito Policía Nacional de Colombia

Durante el procedimiento de captura, las autoridades incautaron cartuchos calibre 5.56 mm, una granada, pancartas y otros elementos alusivos al ELN.

Según el coronel Gerson Iván Molina Cortés, comandante de la Quinta Brigada, el material hallado servirá como evidencia para esclarecer la estructura de la red de apoyo a este grupo armado ilegal y su vinculación con actos terroristas recientes.

Alias Ismael deberá responder ante la justicia por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones. Tanto él como lo incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el proceso judicial correspondiente.

El coronel William Javier Morales Vargas, jefe de la Policía en Cesar, señaló que el detenido estaría ligado al apoyo logístico en distintas acciones terroristas contra la Fuerza Pública.

Por su parte, el teniente coronel Antonio José Londoño Londoño, comandante Operativo de la Policía en Cesar, afirmó a el portal El Pilón que alias Ismael es investigado por su presunta relación con el atentado ejecutado con drones en la base militar El Juncal, hecho que conmocionó a la región y motivó el refuerzo de operativos de seguridad en el sur del Cesar.

Alias Ismael presunto integrante del grupo armado ilegal ELN habría participado en el atentado terrorista contra la base militar en Aguachica, Cesar - crédito @COL_EJERCITO

Alias Amaury, operador clave del narcotráfico internacional, fue detenido en operativo en Medellín

La Policía Nacional detuvo en Medellín a Amaury Santacruz Rodríguez, conocido como alias Amaury, señalado como un “narcotraficante invisible” al servicio del Clan del Golfo y requerido por la Corte de Texas (Estados Unidos) por delitos relacionados con tráfico internacional de estupefacientes.

La captura fue confirmada por el general William Rincón, director de la institución, quien calificó el operativo como un golpe estructural al narcotráfico transnacional.

Alias Amaury era considerado una figura clave en la coordinación de envíos de clorhidrato de cocaína hacia territorio estadounidense, operando bajo un perfil extremadamente bajo para evitar la detección de las autoridades.

“Es un narcotraficante invisible al servicio del Clan del Golfo, responsable del envío de clorhidrato de cocaína hacia los Estados Unidos”, afirmó el general Rincón.

El capturado, por quien pesaba una orden de captura con fines de extradición, figuraba como objetivo prioritario tanto para agencias colombianas como para estadounidenses.

Las investigaciones de inteligencia atribuyen a la estructura en la que operaba Santacruz Rodríguez importantes incautaciones internacionales.

Amaury Santacruz Rodríguez, alias “Amaury”, fue detenido en Medellín durante un operativo de alta precisión de la Policía Nacional. - crédito captura de video

Entre los golpes más relevantes se cuentan la incautación de 1,2 toneladas de cocaína en Panamá y el decomiso de 1,3 toneladas adicionales en Costa Rica, ambos resultados de operaciones conjuntas con agencias extranjeras.

En total, se le considera responsable del tráfico de, al menos, 2,5 toneladas de cocaína, transportadas a través de rutas marítimas estratégicas que abastecen el mercado de drogas en Estados Unidos.

El concepto de “narco invisible” se refiere a integrantes de organizaciones criminales que actúan sin ostentación ni esquemas de seguridad visibles, mimetizándose en sectores residenciales y aparentando ser empresarios legítimos.

Este perfil evita la exposición pública, utiliza empresas fachada y recurre a movimientos financieros fragmentados para el lavado de activos, dificultando su rastreo.

Alias Amaury desempeñaba un rol logístico, coordinando contactos portuarios y rutas marítimas, lo que complicó su localización durante años y permitió una operación prolongada bajo la apariencia de una vida ordinaria.